دستگیری عاملان قتل مأمور انتظامی در تهران

مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که پس از شهادت یکی از مأموران گشت کلانتری ۱۴۰ باغفیض، شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که پس از شهادت یکی از مأموران گشت کلانتری ۱۴۰ باغفیض در شب گذشته، شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی گسترده و تلاش شبانهروزی مأموران، مخفیگاه متهمان متواری شناسایی شد و در عملیاتی مقتدرانه هر سه متهم حاضر در صحنه جنایت در محل اختفای خود دستگیر شدند. یکی از متهمان که عامل اصلی تیراندازی و شهادت مأمور انتظامی بوده است، هنگام دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرد و در اجرای قانون و بهمنظور مهار وی، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد.
متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با سلاح گرم اعتراف کردهاند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد که پلیس با عاملان تعرض به امنیت عمومی و کسانی که جان حافظان امنیت را هدف قرار دهند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکند
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