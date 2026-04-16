دستگیری دو جوان ۲۰ و ۲۳ ساله در مشهد؛ ادعای خالکوبی سامورایی و کشف راز قتل در فضای مجازی

دو جوان ۱۹ و ۲۲ ساله که متهم به قتل عمد یک مرد ۲۹ ساله در مشهد هستند، در شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد بازجویی قرار گرفتند. یکی از متهمان که ادعا میکند تصویر جنگجویان سامورایی را روی بدنش خالکوبی کرده، مشارکت در قتل را نپذیرفته اما اتهامات دیگر از جمله شروع به سرقت به عنف را قبول کرده است. در بازجویی از متهم دوم، رمز گوشی او باز شد و تصاویری کشف شد که پای یک دختر جوان را به این پرونده جنایی باز کرد.
دو جوان که یکی ۱۹ و دیگری ۲۲ ساله است، پس از دستگیری در صحنه جنایت، در شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در مقابل قاضی ویژه قتل عمد ، دکتر صادق صفری، حاضر شدند. این دو متهم، مظنونان اصلی قتل یک مرد ۲۹ ساله هستند که ظاهراً در جریان یک سرقت به وقوع پیوسته است. امیرحسین، جوان ۲۲ ساله، اولین کسی بود که مورد بازجویی قرار گرفت.
او که به گفته خودش در رشته بدنسازی فعالیت میکند و خالکوبیهای متعددی از جمله تصاویر سامورایی روی گردن و نوشتههای خارجی روی ستون فقرات خود دارد، اتهام قتل عمد را به شدت رد کرد. وی مدعی شد که مشارکت در قتل را قبول ندارد، اما سایر اتهامات مانند شروع به سرقت به عنف برای برداشتن طلا را میپذیرد. او با اشاره به اینکه از جزئیات قتل اطلاعی نداشته و کاری نیز انجام نداده است، گفت که فقط به دوستش کمک کرده است. امیرحسین در پاسخ به سوال قاضی در خصوص چگونگی وقوع حادثه، ادعا کرد که فرد دیگری با آنها همکاری نکرده و شخصی به آنها گفته که کسی در خانه نیست و برای سرقت بروند. او نام این فرد را ذکر نکرد اما گفت که با یاسین، متهم دیگر، هماهنگ کرده بودند که ساعت یک بامداد به طبقه چهارم منزل بروند تا طلاها را از داخل کمد بردارند. وی تأکید کرد که مطمئن بودند کسی در خانه نیست، زیرا فردی که اطلاعات مربوط به خانه را داده بود، جزئیات دقیقی ارائه کرده بود. به گفته امیرحسین، او گمان میکرده که شاید این فرد از آشنایان صاحبخانه باشد، چرا که از قلق خاصی برای باز کردن در منزل با کلید اطلاع داشته است، اگرچه در نهایت در منزل به راحتی و به صورت شانسی باز شده است. پس از ورود به منزل، یاسین جلوتر رفته و امیرحسین پشت سر او در را بسته است. یاسین به سمت اتاق بچهها رفته و امیرحسین احساس کرده که کسی در اتاق زیر پتو است. هنگامی که قصد داشته این موضوع را به یاسین اطلاع دهد، ناگهان یاسین چرخیده و صاحبخانه بیدار شده است. صاحبخانه با دیدن آنها شروع به سرو صدا کرده و تا دم در اتاق ورودی آمده است. در این لحظه، یاسین او را از پشت گرفته تا سرو صدا نکند. امیرحسین توضیح داد که قامت و هیکل مقتول ورزیدهتر از آن چیزی بوده که فکر میکردند. وی ادعا کرد که نه خودش و نه یاسین در آن زمان چیزی مصرف نکرده بودند، اما دوستش یاسین مواد مخدر مصرف میکند که ظاهراً تأثیری بر او نداشته است. در خصوص نحوه قتل، امیرحسین گفت که در همان حالت درگیری، صاحبخانه را به عقب هل دادند که یاسین روی تخت افتاد. سر صاحبخانه روی سینه یاسین قرار گرفته و یاسین نیز با دست روی گردن او فشار آورده است. امیرحسین نیز پاهای صاحبخانه را گرفته و روی سینه او نشسته است. وی ادعا کرد که دست و پای مقتول به هر طرف حرکت میکرد، اما پس از چند دقیقه آرام شد. زخمی شدن انگشت امیرحسین نیز به گفته خودش، ناشی از گاز گرفتن مقتول در حالی بوده که دستش را مقابل دهان او گرفته بود. وی از نقش فردی که اطلاعات خانه را داده بود، اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که فقط ۴ یا ۵ شب قبل نزد او آمده و کلید و اطلاعات مربوط به میزان طلاها را داده بود. آنها قرار بود پس از سرقت طلاها، با هم صحبت کنند. چاقو در دست یاسین بوده، اما از آن استفاده نشده است. نیمچه نیز که امیرحسین با خود برداشته بود، در کوله پشتی گذاشته شده بود و صرفاً برای ترساندن افراد در صورت بروز مشکل به همراه داشت. وی اذعان کرد که اگر شب هنگام با چنین سلاحی مواجه شود، بسیار میترسد و همه وسایلش را میدهد. در خصوص چرایی قتل، امیرحسین اظهار داشت که قصد داشتند طلاها را سرقت کنند و فکر میکردند مقتول بیهوش میشود و پس از سرقت طلاها، متوجه موضوع میشود، اما اشتباه فکر کرده بودند. برای باز کردن رمز گوشی مقتول و پاسخ به پیام همسایهها، از اثر انگشت خود مقتول استفاده کردهاند. در پاسخ به پیام همسایهها، نوشته بودند که همسرش در خانه نیست و خودشان نیز در ماموریت هستند. متوجه حضور آنها توسط یکی از همسایهها شده بودند که ابتدا یاسین را دیده بود. امیرحسین تأیید کرد که مأموران انتظامی در پایین حضور داشتند و هنگام فرار از روی تراس، دستش لیز خورده و پس از پریدن روی سقف منزل دیگری و سپس روی خودرویی در حیاط، هنگام فرار از دیوار توسط مأمور دستگیر شده است. وی مقتول را از قبل نمیشناخت و از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب سر کار بوده است. در مواجهه با صاحبخانه، او فقط فریاد کمک میخواسته است. امیرحسین مواد مخدر همراه داشته اما مصرف نکرده و فقط سیگار کشیده است. او ادعا کرد که چیزی سرقت نکرده است. همچنین سابقه کیفری در زمینه مواد مخدر و چاقوکشی داشته اما سابقه کیفری جدیدی ندارد. وی تأکید کرد که قصد کشتن صاحبخانه را نداشته و تصور نمیکرده که او خفه شود؛ تنها میخواستند با ضربهای او را بیهوش کنند. استفاده از دست روی دهان مقتول برای ساکت کردنش بوده که او گاز گرفته و سرو صدا میکرده است. در ادامه جلسه بازپرسی، متهم ۱۹ ساله که حاضر به باز کردن رمز گوشی خود نبود، با دستور قاضی صفری و با کمک سروان آرمین منفرد، افسر پرونده، رمز گوشیاش گشوده شد. تصاویر و فیلمهای به دست آمده از گوشی، انگیزههای سرقت را به ماجراهای عاشقانه در فضای مجازی گره زد و پای دختری جوان به نام مهشید را که از بستگان مقتول است، به این پرونده جنایی باز کرد. متهم مدعی شد که با مهشید ارتباط عاشقانه داشته است. کشف این ارتباط، ابعاد تازهای به این پرونده جنایی بخشیده و تحقیقات برای روشن شدن کامل جزئیات حادثه و نقش احتمالی مهشید ادامه دارد
قتل عمد سرقت مشهد بازجویی فضای مجازی