وزارت آموزش و پرورش برنامهریزی دقیق برای آزمون نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در تیر‑مرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ شامل زمان‑بندی، تجهیزات صوتی، نحوه اطلاعرسانی به دانشآموزان، و تدابیر ویژه برای شرکتکنندگان با نیازهای خاص.
وزارت آموزش و پرورش ضمن تکمیل برنامههای مربوط به برگزاری آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم، دستورالعمل اجرایی جدیدی را برای زمانبندی و نحوه اجرای این آزمونها در تیر و مردادماه ۱۴۰۵ منتشر کرد.
این دستورالعمل، جزئیات مربوط به برگزاری آزمونهای غیرنهایی، نحوه هماهنگی با مدارس و ادارات آموزش و پرورش مناطق، و الزامات فنی برای مراکز آزمون را بهطور دقیق تعیین میکند. بهطور کلی، هدف اصلی این برنامهریزی، اطمینان از اینکه تمام آزمونهای غیرنهایی پیش از شروع آزمونهای نهایی بهسرانجام رسیده و هیچ برخورداری زمانی میان این دو مجموعه ایجاد نشود.
در این چارچوب، مدارس موظفند برنامه آزمونها را بدون تغییر در محل مناسب نصب کرده و تاریخ و ساعت برگزاری آزمونهای هر رشته را از طریق پیامرسانهای مدرسه به تمام دانشآموزان و داوطلبان آزاد اعلام کنند. همچنین، ارتقای زیرساختهای فیزیکی مراکز آزمون یکی از الزامات است؛ بهطوری که تجهیزات صوتی مناسب برای پخش صداهای واضح در جلسات آزمون فراهم شود و محتواهای شنیداری فقط در ابتدای آزمون و بهصورت چهار بخش تکرار شده پخش گردد.
از دیگر موارد مهم در این دستورالعمل، توجه ویژه به دانشآموزان با نیازهای خاص است. برای شرکتکنندگان دارای نقص شنوایی، سؤالات بهصورت رمزگذاری شده و از طریق سامانه مخصوص ارسال میشود و تنها برای افرادی که توسط سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی تأیید شدهاند، در دسترس قرار میگیرد. در صورتی که دانشآموزی در فهرست تأیید شده نباشد، میتواند با ارائه مدارک معتبر مانند نوار گوش یا شنواییسنجی و تایید شورای مدرسه، از این سؤالات بهرهمند شود.
همچنین، هر مرکز آزمون موظف است یک دبیر زبان انگلیسی به عنوان عوامل اجرایی حضور داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی یا اجرایی، با کسب مجوز از سنجش شهرستان، محتوا را به{}درستی اجرا و قرائت کند. در ادامه، جزئیات مربوط به مراحل اجرایی آزمونهای نهایی شرح داده شد.
دانشآموزان باید کارت ورود به جلسه خود را که توسط مدرسه مهر و ممه شده، از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک (my.medu.ir) یا اداره آموزش و پرformations. region دریافت کنند. برای دانشآموزان مهمان نیز زمانی حداکثر ۱۵ روز پیش از برگزاری اولین آزمون، باید درخواست خود را به اداره آموزش و پرورش مبدأ و مقصد ارائه دهند.
سؤالات آزمونها بر پایه راهنمای عملی ارزشیابی و جداول بارمبندی تدوین میشود؛ این محتوا بهصورت بستههای آموزشی به تفکیک هر درس در وبسایت رسمی (azmoon.medu.ir) قابل دسترسی است. در نهایت، تمامی مراکز آزمون موظفند تا با استفاده از اطلاعات تحلیل وضعیت و نیازمندیهای موجود، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم کنند و کارگروههای مربوطه در ستاد آزمون استان فرآیند را در سامانه تصویب نمایند. این اقدامات بهمنظور تضمین برگزاری منظم، شفاف و عادلانهٔ آزمونهای نهایی صورت میگیرد
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