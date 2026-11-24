دونالد ترامپ اجرای اعدام‌های فدرال را تسریع کرد و تصمیم گاوین نیوسام برای لغو اعدام در کالیفرنیا را رد کرد. این در حالی است که کالیفرنیا از سال ۲۰۰۶ اجرا نکرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور دستور رسمی فرآیند اجرای احکام اعدام در سطح فدرال را تسریع کرده است. این اقدام در مراسم مشترکی با حضور خانواده قربانیان جرایم خشونت‌آمیز اعلام شد و وزیر دادگستری را ملزم به اجرای بدون تأخیر حکم اعدام پس از صدور آن کرد. ترامپ تأکید نمود که این تصمیم با هدف بازگرداندن قطعیت و سرعت به سیستم کیفری فدرال اتخاذ شده است.

مخالفت ترامپ با اقدام نمادین نیوسام در کالیفرنیا

گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا، در اوایل نوامبر اعلام کرد که تمامی احکام اعدام موجود در این ایالت را به حبس ابد تبدیل می‌کند. این فرمان که در پاسخ به درخواست سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری صادر شد، با واکنش تند دونالد ترامپ مواجه شد. رئیس‌جمهور آمریکا این تصمیم نیوسام را که در آستانه پایان دوره فرمانداری‌اش در ژانویه رخ داد، "یکی از تکان‌دهنده‌ترین بی‌عدالتی‌ها" در تاریخ کشور نامید.

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ترامپ در بیانیتهای خود مدعی شد که بسیاری از افراد تحت این فرمان، از جمله بیش از ۱۱۰ نفر به اتهام قتل کودکان و بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام تجاوز و قتل، در میان محکومان قرار دارند. او همچنین از حضور قاتلانش زنجیره‌ای در این فهرست خبر داد و گفت شنیدن این خبر برای او "باورکردنی" نبوده است. دفتر نیوسام پاسخ داد که این افراد تمام دوران محکومیت خود را در زندان سپری خواهند کرد و در زندان خواهند مرد.

سابقه اجرایی کالیفرنیا و تفسیرهای سیاسی

با وجود اینکه قوانین کالیفرنیا همچنان مجازات اعدام را شامل می‌شود، این ایالت از سال ۲۰۰۶ تاکنون هیچ اعدامی را اجرا نکرده است. تحلیلگران معتقدند تصمیم نیوسام بیشتر جنبه نمادین دارد و تغییری فوری در روند مجازات‌ها ایجاد نمی‌کند. با این حال، این رویداد به عنوان یک حرکت سیاسی و پاسخ مستقیم به سیاست‌های جمهوری‌خواهان در سطح فدرال تعبیر شده است. نیوسام که در سن ۵۹ سالگی، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ محسوب می‌شود، با این اقدام جایگاه خود را در صف مقدم رقابت‌های سیاسی تثبیت کرده است.

چالش‌های فنی اعدام و پرونده کریستا پایک

در سطح فدرال، بازگشت به سیاست‌های دوره جو بایدن و لغو توقف اعدام‌ها با چالش‌های جدی روبرو است. پرونده کریستا پایک، محکوم به قتل در تنسی، نشان داد که روش تزریق مواد کشنده می‌تواند با خطرات جدی همراه باشد. پایک که در پایان سپتامبر از دو تلاش ناموفق برای اعدام جان سالم به در برد، نخستین زندانی در تاریخ معاصر آمریکا است که چنین سرنوشتی را تجربه کرده است. این رویداد منجر به دستور توقف اعدام‌های برنامه‌ریزی شده سال ۲۰۲۶ در تنسی و انجام تحقیقات مستقل شد.

مشکلات پزشکی و فنی در اجرای اعدام شایع است و حدود هفت درصد تلاش‌ها با اختلال مواجه می‌شود. انجمن پزشکی آمریکا مشارکت پزشکان در این فرآیند را ممنوع کرده است و وظیفه تزریق داروها به کارکنان زندان سپرده می‌شود. این نگرانی‌ها با پرونده نیودال حسن، سرگرد پیشین ارتش آمریکا که در نهم نوامبر ۲۰۰۹ در پایگاه فورت هود تیراندازی کرد و در ماه دسامبر با جوخه آتش اعدام شد، تقویت شده‌اند. اظهارات پیشین پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، درباره پخش زنده این اعدام نیز موجی از انتقادها را برانگیخت.

آمار جهانی و وضعیت حقوقی اعدام در آمریکا

مجازات اعدام در بیش از ۲۴ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا قانونی است. بر اساس آمار مرکز اطلاعات مجازات اعدام، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۴۷ نفر در این کشور اعدام شدند. در سطح جهانی، روند لغو این مجازات ادامه دارد و ۱۱۳ کشور آن را به طور کامل لغو کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ در ۴۶ کشور بیش از دو هزار حکم اعدام صادر شد و در قاره آمریکا تنها ایالات متحده و ترینیداد و توباگو حکم اعدام صادر کردند. آلمان نیز لغو کامل اعدام را اصول بنیادین نظام حقوقی خود دانسته است.