دستگیری گسترده در ترکیه؛ بیش از ۱۶۰ نفر به اتهام ترویج خشونت آنلاین بازداشت شدند

در پی تیراندازی‌های مرگباری که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در مدارس ترکیه رخ داد، نیروهای پلیس حداقل ۱۶۲ نفر را به اتهام انتشار مطالب جنجالی و ترویج خشونت در فضای آنلاین دستگیر کرده‌اند. بر اساس اعلام پلیس، این افراد در فعالیت‌ها و انتشار پست‌هایی که به ستایش جنایت و جنایتکاران پرداخته و نظم عمومی را مختل می‌کرده، نقش داشته‌اند. وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، اعلام کرد که علاوه بر این دستگیری‌ها، محدودیت‌هایی نیز برای دسترسی به ۱۱۰۴ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی اعمال شده است.

روز سه‌شنبه، در جریان تیراندازی در مدرسه‌ای در جنوب شرقی ترکیه، دست‌کم ۱۶ نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه نیز، حادثه تلخ دیگری در شهر قهرمان‌مرعش رقم خورد که طی آن ۹ دانش‌آموز در یک مدرسه جان خود را از دست دادند. یکی از قربانیان این حادثه، دختربچه‌ای ۱۰ ساله به نام زینب بود. عموی او، محمود، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، زینب را دختری باهوش و محترم توصیف کرد و گفت: «او اکنون فرشته‌ای است که پرواز کرده است.» یکی دیگر از بستگان جان‌باختگان نیز که در مراسم تشییع قربانیان حضور داشت، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، خواستار افزایش تدابیر امنیتی در مدارس شد. عمه یکی دیگر از قربانیان حادثه، شورا، نیز به بی‌بی‌سی گفته است که خبر کشته شدن خواهرزاده ۱۰ ساله‌اش را از طریق اخبار شنیده است. مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که حال شش نفر از مجروحان وخیم است. در حادثه مدرسه راهنمایی آیسر جالیک، مهاجم ۱۴ ساله نیز کشته شد. در بیانیه پلیس آمده است: «در جریان بررسی مدارک دیجیتال، سندی به تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ در رایانه مظنون کشف شد که نشان‌دهنده قصد او برای انجام عملیاتی بزرگ در آینده نزدیک بود.» پلیس همچنین اعلام کرده است که مظنون در عکس پروفایل واتس‌اپ خود، به الیوت راجر، قاتل زنجیره‌ای آمریکایی، اشاره کرده بود. راجر، جوان ۲۲ ساله آمریکایی، در سال ۲۰۱۴ شش نفر را در کالیفرنیا به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که مهاجم، که گمان می‌رود دانش‌آموز مدرسه بوده، وارد دو کلاس درس شده و هفت خشاب به همراه پنج اسلحه با خود حمل می‌کرده است. حمله روز سه‌شنبه که منجر به زخمی شدن ۱۶ نفر شد، در دبیرستان فنی و حرفه‌ای آناتولی احمد کویونجو در منطقه سیورک اتفاق افتاد. حسن شیلدک، فرماندار محلی، اعلام کرد که مهاجم که دانش‌آموز سابق مدرسه و در اواخر نوجوانی بوده، پس از شلیک بی‌هدف با تفنگ ساچمه‌ای، اقدام به خودکشی کرده است. این حوادث تلخ سوالات جدی را در مورد امنیت مدارس، تاثیر فضای مجازی بر افکار عمومی، و لزوم مقابله با ریشه‌های خشونت مطرح کرده است. مقامات امنیتی در حال بررسی ابعاد مختلف این پرونده‌ها هستند تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند. نگرانی‌ها درباره سلامت روان جوانان و دسترسی آنها به سلاح نیز از دیگر مسائلی است که در پی این تیراندازی‌ها برجسته شده است. فضای مجازی، که پتانسیل بالایی برای اطلاع‌رسانی و ارتباط دارد، در این موارد به بستری برای انتشار دیدگاه‌های افراطی و ترویج خشونت تبدیل شده است. برخورد با این پدیده نیازمند یک رویکرد چندوجهی است که شامل آموزش، اطلاع‌رسانی، و اقدامات قانونی قاطعانه می‌شود. همچنین، نیاز به تقویت مراکز مشاوره و حمایت روانی در مدارس و جامعه بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان به افراد در معرض خطر کمک کرد و از تبدیل شدن ناامیدی و سرخوردگی به خشونت جلوگیری نمود. همکاری بین‌المللی در زمینه مقابله با جرایم سایبری و تروریسم نیز می‌تواند در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات مؤثر باشد. مسئولان ترکیه‌ای تأکید کرده‌اند که تحقیقات جامع در این خصوص ادامه خواهد داشت تا تمام عوامل دخیل در این حوادث شناسایی و با آنها برخورد شود. پیامدهای این تیراندازی‌ها فراتر از از دست رفتن جان انسان‌هاست و نگرانی‌های عمیقی را در مورد آینده امنیت جامعه و سلامت روان نسل جوان ایجاد کرده است





