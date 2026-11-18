رئیس قوه قضاییه در بازدید از سازمان قضایی نیروهای مسلح بر کاهش اطاله دادرسی و حذف فرآیندهای غیرضروری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در جریان بازدید ویژه از سازمان قضایی نیروهای مسلح ، بر لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها برای جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید کرد. وی در این بازدید که به همراه بررسی وضعیت پرونده‌های معوق انجام شد، خواستار حذف موانع فرآیندی شد که باعث کندی روند رسیدگی به حقوق متقاضیان می‌شوند.

حذف فرآیندهای زائد برای تسریع در رسیدگی‌ها

رئیس دستگاه قضا در اولین بخش از صحبت‌های خود در سازمان قضایی نیروهای مسلح، هدف اصلی از سرکشی‌های میدانی را آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در جهت اصلاح فرآیندهایی دانست که منجر به اطاله دادرسی می‌شوند. وی افزود باید تا آنجایی که امکان دارد تمهیداتی اندیشیده شود که فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شده و در نتیجه زمان اطاله دادرسی به حداقل برسد.

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محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تجربه‌های عملی در شعب دادگاه خاطرنشان کرد گاهی مقام قضایی در حین رسیدگی با یک فرآیند زائد و غیرضروری مواجه می‌شود که انجام یا عدم انجام آن تاثیری در نتیجه نهایی ندارد. وی توصیه کرد اینگونه فرآیندهای زائد حذف شوند تا در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق، تسریع لازم صورت گیرد و از اتلاف وقت بی‌مورد جلوگیری شود.

نقد رویکرد فعلی در بررسی درخواست‌های ماده ۴۷۷

یکی از محورهای اصلی نقد رئیس قوه قضاییه در سازمان قضایی نیروهای مسلح، روند بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی بود. وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی پرونده با محوریت این درخواست‌ها ارجاع شده اما تنها تعداد بسیار معدودی از آن‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده‌اند، این شکاف را نگران‌کننده دانست.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد برای بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بالغ بر چندین قاضی درگیر می‌شوند و در نهایت از میان کثیری از درخواست‌ها صرفاً قلیلی پذیرفته می‌شوند. وی این روند را زمینه‌ساز اطاله دادرسی دانست و گفت وقتی چندین قاضی درگیر بررسی رأیی می‌شوند که خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن آن محرز نیست یعنی با فرآیندی دارای اشکال مواجه هستیم.

رئیس قوه قضاییه تعریف دقیقی از خلاف بیّن شرع ارائه داد و گفت این عبارت نام و عنوان مشخصی دارد یعنی رأیی که خلاف شرع بودن آن برای قاطبه خبرگان محرز باشد. وی ضروری دانست تدابیری اتخاذ شود که به صرف وصول هر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ سازوکار بررسی ویژه و زمان‌گیر شکل نگیرد که بدین واسطه سایر امور مهم زمین بماند.

راهکارهای جایگزین و کاهش پرونده‌های رسوبی

در بخش دیگری از سخنان خود، محسنی‌اژه‌ای راهکارهای عملی برای برون‌رفت از بن‌بست بررسی‌های طولانی مدت ارائه داد. وی پیشنهاد کرد در مواردی که پیرامون رأی یک قاضی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده با خود قاضی صادرکننده رأی مستقیم صحبت شود و استدلال‌های او شنیده شود. در برخی موارد این استدلال‌ها محکم و متقن هستند و با توضیحات قاضی مشخص می‌شود که رأی صادره مبرا از خلاف شرع بودن است.

وی همچنین پیشنهاد داد اگر در قبال آرای یک مرجع قضایی چندین مرتبه ماده ۴۷۷ اعمال می‌شود با مقامات قضایی مربوطه جلسه برگزار شده و علل صدور آرای خلاف بیّن شرع از ناحیه آن‌ها مورد بررسی و آسیب‌شناسی ویژه قرار گیرد. این رویکرد به جای ایجاد پروسه‌های پیچیده اداری، به ریشه‌یابی مشکلات کمک می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های معوق یا رسوبی که از زمان مفتوح شدن آن‌ها بیش از یک سال می‌گذرد نیز صحبت کرد. وی تدابیر و تمهیدات مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت تعیین تکلیف و مختومه کردن این پرونده‌ها را قابل تقدیر دانست اما خواستار تدبیری شد که دیگر اساساً شاهد رسوبی و معوق شدن پرونده‌ها نباشیم.

تقدیر از عملکرد سازمان و تاکید بر بالندگی نیروهای مسلح

محسنی‌اژه‌ای در ارزیابی کلی از وضعیت سازمان قضایی نیروهای مسلح پس از تصدی حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان این مسئولیت را بسیار مثبت دانست. وی گفت از زمانی که پورخاقان متصدی مسئولیت در این سازمان شدند بسیاری از موضوعات در این سازمان انتظام و سامان مطلوب‌تری گرفت و مبحث کاهش چشمگیر پرونده‌های رسوبی و معوق یکی از مظاهر این امر است.

وی در ادامه افزود در بحث محاکمات و مجازات مجرمان و اعمال اشد مجازات یا اعطای ارفاقات قانونی و عفوها نیز نظم و نسق بسیار مطلوب‌تری در سازمان قضایی نیروهای مسلح حاکم شده است. این تغییرات نشان‌دهنده مدیریت کارآمد و توجه به جزئیات فرآیندی در این نهاد قضایی خاص است.

رئیس قوه قضاییه در جمع‌بندی خود با حضور در میان قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح از جهاد مستمر آن‌ها به ویژه در یک سال و نیم اخیر پس از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تقدیر کرد. وی دستگاه قضا را در این مدت روسفید دانست که اجازه نداد در کار رسیدگی‌ها کوچکترین وقفه‌ای ایجاد شود.

محسنی‌اژه‌ای نیروهای مسلح کشور را مجموعه‌ای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی از حیث بالندگی و ارتقا دانست و افزود نیروهای مسلح ما گوهرهای گرانبهایی هستند. وی قضات شاغل در این سازمان را زمره نخبگان و برجستگان دستگاه قضایی محسوب کرد که مأمور صیانت از این گوهرهای گرانبها هستند.