مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه از دستگیری سه نفر از عوامل جاسوسی اوکراین و کشف مواد منفجره و دستگاههای آتشزا خبر داد. مظنونین قصد داشتند عملیات تروریستی علیه نیروهای مسلح، یک سازمان داوطلبانه و تأسیسات زیرساخت در استانهای مختلف انجام دهند.
مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد دسترسی سه ник از عوامل جاسوسی اوکراین در مناطق مختلف روسیه صورت گرفته است. بر اساس گزارش این سرویس اطلاعاتی، مظنونین قصد داشتند عملیات خرابکارانه و تروریستی را علیه اعضای نیروهای مسلح روسیه ، یک سازمان داوطلبانه که از شرکتکنندگان در عملیات نظامی ویژه حمایت میکند و همچنین تأسیسات زیرساخت حمل و نقل و بخش انرژی در استان تیومن ، منطقه کراسنودار و جمهوری آدیغیه انجام دهند.
مرکز روابط عمومی تاکید کرد که سرویسهای امنیتی این فعالیت غیرقانونی را در مراحل اولیه شناسایی و خنثی کردند و در دستگاههای تلفناز بندylvaniaشدگان مکاتباتی با هماهنگکنندگان اوکراینی یافت شد که شامل دستورالعملهای دقیق برای انجام عملیات تروریستی برنامهریزی شده بود. سرویس امنیتی روسیه هشدار داد که اطلاعات اوکراین از جستجو برای مجریان احتمالی عملیات تروریستی و خرابکارانه دست برنمیدارد و تاکید کرد که هر کسی که مشارکت در این جنایات را بپذیرد، شناسایی شده و از نظر کیفری با مجازاتهایی تا حبس ابد، محکوم خواهد شد.
همچنین اعلام شد که مواد منفجره دستساز ساخته شده از مواد انعطافپذیر با منشأ خارجی و همچنین دستگاههای آتشزا از این افراد کشف و ضبط شده است
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