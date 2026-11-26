اختلاف بغداد و اربیل بر سر گذرگاه‌ها و میادین نفتی به مرحله‌ای جدید رسید. دادگاه عالی حکم تفسیری صادر کرد و مذاکرات ۱۰ آذر کلیدی خواهد بود.

اختلاف میان دولت فدرال عراق در بغداد و مقامات اقلیم کردستان در اربیل وارد فاز تازه‌ای شده است. علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه سوم آذر ماه دستور واگذاری مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم به نهادهای فدرال و بستن گذرگاه‌های غیررسمی را صادر کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از اعزام نیروهای نظامی به اقلیم منتشر شده بود.

تکذیب تحرکات نظامی و دلایل امنیتی

محمد عبود عیسان العبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی این کشور گزارش‌های منتشرشده درباره اعزام نیروهای نظامی به اقلیم کردستان را تکذیب کرد. او تاکید کرد که دولت مرکزی هیچ قصدی برای تهدید ساکنان اقلیم ندارد. هدف از اقدامات اخیر، مقابله جدی با قاچاق نفت و حفاظت از منابع ملی عراق اعلام شده است.

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حکم دادگاه عالی و اختیارات فدرال

دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه چهارم آذر ماه حکمی تفسیری صادر کرد که پایه حقوقی تصمیمات بغداد را تقویت می‌کند. طبق این حکم، دولت فدرال حق دارد برای حفاظت از مرزهای کشور، نیروهای نظامی خود را در تمامی مناطق از جمله اقلیم کردستان مستقر کند.

اختلافات بر سر درآمدهای نفتی و گمرک

دادگاه عالی همچنین نظارت بر گذرگاه‌های مرزی، کنترل فعالیت‌های گمرکی و بررسی درآمدهای نفتی و غیرنفتی را در حیطه اختیارات دولت مرکزی دانست. با این حال، مدیریت تولید نفت باید با مشارکت دولت‌های محلی و استان‌های تولیدکننده انجام شود.

واکنش‌های کردستان و اعتراضات خیابانی

دولت اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی با هرگونه تلاش برای بازگرداندن عراق به ساختاری متمرکز مخالف است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نسبت به استفاده از ادبیات نظامی هشدار داد و روز پنجشنبه هزاران نفر در اربیل تجمع کردند.

تجمعات ملی و آینده مذاکرات

بر اساس توافق رهبران عراق، روز سه‌شنبه ده آذر ماه گفت‌وگویی ملی برگزار خواهد شد. نتیجه این مذاکرات و چگونگی اجرای حکم دادگاه، آینده اختلافات مرزی و نفتی میان دو طرف را تعیین می‌کند.