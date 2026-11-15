دستگیری قاتل همسر و مادرزن در جهرم یک ساعت پس از جنایت

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور خبر داد مرد ۳۷ ساله جهرمی، همسر ۲۴ و مادرزن ۵۰ ساله خود را پس از اختلاف خانوادگی به قتل رساند و در کمتر از یک ساعت توسط پلیس دستگیر شد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اعلام کرد که یک حادثه خشونت‌آمیز خانوادگی در یکی از روستاهای این شهرستان منجر به قتل دو نفر و دستگیری سریع متهم شده است.

جزئیات زمانی و مکانی درگیری مرگبار

بر اساس اعلام فرمانده انتظامی جهرم، این حادثه ترسناک در ساعت ۱۷:۴۵ روز ۲۳ آبان‌ماه در یکی از روستاهای توابع شهرستان جهرم رخ داده است. مردی ۳۷ ساله ساکن این منطقه که دچار اختلافات خانوادگی شدید شده بود، اقدام به کشتن همسر ۲۴ ساله و مادرزن ۵۰ ساله خود با استفاده از سلاح سرد نمود.

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این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که متهم بلافاصله پس از انجام این عمل جنایتکارانه، قصد فرار از صحنه جرم را داشت تا از چنگال قانون بگریزد. اما عملیات سریع و هماهنگ نیروهای پلیج در منطقه، مانع از هرگونه گریز و دور شدن وی از محل حادثه شد و او را در موقعیتی گیر انداخت که امکان فرار از او سلب شده بود.

عملیات سریع و فنی پلیس برای دستگیری متهم

سرهنگ محمدپور در تشریح جزئیات عملیات پلیس، افزود که مأموران انتظامی بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه تلخ، با سرعت عمل بالا و انجام اقدامات فنی و کارشناسی وارد عمل شدند. تیم‌های عملیاتی پلیس با هماهنگی دقیق با مرجع قضایی، فرآیند تعقیب و گریز را در کمترین زمان ممکن پیگیری کردند.

نتیجه این تلاش‌های فوری و به موقع این بود که متهم ۳۷ ساله در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جنایت، شناسایی و دستگیر شد. این سرعت عمل بالا نشان‌دهنده توانمندی و دقت عمل نیروهای انتظامی در شهرستان جهرم برای مقابله با جرایم جنایی است.

تأکید پلیس بر برخورد قاطع با مرتکبان جنایات

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در پایان سخنان خود تأکید کرد که برخورد قانونی و قاطع با مجرمان، به‌ویژه با کسانی که مرتکب جرایم خشن و خانوادگی می‌شوند، همواره در دستور کار جدی پلیس قرار دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که پلیس متعهد به حفظ امنیت و کرامت انسانی شهروندان است.

در همین راستا، پلیس جهرم با پیگیری پرونده این قتل‌های عمدی، اعلام کرد که مجازات قانونی در انتظار مرتکبان چنین جنایات تلخی خواهد بود و هیچ‌گونه ترحمی در حق کسانی که جان بی‌گناهان را می‌گیرند، نخواهد بود.