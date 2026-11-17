مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران سازمان تعزیرات حکومتی بر تحول فوری به سمت نظارت هوشمند، الکترونیکی و بهره‌گیری از سامانه جامع کدگذاری کالا تأکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در نشستی تخصصی با مدیران عالی‌رتبه سازمان تعزیرات حکومتی ، بر ضرورت تغییر بنیادین در سبک کار این نهاد نظارتی تأکید کرد. وی با اشاره به تاریخ سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، حرکت از روش‌های سنتی و میدانی به سوی سیستم‌های نظارتی الکترونیکی و هوشمند را یک الزام جدی برای حکمرانی کارآمد دانست. این تغییر استراتژیک با هدف بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین و تقویت شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا طراحی شده است.

تغییر پارادایم نظارت به سمت هوشمندسازی و الکترونیک

مسعود پزشکیان در این نشست که با حضور وزیر دادگستری و جمعی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، تأکید کرد که توسعه ساختمان‌ها و گسترش ساختارهای فیزیکی نباید اولویت اصلی باشد. در مقابل، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و ایجاد بستر لازم برای انجام هوشمند و برخط مأموریت‌ها باید در کانون توجه قرار گیرد. رئیس‌جمهور تصریح کرد که سازوکار فعالیت سازمان باید کاملاً از رویکردهای قدیمی فاصله گرفته و به سمت نظام رسیدگی الکترونیکی سوق پیدا کند.

Also read آسیب جدی اوکراین به پل حیاتی کریمه در عملیاتی بی‌سابقه

استقرار سامانه جامع کدگذاری و رهگیری دقیق کالا

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های مسعود پزشکیان، ضرورت استقرار و تکمیل کامل سامانه جامع کدگذاری و رهگیری کالا بود. وی توضیح داد که با راه‌اندازی این سامانه، امکان رصد و رهگیری دقیق جریان کالا در بازار فراهم می‌شود. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که مشخص کند چه شخصی، چه کالایی را، از کجا و با چه قیمتی خریداری کرده است. این میزان از شفافیت اطلاعاتی، بستر مؤثری برای شناسایی تخلفات و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

نقش محله و مسجد در نظارت اجتماعی و مشارکت مردمی

رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در تنظیم و کنترل بازار تأکید ویژه‌ای داشت. وی اعلام کرد که در حال حاضر می‌توان از ظرفیت‌های مردمی با محوریت محله و مسجد برای نظارت بر وضعیت بازار و رصد جریان عرضه و توزیع کالا استفاده نمود. مردم در محلات می‌توانند با همکاری دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در گزارش‌دهی، شناسایی موارد احتکار و گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کنند. این رویکرد بر تقویت نظارت اجتماعی و شفافیت زنجیره تأکید دارد.

عدالت‌خواهی و مقابله با تبعیض در قوانین جاری

در بخش دیگری از سخنان خود، مسعود پزشکیان عدالت را به عنوان یکی از دغدغه‌های مستمر و روزانه خود در مسئولیت حکمرانی معرفی کرد. وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی و آموزه‌های اسلامی، بر لزوم مقابله با هرگونه بی‌عدالتی تأکید کرد و ابراز داشت که برخی قوانین تصویب‌شده گاهی به جای رفع تبعیض، زمینه‌ساز تشدید بی‌عدالتی شده‌اند. رئیس‌جمهور با یادآوری سیره امام علی(ع) به عنوان امام عدالت، خاطرنشان کرد که فاصله میان اعتقاد عملی و رفتار مدیران، موجب نارضایتی مردم می‌شود و مسئولان باید نسبت به این مسئله حساس و پاسخگو باشند.

پیگیری حقوقی و همکاری بین‌دستگاهی برای شفافیت

مسعود پزشکیان پیگیری‌های مکرر خود از مسئولان اقتصادی کشور را در راستای اجرای قانونی شفافیت تشریح کرد. وی اشاره کرد که این موضوع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قابلیت اجرا و پیگیری دارد. رئیس‌جمهور تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و انسجام بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌ای موجود برای تحقق عدالت اقتصادی استفاده کنند. در پایان نیز، وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، ایستادگی رزمندگان و مردم ایران را عامل ناکامی محاسبات دشمن دانست.