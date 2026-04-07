دستگیری سارق حرفه ای خودرو با لقب پلنگ صورتی در مشهد

جوان نقابدار سارق خودروها که با لقب پلنگ صورتی شناخته می شود، در مشهد دستگیر شد. این سارق که به مواد مخدر اعتیاد داشته، به سرقت از خودروها و فروش اموال سرقتی در فضای مجازی اعتراف کرد. تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

جوان نقابداری که با هوشیاری نیروهای گشت کلانتری شفا ی مشهد به دام افتاد، به سرقت از خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها مشغول بود. این جوان که برای فرار از دست قانون از یک کاپشن دورو با رنگ های صورتی و سیاه استفاده می کرد، پس از مشاهده توسط نیروهای انتظامی، اقدام به فرار نمود اما در نهایت دستگیر شد. این دستگیری پس از آن صورت گرفت که ماموران گشت در حین گشت زنی های معمول خود در مناطق مختلف شهر، به یک جوان مشکوک شدند که در اطراف خودروهای پارک شده پرسه می زد.

ماموران پس از مدتی زیر نظر گرفتن متهم، متوجه شدند که او در حال بررسی و شناسایی خودروها برای سرقت است. با مشاهده این رفتار، ماموران به سرعت به دو گروه عملیاتی تقسیم شدند و جوان را به محاصره درآوردند. در لحظه ای که یکی از افسران گشت به سمت جوان نقابدار حرکت کرد، او با عجله و اضطراب سعی در فرار داشت و به میان خودروهای عبوری پناه برد، اما نیروهای دیگر با مسدود کردن مسیر او، مانع از فرار او شدند و وی را دستگیر کردند. در بازرسی از کوله پشتی متهم، اقلام سرقتی متعددی از جمله یک جفت باند، پخش خودرو، رادیوفلش، شارژر گوشی، عینک آفتابی، واکس داشبورد و کارت سوخت متعلق به خودروی پراید کشف شد که نشان از حرفه ای بودن متهم در امر سرقت داشت. \بررسی های اولیه و بازرسی های بدنی، نشان داد که متهم دارای ابزار و وسایل مورد استفاده در سرقت است. از جمله این وسایل می توان به سیم چین، پیچ گوشتی های دو سو و چهارسو، سوئیچ پژو، فلش، دستکش های مشکی و سیمی با سر خم اشاره کرد که معمولاً سارقان برای باز کردن در خودروها از آن استفاده می کنند. در حالی که متهم تلاش می کرد خود را بی گناه جلوه دهد و مدعی بود که توسط اشتباه پلیس دستگیر شده است، شهروندان حاضر در صحنه، با اشاره به کاپشن دوروی او، لقب «پلنگ صورتی» را به او دادند و از او به دلیل رفتارهایش انتقاد کردند. پس از دستگیری، جوان ۳۱ ساله با دستور مستقیم سرگرد احسان سبکبار، رئیس کلانتری شفا، به مرکز انتظامی منتقل شد و تحت بازجویی های فنی قرار گرفت. در جریان بازجویی ها، متهم که چاره ای جز اعتراف به جرم خود نداشت، بالاخره لب به سخن گشود و اعتراف کرد که به مصرف مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه اعتیاد دارد و برای تامین هزینه های اعتیاد خود اقدام به سرقت می کند. وی اذعان داشت که در خیابان ابوطالب در حال جستجو برای یافتن خودرویی جهت سرقت بوده که توسط پلیس شناسایی شده است، اما پیش از دستگیری، مقداری از لوازم را از یک خودروی پراید در بولوار ابوطالب به سرقت برده است. \پس از اعترافات متهم، افسران تجسس با هماهنگی های قضایی به سرعت مخفیگاه وی را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه آن، اموال سرقتی دیگری کشف و ضبط گردید. متهم در ادامه اعترافات خود، اعلام کرد که به تنهایی اقدام به سرقت می کرده و اموال مسروقه را در فضاهای مجازی به فروش می رسانده است. وی همچنین به سرقت باتری خودرو از خیابان شهید نظام دوست در بولوار طبرسی شمالی اعتراف کرد و اذعان داشت که در طول یک هفته گذشته به ۲۴ خودرو در مناطق مختلفی از جمله طبرسی، عبدالمطلب، شهید موسوی قوچانی، بولوار شفا، هدایت، یاس، شهید کریمی و خیابان حر عاملی دستبرد زده است. او همچنین اعتراف کرد که بخشی از اموال سرقتی را در فضای مجازی به فروش رسانده و برای تهیه مواد مخدر مصرف کرده است. در این میان، یکی از مالباختگان با مراجعه به کلانتری، متهم را شناسایی و ادعا کرد که خودروی وی که در مقابل منزل پارک شده بود، مورد دستبرد قرار گرفته و اموالی به ارزش ۱۰ میلیون تومان به سرقت رفته است. تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines