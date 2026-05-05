دستگیری چهره کلیدی کارتل کیناهان در امارات

دستگیری دنیل کیناهان، شهروند ایرلندی و یکی از رهبران کارتل کیناهان، در امارات متحده عربی در بحبوحه نگرانیها از سوءاستفاده شبکههای جنایی از بیثباتیهای منطقهای.
دستگیری دنیل کیناهان در امارات متحده عربی همزمان با افزایش نگرانیها از سوءاستفاده شبکههای جنایی بینالمللی از بیثباتی ناشی از تحولات منطقهای و بهویژه جنگ در ایران صورت گرفت.
این دستگیری که در اواسط ماه آوریل رخ داد، ضربهای به ساختار «کارتل کیناهان» وارد کرده است؛ شبکهای که سالها به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین سازمانهای جنایی اروپا شناخته میشد. دولت آمریکا در آوریل ۲۰۲۲ تحریمهایی علیه دنیل کیناهان و برخی از اعضای خانوادهاش اعمال کرد و آنها را به قاچاق مواد مخدر، اسلحه و قتل متهم نمود. این تحریمها نشاندهنده اهمیت و گستردگی فعالیتهای این کارتل در سطح بینالمللی است.
دنیل کیناهان از طریق شرکت مدیریتی خود که اکنون منحل شده، با دنیای ورزش نیز ارتباط داشت و با بیش از ۱۰۰ بوکسور از جمله تایسون فیوری و کارل فرامپتون همکاری میکرد. دستگیری او در امارات متحده عربی در حالی انجام شد که این کشور و منطقه خاورمیانه به دلیل نگرانی از سوءاستفاده گروههای جنایی از بیثباتیهای موجود، تدابیر امنیتی خود را تشدید کردهاند.
نیکولا تالنت، خبرنگار تحقیقی متخصص در جرایم سازمانیافته، این دستگیری را یک دستاورد بزرگ ارزیابی میکند، اما معتقد است که از بین بردن یک نفر به تنهایی نمیتواند کارتل کیناهان را از هم بپاشد و افراد دیگری آمادهاند تا رهبری آن را به دست بگیرند. پلیس ایرلند نیز در بیانیهای بر اهمیت همکاری بینالمللی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی تاکید کرده است.
عملیات دستگیری کیناهان پس از ارسال پرونده قضایی توسط مقامهای ایرلندی به امارات متحده عربی و صدور حکم دستگیری توسط دادستانی دوبی انجام شد. این روند در چارچوب توافق دوجانبه استرداد بین ایرلند و امارات متحده عربی صورت میگیرد. سابقه خانواده کیناهان به دهه ۱۹۸۰ میلادی باز میگردد، زمانی که کریستوفر کیناهان، پدر دنیل، به شدت درگیر قاچاق هروئین بود.
او در سال ۱۹۸۶ دستگیر و به شش سال زندان محکوم شد و پس از آن نیز محکومیتهای کوتاهتری در ایرلند، هلند و بلژیک گذراند. کریستوفر کیناهان به تدریج شبکه ارتباطات خود را گسترش داد و ساختاری را شکل داد که به «گروه جرایم سازمانیافته کیناهان» معروف شد. این گروه تا سال ۲۰۱۰ عملیاتهای خود را در ماربیا، اسپانیا متمرکز کرده بود. دنیل و کریستوفر جونیور، پسران کریستوفر کیناهان، متهم به کمک به پدر خود در اداره کارتل خانوادگی بودند.
در سال ۲۰۱۲، وزارت دارایی آمریکا علاوه بر دنیل، پدرش کریستوفر و ۶ عضو دیگر خانواده کیناهان را تحریم کرد و آنها را به دست داشتن در فعالیتهای غیرقانونی در ایرلند، بریتانیا، اسپانیا و امارات متحده عربی متهم نمود. نیکولا تالنت، خبرنگار تحقیقی، میگوید دنیل تا سال ۲۰۱۶ در اسپانیا زندگی میکرد و شرکت تولیدی بوکس امجیام را تاسیس کرد تا تصویری از خود به عنوان یک کارآفرین مشروع ارائه دهد.
یکی از اتفاقات مهم در این دوره، اقدام به قتل در هتل ریجنسی دوبلین بود که واکنش شدید پلیس ایرلند را به همراه داشت. این درگیری بین گروههای هاچ و کیناهان تا به امروز حداقل ۱۸ کشته به جا گذاشته است. تلاشهای قبلی برای متلاشی کردن سازمان کیناهان در سال ۲۰۱۰ در اسپانیا به دلیل کندی سیستم قضایی و دفاع حقوقی سرسختانه این گروه با شکست مواجه شد.
با این حال، پس از تیراندازی در هتل ریجنسی در سال ۲۰۱۶، همکاری سازمانهای پلیس اروپایی به طور قابل توجهی افزایش یافت و هلند و فرانسه به شکل موثرتری شروع به اشتراکگذاری اطلاعات کردند. مقامهای ایرلند موفق شدند بخش زیادی از ساختار محلی این گروه را از بین ببرند و حدود ۷۰ عضو آن را به دلیل جرمهایی مانند قتل و پولشویی زندانی کنند.
با این حال، تعقیب دنیل کیناهان زمانی پیچیدهتر شد که او در سال ۲۰۱۶ همراه با برادرش به دوبی نقل مکان کرد، جایی که پدرشان پیشتر ساکن بود. در دوبی، کیناهان با محکم کردن موقعیت خود، در حلقههای تجاری ادغام شد و به چهرهای تاثیرگذار در بوکس بینالمللی تبدیل شد. طبق تحقیقات روزنامهنگاری و منابع اطلاعاتی، حلقه کارتل کیناهان کنترل بخشی از قاچاق کوکائین از آمریکای جنوبی به اروپا را بر عهده داشت.
این نشاندهنده گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای این سازمان جنایی در سطح بینالمللی است و لزوم همکاریهای گستردهتر بینالمللی برای مقابله با آن را نشان میدهد. دستگیری دنیل کیناهان گامی مهم در این راستاست، اما به تنهایی کافی نیست و نیازمند تلاشهای مستمر و هماهنگ برای از بین بردن کامل این شبکه جنایی است
