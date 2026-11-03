علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس قوه قضاییه برای بهبود معیشت کارکنان تا پایان سال و حمایت ویژه از خبرنگاران خبر داد. این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های قضایی انجام شده است.

علی کاظمی ، سخنگوی قوه قضاییه ، در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه، به تشریح دستاوردهای جدید این نهاد و مصوبات اخیر شورای عالی قوه قضاییه پرداخت. وی بر اولویت‌دهی قوه قضاییه به مسئله معیشت کارکنان و حمایت از حقوق خبرنگاران به عنوان نهادهای نظارتی جامعه تأکید کرد. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای اقتصادی بر بدنه دولت و نهادهای عمومی بیش از پیش احساس می‌شود.

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای معیشت کارکنان

رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه و فوری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان این دستگاه صادر کرده است. در اولین دستور، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تا پایان سال جاری، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین نیازهای ضروری زندگی با کمبود مواجه نشوند. این اقدام نشان‌دهنده نگاه مستقیم ریاست این نهاد به دغدغه‌های روزمره پرسنل دادگستری است.

Also read کارت زرد مجلس به وزیر آموزش‌ و پرورش

دستور دوم مبنی بر پیگیری‌های جدی در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه سال آینده است. بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید تلاش کنند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آتی بهبود یابد. علی کاظمی تصریح کرد که با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، پیگیری تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه آینده از اولویت‌های اصلی است.

علی کاظمی همچنین اعلام کرد که با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، مقرر شده است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد که انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه امسال است.

رویکرد فرهنگی و حمایت از حقوق خبرنگاران

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، علی کاظمی بر ضرورت حمایت از خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه تأکید کرد. وی اشاره کرد که موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان جنایت علیه خبرنگاران، حتی در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. امیدواری وجود دارد که خبرنگاران به عنوان قشری که مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند.

علی کاظمی همچنین به روز فرهنگ عمومی و نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد. وی گفت که رئیس قوه قضاییه بر اهمیت رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید ویژه داشته‌اند. بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

این سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد که دادستانی کل کشور نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود تا ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش یابد.

بررسی مناسبت‌های ملی و تحولات علمی کشور

علی کاظمی با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت که این مناسبت‌ها بیانگر حقیقت مشترکی هستند. به اعتقاد وی، ملت ایران همواره خواهان حق‌طلبی، آزادی، دانش، پیشرفت و عدالت بوده است. وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان افزود که امروز در عرصه‌های مختلف علمی شاهد دستاوردهای قابل توجهی هستیم.

وی یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان و دانش‌آموزانی را که در حوادث مختلف به شهادت رسیده‌اند، فراموش نکنید دانست. علی کاظمی با اشاره به مسئولیت آمریکا در این حوادث اظهار کرد که از نگاه قوه قضاییه، این جنایات ریشه در سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی آمریکا دارد که به صورت مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی به دانش‌آموزان و کودکان نیز رحم نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان با ابراز تاسف به ایام فاطمیه، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد. وی دو ویژگی استواری و پایداری و همچنین اخلاص در عمل را از مهم‌ترین رموز موفقیت در زندگی دانست و از تلاش‌های رزمندگان، نیروهای مسلح و تمامی افرادی که دغدغه امنیت و آرامش ملت ایران را دارند، قدردانی نمود.