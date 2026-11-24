نخست‌وزیر عراق با دستور مدیریت مستقیم میدان‌های نفتی اقلیم کردستان توسط وزارت نفت فدرال و برکناری مقامات امنیتی کرکوک، مبارزه با قاچاق نفت را تشدید کرد.

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی ، دستور مستقیمی به وزارت نفت دولت فدرال این کشور صادر کرد تا مدیریت کامل میدان‌های نفتی واقع در مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان را در اختیار بگیرد. این تصمیم سخت‌گیرانه در راستای مبارزه با قاچاق گسترده نفت و افزایش درآمد دولت مرکزی اتخاذ شده است.

دستور مدیریت میدان‌های نفتی و کنترل مرزها

دفتر نخست‌وزیر عراق در تاریخ سه‌شنبه سوم آذر ماه اعلام کرد که این فرمان شامل مدیریت تمام میدان‌های نفتی در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا می‌شود. الزیدی پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در شرکت دولتی نفت شمال، که مسئولیت مدیریت میدان‌های نفتی و گازی شمال عراق را بر عهده دارد، این اقدام را انجام داد.

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هم‌زمان با این دستور، نخست‌وزیر عراق سازمان گذرگاه‌های مرزی را مأمور کنترل کامل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان کرد. او همچنین از حکومت اقلیم خواسته است که تنها از طریق وزارت نفت دولت فدرال به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی مجوز بدهد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اقلیم کردستان عراق با ترکیه، ایران و سوریه هم‌مرز است و پتانسیل بالایی برای مبادلات انرژی دارد.

برکناری‌های گسترده در ساختار امنیتی و پلیس انرژی

علاوه بر تغییرات در ساختار نفتی، دفتر نخست‌وزیری عراق خبر از برکناری‌های قابل توجهی در سطوح بالای نظامی و امنیتی داده است. الزیدی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی را از سمت خود عزل کرد و فرمانده عملیات کرکوک و فرمانده پلیس این استان را به دلیل عدم پیگیری پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی از سمتشان برکنار نمود.

توسعه این موج برکناری‌ها به فرمانده تیپ یکم پلیس انرژی، معاون او، مسئولان اطلاعات و ایست‌های بازرسی این تیپ نیز رسید. الزیدی دستور توبیخ روسای اداره‌های امنیت ملی و اطلاعات ملی در کرکوک را صادر کرد و مدیرعامل شرکت نفت شمال و معاونان او را تا پایان تحقیقات هیات فدرال مبارزه با فساد از سمت خود تعلیل کرد.

گزارش قاچاق روزانه و اتهامات به گروه‌های شبه‌نظامی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روزانه صدها تریلر نفتکش دست‌کم ۲۰۰ هزار بشکه نفت ارزان‌قیمت را از اقلیم کردستان عراق به ایران و در مواردی به ترکیه حمل می‌کنند. مقامات عراقی در پرونده‌ای جداگانه، کتائب حزب‌الله را به اداره یک شبکه گسترده قاچاق نفت سرقت‌شده متهم کرده‌اند.

این گروه شبه‌نظامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، یافته‌های تحقیقات رسمی درباره نقش خود در این شبکه را رد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که زیدی بیست و چهارم آبان ماه پس از بررسی یافته‌های کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر، که معروف به جرف‌النصر و از پایگاه‌های اصلی کتائب حزب‌الله در استان بابل است، نه مقام را برکنار کرد.

تاریخچه تنش‌های بغداد و اربیل در صادرات نفت

اختلاف میان بغداد و اربیل پیشینه‌ای فراتر از صادرات نفت دارد و ریشه در تنش‌های سیاسی و نظامی پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم در سپتامبر ۲۰۱۷ دارد. پس از آن همه‌پرسی، دولت فدرال دست به اقدامات تلافی‌جویانه نظامی و اقتصادی زد و کنترل شهر نفت‌خیز کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را پس گرفت.

پیش از این، اختلاف بر سر فروش نفت اقلیم بدون موافقت بغداد، انتقال نفت از راه خط لوله به ترکیه را بیش از دو سال متوقف کرده بود. دو طرف در سپتامبر ۲۰۲۵ برای ازسرگیری انتقال نفت دست به اقداماتی زدند، اما تنش‌های دیرینه همچنان باقی است.

استراتژی سیاسی عراق برای کاهش نفوذ گروه‌های نزدیک به تهران

تحولات اخیر پس از تلاش الزیدی برای مهار کتائب حزب‌الله، قدرتمندترین گروه شبه‌نظامی هم‌پیمان تهران در عراق، صورت گرفت و می‌تواند تنش‌های دیرینه میان بغداد و اربیل را تشدید کند. دولت عراق با توجه به دشواری خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی می‌کوشد با پیگیری پرونده فساد از نفوذ آن‌ها بکاهد.

به گفته مقامات عراقی، افشای فعالیت‌های غیرقانونی این گروه‌ها می‌تواند حمایت سیاسی از آن‌ها را کاهش دهد و راه را برای خلع سلاح یا محدود کردن حضورشان در برخی مناطق باز کند. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت مرکزی عراق برای بازپس‌گیری انحصار تصمیم‌گیری در امور نفتی و امنیتی کشور است.