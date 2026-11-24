نخست‌وزیر عراق دستور تصرف میدان‌های نفتی کردستان و گمرکات را صادر کرد؛ همزمان با سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطح سه ماه و افزایش تلفات روسیه در جنگ اوکراین.

خبرگزاری رسمی عراق روز سه‌شنبه سوم آذر خبر داد که نخست‌وزیر این کشور به وزارت نفت دولت فدرال دستور داده مدیریت میدان‌های نفتی در مناطق تحت کنترل نیروهای امنیتی کُرد را در دست بگیرد. این دستور سیاسی جدید در پی تحقیقات گسترده درباره قاچاق نفت در شرکت نفت شمال صادر شده و نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان بغداد و اقلیم کردستان است.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، دستور علی الزیدی شامل مدیریت میدان‌های نفتی متعلق به وزارت نفت در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا می‌شود. الزیدی همچنین به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق دستور داده است کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را در دست بگیرد و از دولت اقلیم خواسته است صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تنها از طریق وزارت نفت دولت فدرال مجاز بداند.

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بازتعریف مناسبات نفتی با اقلیم کردستان

اختلاف بر سر فروش نفت از سوی مقام‌های اقلیم کردستان بدون موافقت بغداد، موجب توقف انتقال نفت از طریق خط لوله به ترکیه برای بیش از دو سال شده بود تا اینکه دو طرف در سپتامبر ۲۰۲۵ بر سر ازسرگیری صادرات به توافق رسیدند. این توافق موقت اکنون با دستور جدید الزیدی که با کناره‌گیری رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی و تعلیق مدیرکل شرکت نفت شمال همراه است، در چالش جدی قرار گرفته است.

در پرونده‌ای جداگانه که به فساد در زنجیره تأمین نفت اشاره دارد، مقام‌های عراقی گروه مسلح کتائب حزب‌الله را به اداره یک شبکه قاچاق نفت در پایگاه اصلی خود در منطقه جرف‌الصخر، در جنوب بغداد، متهم کردند. این گروه مورد حمایت ایران، اتهام مذکور را رد کرده است.

سقوط قیمت نفت علیرغم تنش‌های تنگه هرمز

قیمت جهانی نفت روز سه‌شنبه سوم آذر برای دومین روز متوالی کاهش یافت و با وجود تداوم اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، در پی افزایش عرضه و احتمال شکل‌گیری مازاد نفت در بازار جهانی، به پایین‌ترین سطح حدود سه ماه اخیر رسید. به گزارش رویترز، قیمت نفت خام برنت با کاهش ۰.۳ درصدی به ۸۹ دلار و ۱۰ سنت و نفت خام شاخص آمریکا به ۷۹ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید.

دویچه‌بانک اعلام کرده است که ذخایر جهانی نفت و دیگر سوخت‌های مایع در ماه اکتبر، ۵۲ میلیون بشکه افزایش یافته که نشان‌دهنده مازاد عرضه روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه است. قیمت نفت برنت از ابتدای ماه نوامبر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است و این روند نزولی را بهبود نسبی صادرات نفت خاورمیانه و کاهش نگرانی‌ها از تشدید جنگ ایران و آمریکا عنوان کرده‌اند.

تحلیل بازار و هشدارهای آینده

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بن‌بست مذاکرات تهران و واشینگتن و احتمال تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان می‌تواند موجب افزایش دوباره قیمت نفت شود. رویترز همچنین در تحلیلی جداگانه گزارش داده است که با وجود بهبود عرضه نفت خام، کمبود گازوئیل در بازار جهانی، به‌دلیل آسیب به ظرفیت پالایشگاهی خاورمیانه و حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، همچنان ادامه دارد.

افشای آمار فاجعه‌بار تلفات جنگ اوکراین

دو رسانه مستقل روسی در گزارشی تحقیقی برآورد کرده‌اند که از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نظامی روس کشته شده‌اند. همزمان، بررسی جداگانه روزنامه گاردین از ثبت رسمی بیش از ۴۶۰ هزار مورد مرگ مرتبط با این جنگ حکایت دارد. برآورد تازه دو رسانه مدوزا و مدیازونا که روز دوشنبه دوم آذر منتشر شد، بر پایه بررسی اسناد مربوط به انحصار وراثت و داده‌هایی است که اخیراً از سازمان آمار دولتی روسیه به بیرون درز کرده است.

مسئولیت نفوذ به سامانه این سازمان را دو گروه هکری بلاروسی و اوکراینی بر عهده گرفته‌اند که بخش عمده‌ای از اطلاعات به‌دست‌آمده را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند. با احتساب برآورد شمار زخمی‌ها، مجموع تلفات نیروهای روسیه در این جنگ در مسیر عبور از دو میلیون نفر قرار دارد که از مجموع تلفات روسیه و اتحاد جماهیر شوروی در تمامی جنگ‌های پس از جنگ جهانی دوم فراتر می‌رود.

پیش‌زمینه‌های سیاسی و نظامی درگیری‌ها

برآوردهای تازه با ارزیابی‌های پیشین نهادهای اطلاعاتی و نظامی کشورهای غربی نیز تا حد زیادی همخوانی دارد. رئیس سازمان اطلاعات الکترونیکی بریتانیا در ماه مه شمار کشته‌شدگان روسیه را بیش از نیم میلیون نفر اعلام کرده بود. سازمان اطلاعات نظامی هلند نیز در گزارش سالانه خود که در ماه آوریل منتشر شد، شمار نظامیان روس کشته‌شده یا برای همیشه از چرخه نبرد خارج‌شده تا پایان سال ۲۰۲۵ را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.

روزنامه گاردین نیز در گزارش تحقیقی خود که روز دوشنبه بر پایه بررسی بیش از ۱۱ میلیون گواهی فوت منتشر کرد، سال ۲۰۲۵ را با نزدیک به ۲۰۰ هزار کشته، مرگبارترین سال این جنگ برای روسیه دانست. جنگ در سال گذشته میلادی به اصلی‌ترین علت مرگ مردان زیر ۶۵ سال در روسیه تبدیل شد و با این حال، بررسی‌های اخیر از افزایش دشواری‌های مسکو در جذب نیرو و تأمین نفرات یگان‌های مستقر در خطوط مقدم حکایت دارد.

واکنش‌های دیپلماتیک به بحران جهانی

انتشار این گزارش‌ها در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در مورد جنگ اوکراین با مارک روته، دبیرکل ناتو، در ایالت فلوریدا دیدار خواهد کرد. این دیدار پس از ملاقات هفته گذشته آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین و در شرایطی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی خواستار مشارکت در مذاکرات مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی مستقر در واشینگتن شمار نظامیان اوکراینی کشته‌شده یا به‌شدت زخمی‌شده را حدود ۶۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.