دستور ویژه کاظمی برای افزایش حقوق قضات و حمایت از خبرنگاران

علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه دستور افزایش کمک‌های رفاهی و بهبود معیشت کارکنان دادگستری تا پایان سال را صادر کرد. جزئیات اقدامات جدید در این خبر بخوانید.

علی کاظمی ، سخنگوی قوه قضاییه ، در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، بر لزوم حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران در برابر اقدامات مجرمانه تأکید کرد. وی ضمن ابراز تسلیت ایام فاطمیه، این مناسبت را فرصتی برای بهره‌گیری از آموزه‌های اخلاقی و استواری در مسیر درست دانست و بر ضرورت تقویت رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره نمود. این نشست خبری همزمان با بررسی مسائل جاری و دستورالعمل‌های جدید برای ارتقای سطح معیشت کارکنان دستگاه قضا برگزار شد.

تأکید بر حمایت حقوقی از خبرنگاران

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت‌های پیش‌رو و موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان جرایم علیه خبرنگاران پرداخت. وی اعلام کرد که این موضوع در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است و امید دارد روزنامه‌نگاران بتوانند در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی، به وظیفه مهم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی جامعه بپردازند. تأکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها و ضرورت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای آنان از محورهای اصلی این بخش از بیانیه بود.

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وی در تشریح دیدگاه‌های موجود درباره ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بر اهمیت روز فرهنگ عمومی و ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کردند. بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات لازم را در این زمینه انجام دهد و دادستانی کل کشور نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده است.

دستور ویژه برای بهبود معیشت کارکنان قوه قضاییه

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، به بررسی حمایت از واحدهای تولیدی و مسئله معیشت کارکنان دستگاه قضایی پرداخت. وی تأکید کرد که تأمین معیشت کارکنان از دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضاییه و مدیران عالی دستگاه است و در همین راستا، دو دستور ویژه صادر شده است.

در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین معیشت و رفع نیازهای ضروری خود تا پایان سال با مضیقه مواجه نشوند. این اقدام با هدف جلوگیری از سختی‌های اقتصادی برای پرسنل اجرایی و قضایی در آستانه پایان سال مالی انجام می‌شود.

بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده بهبود یابد. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد که با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند.

افزایش کمک‌های رفاهی و بررسی لایحه بودجه

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، اعلام کرد که از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت. این تصمیم با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان قوه قضاییه و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی و با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه در حال حاضر از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود که در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه این دستگاه است. این درخواست در راستای تضمین تداوم فعالیت‌های قضایی و ایجاد فضای امن برای قضات و کارکنان مطرح شده است.

بررسی مناسبت‌های فرهنگی و علمی کشور

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد. وی گفت که این مناسبت‌ها بیانگر حقیقت مشترکی هستند و آن اینکه ملت ایران همواره خواهان حق‌طلبی، آزادی، دانش، پیشرفت و عدالت بوده است و باید یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان شهید فراموش نشود.

وی مسئولیت آمریکا در حوادث مربوط به دانش‌آموزان و کودکان را بر عهده سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی این کشور دانست و افزود که جنایات ریشه در اقدامات مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی دارد. همچنین از تلاش‌های رزمندگان، نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و ورزشکاران موفق در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی که موجب شادی و افتخار ملت ایران شده‌اند، تقدیر به عمل آمد.