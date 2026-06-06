دستور تخلیه احتمالی ایستگاه فضایی به دلیل نشت هوا در ماژول روسی

ناسا به چهار فضانورد ایستگاه فضایی بینالمللی دستور آمادهباش برای تخلیه احتمالی را به دلیل تشدید نشت هوا در ماژول خدماتی زیوزدا روسیه صادر کرد. فضانوردان به فضاپیمای دراگن پناه بردهاند و عملیات تعمیر در جریان است.
چهار فضانوردی که در ایستگاه فضایی بینالمللی مستقر هستند روز جمعه دستوری از ناسا برای تخلیه احتمالی این ایستگاه دریافت کردند. ناسا به فضانوردان ی که در ایستگاه فضایی بینالمللی مستقر هستند دستور داده است بهدلیل تشدید نشت هوا دراین ایستگاه برای تخلیه احتمالی آن آماده باشند.
فضانوردان روسی در تلاشند تا این مشکل را برطرف کنند. گفته میشود این دستور پس از آن صادر شده که کارشناسان از وجود یک شکاف در یکی از ماژولهای روسی ایستگاه فضایی بینالمللی خبر دادند؛ بخشی که بنا بر گزارشها از سال ۲۰۱۹ با مشکلات مشابهی روبهرو بوده است.
بتانی استیونز، سخنگوی ناسا، در بیانیهای که در شبکه ایکس منتشر شد، نوشت تونل انتقال ماژول خدماتی زیوزدا که با نام PrK شناخته میشود، مدتهاست دچار ترک و نشتی است و روسکوسموس تا امروز تا حد امکان آنها را مهار کرده است. او در ادامه گفت در پی نشتیهای جدید، روسکوسموس تصمیم گرفت روز جمعه ۵ ژوئن تعمیرات گستردهتری انجام دهد.
ناسا بهعنوان اقدامی احتیاطی به چهار نفری که در ماموریت کرو-۱۲ هستند از جمله کریس ویلیامز، فضانورد آمریکایی، دستور داد در طول انجام این عملیات، در داخل فضاپیمای دراگن بالاترین سطح تدابیر ایمنی را رعایت کنند. او تاکید کرد: ما به همکاری با همتایان روس خود و دیگر اعضای جامعه بینالمللی برای پشتیبانی از ایستگاه فضایی بینالمللی ادامه میدهیم تا به یک راهحل قطعی برسیم.
در حال حاضر چهار فضانورد در ماموریت کرو-۱۲ ناسا (دو آمریکایی، یک فرانسوی و یک روس) در این ایستگاه حضور دارند. بر اساس اعلام مرکز کنترل ماموریت ناسا، دستور انتقال این فضانوردان به فضاپیمای دراگن ساعت ۹:۰۴ صبح دوشنبه، به وقت شرق آمریکا صادر شده است. به نوشته دیلیمیل، یک مقام ناسا توضیح داده است که از خدمه خواسته شده بود برای تخلیه اضطراری، لباسهای فضایی خود را بپوشند.
ناسا و آژانس فضایی روسیه، روسکوسموس، دو نهاد اصلی مدیریتکننده این ایستگاه، ماههاست که بر سر علت نشتیهای هوا در ماژول خدماتی زیوزدا که یکی از بخشهای کلیدی این آزمایشگاه است، گفتوگو میکنند. نشتیهای هوا در ماههای اخیر نسبتا اندک بودهاند، اما روز دوشنبه میزان آن از حدود نیم کیلو هوا در روز به یک کیلو رسید.
برای درک بهتر این رقم، یک انسان بالغ به طور متوسط در شبانهروز بین ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم هوا را دم و بازدم میکند. افزایش نشت هوا نگرانیهایی را در مورد یکپارچگی ساختاری ایستگاه فضایی ایجاد کرده است. این ایستگاه که از دهه ۱۹۹۰ در مدار زمین قرار دارد، با افزایش سن خود با چالشهای فنی متعددی روبهرو شده است.
ماژول زیوزدا به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقامت فضانوردان روسی، نقش حیاتی در پشتیبانی از زندگی و سیستمهای پشتیبانی ایستگاه دارد. هرگونه نقص در این ماژول میتواند خطرات جدی برای خدمه ایجاد کند. تلاشهای تعمیراتی روسکوسموس شامل بستن موقت دریچهها و اعمال پچهای موقت بر روی ترکها بوده است. با این حال، نشتهای جدید نشان میدهد که این راهحلهای موقت کافی نیستند و نیاز به اقدامات اساسیتر وجود دارد.
ناسا هشدار داده است که در صورت عدم موفقیت در توقف نشت، ممکن است تخلیه کامل ایستگاه ضروری باشد. این رویداد یک بار دیگر بر اهمیت همکاری بینالمللی در فضا و همچنین چالشهای نگهداری از یک سازه قدیمی در محیط خشن فضا تاکید میکند. فضانوردان حاضر در ایستگاه شامل ماتیو موریس و جسیکا واتکینز از آمریکا، توماس پسکه از فرانسه و سرگی کورساکف از روسیه هستند.
آنها در حال حاضر با روحیه بالا و آمادگی کامل به فعالیتهای علمی خود ادامه میدهند. این حادثه همچنین بحثهایی را در مورد ایمنی ایستگاه فضایی بینالمللی و برنامههای آینده مانند ایستگاههای تجاری و ماموریتهای ماه برانگیخته است. کارشناسان بر این باورند که تعمیرات اساسی ماژول زیوزدا ممکن است ماهها طول بکشد و در این مدت، خطر نشتی بیشتر وجود دارد.
مدیریت این بحران نیازمند همکاری نزدیک بین ناسا و روسکوسموس و همچنین استفاده از فناوریهای پیشرفته برای نظارت و تعمیر نقاط ضعیف است. در هر حال، امنیت خدمه اولویت اصلی است و همه اقدامات لازم برای حفاظت از جان آنها انجام خواهد شد
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