بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن را برای خانوادههای فاقد مسکن ابلاغ کرد. مبلغ تسهیلات بر اساس تعداد فرزندان و تاریخ تشکیل خانواده varie میکند و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون تومان برای دارای دو فرزند، ۳۳۰ میلیون تومان برای دارای یک فرزند و ۲۱۰ میلیون تومان برای زوجهای جوان تعیین شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه ودیعه ، خرید یا ساخت مسکن را برای خانوادههای فاقد مسکن در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف حمایت از خانوارهای مستقل شدن در مسکن صادر شده است. طبق این مصوبه، تسهیلات از محل منابع سپردههای قرضالحسنه نظام بانکی پرداخت میشود و مبلغ آن بر اساس تعداد فرزندان و تاریخ تشکیل خانواده تعیین میگردد.
خانوادههای دارای دو فرزند (از سال ۱۳۹۹ به بعد) تا ۴۰۰ میلیون تومان، خانوادههای دارای یک فرزند تا ۳۳۰ میلیون تومان و زوجهای جوان با تاریخ عقد از سال ۱۳۹۹ به بعد تا ۲۱۰ میلیون تومان pouvant دریافت کنند. بازپرداخت این تسهیلات حداکثر در مدت ۱۰ ساله امکانپذیر است.
شرایط دریافت شامل فاقد بودن مالکیت واحد مسکونی یا زمین مسکونی برای خود و افراد تحت تکفل، عدم داشتن تسهیلات فعال بخش مسکن تا تاریخ درخواست و فاقد بودن سوابق بدهی بانکی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکها (سمات) و یا سیستمهای مربوطه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد است. همچنینApplicant باید از طرحهای جامع حمایتی مسکن نیز استفاده نکرده باشد.
بانکهای عامل شامل صادرات، تجارت، ملت و پست بانک میباشند که باید فهرست شعbao inmate ease پرداخت تسهیلات را در تارنمای خود منتشر کنند. این رویه در راستای کاهش کمبود مسکن و تسهیل اخذ مسکن برای كوچینگهای جوان و خانوادههای نوپا طراحی شده است
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