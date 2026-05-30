وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی برای ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ کرد که بر اساس آن ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک هویتی با کارت حمایت تحصیلی امکانپذیر است و هرگونه تبعیض ممنوع شده است.
وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی را برای ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی جدید به مدارس سراسر کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل شامل نکات مهمی برای جذب حداکثری دانشآموزان و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل است.
بر اساس این بخشنامه، ثبتنام دانشآموزان ایرانی که فاقد مدارک هویتی هستند با استفاده از کارت حمایت تحصیلی صادره از سوی فرمانداریها امکانپذیر است. پیشثبتنام این دانشآموزان تنها به صورت حضوری و توسط مدیر مدرسه انجام میشود. همچنین برای دانشآموزان اتباع خارجی، ارائه کارت ویژه حمایت تحصیلی الزامی است و ثبتنام آنان در صورت وجود اطلاعات هویتی در پایگاه داده وزارت کشور مجاز خواهد بود.
مدیران مدارس موظف شدهاند در فرایند ثبتنام از هرگونه رفتار تبعیضآمیز یا برچسبزنی نسبت به دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی خودداری کنند. این دانشآموزان باید با هماهنگی مددکار اجتماعی و بدون نیاز به حضور والدین در مدرسهای نزدیک محل سکونت خود ثبتنام شوند. همچنین مدیران مدارس باید با بررسی مدارک تحصیلی والدین دانشآموزان جدید، والدین بیسواد و کمسواد را شناسایی کنند.
برای نظارت عمومی بر فرایند ثبتنام، سامانهای به نشانی my.medu.ir راهاندازی شده است که والدین میتوانند تخلفات احتمالی را از طریق آن گزارش دهند. مدارس غیردولتی نیز موظف هستند به تخلفات مالی و آموزشی خود در سامانه مشارکتها پاسخ دهند. سن دانشآموزان برای ثبتنام بر اساس روز اول مهرماه محاسبه میشود و ثبتنام دانشآموزان میانپایه پس از امتحانات نوبت دوم و اعلام نتایج در سامانه جامع دانشآموزی انجام میگیرد.
برای دانشآموزانی که مشمول طرح شهید محمودوند (بازماندگان از تحصیل) هستند، ثبتنام در هر زمان از سال تحصیلی بلامانع است. در مناطق عشایری به دلیل عدم دسترسی به مدارس غیردولتی، مهلت ثبتنام تا پایان شهریور تمدید میشود. انتقال دانشآموزان نیز باید حداکثر ظرف یک هفته پس از انتقال به مدرسه مقصد انجام شود و مدیران مدارس مبدأ موظف به پیگیری ثبتنام دانشآموز در مدرسه جدید هستند.
هرگونه ممانعت از تحصیل به بهانه عدم تحویل پرونده یا شهریه تخلف محسوب میشود و طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیگرد قانونی دارد. ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی بدون آزمون ورودی و مصاحبه انجام میشود، مگر در موارد خاص مانند رشته تربیت بدنی و هنرستانها که شرایط توسط شورای مدرسه تعیین میشود. محدوده جغرافیایی ثبتنام با اولویت نزدیکترین مدرسه به محل سکونت است، اما دانشآموزانی که والدینشان شاغل هستند میتوانند در مدرسه نزدیک محل کار والدین ثبتنام کنند.
برای دانشآموزان عشایر، محدوده جغرافیایی در نظر گرفته نمیشود و آنان به صورت مهمان در نزدیکترین مدرسه در مسیر کوچ ثبتنام میشوند. همچنین دانشآموزان مدارس خاص مانند استعدادهای درخشان و مدارس غیردولتی تابع ضوابط جداگانهای هستند
