دستور مستقیم پزشکیان به استانداران برای نجات صنعت و معیشت مردم

مسعود پزشکیان بر شناسایی نیازمندان، قطع یارانه مازاد و مدیریت مصرف انرژی برای تولید تاکید کرد. استانداران موظف به اجرای فوری طرح‌ها هستند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست هماهنگ با استانداران و شهرداران کلان‌شهرها در تاریخ دوشنبه ۱۱ آبان بر لزوم عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر همراهی ملی و اصلاح ساختارهای مدیریتی تاکید کرد. وی در این دیدار که با محوریت تقویت معیشت شهروندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برگزار گردید، دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی مطرح نمود تا زمینه‌های عدالت‌محور در توزیع منابع و خدمات عمومی فراهم شود.

اولویت مطلق حمایت از اقشار کم‌درآمد

رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرد که نباید پذیرفت تعدادی از شهروندان در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار ناتوانی باشند و مدیریت صحیح باید به سمت حمایت از خانواده‌های نیازمند معطوف گردد. وی بر ضرورت شناسایی دقیق نیازمندان در سطح استان، شهرستان، شهر و محله توسط تمام مدیران، ائمه جمعه، خیران، نیروهای بسیج، اصناف و اقشار مختلف جامعه تأکید ورزید.

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پزشکیان تصریح نمود که باید سهم بیشتری از کمک‌ها به کسانی اختصاص یابد که نیازمندتر هستند و ساکنان استان‌های مرزی و محروم نباید در تأمین معیشت خود با مشکل جدی مواجه شوند. وی قصد دولت را رسیدگی ویژه به این اقشار دانست و اظهار داشت که هدف اصلی توزیع عادلانه کالاهاست به گونه‌ای که در مناطق محروم و مرزی قیمت‌ها از پایتخت و استان‌های مرکزی پایین‌تر باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه راهکار عملیاتی خود را ارائه داد و بیان کرد که در صورت نیاز به تحقق این هدف، توزیع یارانه برای جبران قیمت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. او قطع یارانه افراد دارای تمکن مالی بالا را اقدامی ضروری برای تخصیص منابع بیشتر به نیازمندان خواند و معیشت مردم و آموزش فرزندان را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت عنوان کرد.

اصلاح زیرساخت‌های آموزشی و انرژی

در بخش دیگری از سخنان خود، مسعود پزشکیان بر اهمیت تربیت درست و بهبود کیفیت آموزش در مدارس تأکید کرد و خواستار ارتقای فضاها، تجهیزات آموزشی و روش‌های تدریس در سراسر کشور شد. وی نقش کمک‌های مردمی و خیرین را در کنار اعتبارات دولتی برای موفقیت طرح‌های مدرسه‌سازی حیاتی دانست و درخواست کرد که این منابع با دقت و برنامه‌ریزی دقیق مدیریت شوند.

وی همچنین به موضوع مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق و گاز بخش تولید اشاره کرد و اعلام داشت که حاضرم برق اتاق خود را قطع کنم اما نباید تولید کشور متوقف شود. پزشکین تاکید نمود که مدیریت مصرف سوخت و انرژی نقش کلیدی در جلوگیری از اختلال در چرخه تولید ایفا می‌کند و باید این فرهنگ در تمام لایه‌های مدیریتی نهادینه شود.

اقدامات اجرایی در برابر توطئه‌های خارجی

رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های ایجاد شده توسط دشمنان، بر اینکه با گفت‌وگو می‌توان مشکلات را حل کرد و رهبر انقلاب اختیاراتی در این زمینه به دولت داده‌اند، تصریح نمود. وی اعلام کرد که ایران در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان با قدرت می‌ایستد و برای افزایش تاب‌آوری مردم باید دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان را مرتفع ساخت تا با کمترین تنش از شرایط فعلی عبور کنیم.

در همین راستا، استانداران موظف شدند تا با تشکیل تیم‌های کارشناسی و تخصصی، پیشنهادات اجرایی در مورد صرفه‌جویی و افزایش تولید را از مدیران زیرمجموعه خود دریافت و در تصمیمات لحاظ نمایند. وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را برای جبران کمبود برق ضروری دانست و اعلام کرد که تولیدکنندگان باید برق را به قیمت واقعی دریافت کنند زیرا قیمت‌گذاری دستوری تاکنون جواب نداده است.

پزشکیان همچنین دستور داد که سالن‌های همایش پرمصرف، استخرها و مراکز بی‌بازده تعطیل شده و برق و گاز مصرفی آن‌ها به بخش تولید اختصاص یابد. او اضافه کرد که برای یافتن بازار مناسب و مدیریت عرضه و صادرات، برنامه‌ریزی دقیق لازم است و شرکت‌های زیان‌ده باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا مدیران آن‌ها از امتیازات محروم شوند.

نظارت بر بهره‌وری و مشارکت عمومی

رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود بر اهمیت بهره‌وری بالا در بخش خصوصی و تولیدی تأکید کرد و گفت که گماردن افراد فاقد کارآیی صرفاً با توصیه، خیانت به کشور محسوب می‌شود. وی اعلام داشت که برای مدیریت این بخش به دنبال کسب مجوز از مقام معظم رهبری است و بر این باور است که ایران از کمبود منابع طبیعی یا انسانی در منطقه برخوردار نیست.

پزشکیان خاطرنشان ساخت که باور به توانمندی و موفقیت در رسیدن به قله‌های پیشرفت، کلید عبور از مشکلات است و وظیفه حاکمیت برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان و مدیران است. او در پایان از نقش مردم در یک سال گذشته در میدان دفاع از وطن قدردانی کرد و وعاد داد که دولت برای حل مشکلات این مردم همیشه در تلاش و صحنه حضور خواهد داشت.