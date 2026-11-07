دستورالعمل جدید تعطیلی مدارس در جنگ؛ نیاز به مجوز وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش از تدوین چارچوب‌های جدید برای مدیریت آموزش در شرایط جنگی خبر داد و تأکید کرد تعطیلی مدارس بدون مجوز او امکان‌پذیر نیست.

وزیر آموزش و پرورش در همایش "روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان" از تدوین چارچوب‌های جدید برای مدیریت آموزش در شرایط بحرانی خبر داد. علیرضا کاظمی با تأکید بر اینکه آموزش از مهم‌ترین حقوق طبیعی و حیاتی انسان است، اعلام کرد که تعطیلی مدارس کشور بدون مجوز وزیر آموزش و پرورش امکان‌پذیر نخواهد بود. این دستورالعمل جدید در پی مصوبه دولت و با هدف حفاظت از حقوق دانش‌آموزان و معلمان در زمان بحران‌ها تدوین شده است.

ضرورت حفظ حق آموزش در زمان بحران

علیرضا کاظمی در این همایش گفت که هیچ‌کس نباید در هیچ شرایطی از حق آموزش محروم شود و این حق حتی از آب و غذا مهم‌تر است. او افزود که آثار آموزش پایدارتر و عمیق‌تر است و رشد، سلامت جسمی، روحی و روانی هر فرد به میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه بستگی دارد. وی دلیل توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش را آثار فوق‌العاده این بخش در توسعه و آینده کشور دانست. کاظمی خاطرنشان کرد که بهترین سرمایه‌گذاری یک خانواده، تربیت و آموزش فرزندان است چرا که همه دستاوردها محصول یادگیری است.

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برآورد خسارت‌های غیرقابل قیمت‌گذاری

وزیر آموزش و پرورش آسیب‌های ناشی از تعطیلی مدارس در دوران کرونا و سایر بحران‌ها را میلیاردها دلار برآورد کرد. او با تشبیه فرایند آموزش به رشد یک نهال، توضیح داد که انسان برای شکوفایی به آموزش نیاز دارد و در صورت محرومیت، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. کاظمی تصریح کرد که خسارت‌های تربیتی و آموزشی غیرقابل محاسبه و ارزش‌گذاری هستند و در زمان جنگ، فرصت تربیت یک انسان از دست می‌رود. بنابراین دولت‌ها باید مراقب باشند که حوزه آموزش آسیب نبیند.

تدوین چارچوب‌های جدید مدیریت تعطیلی

علیرضا کاظمی با تشکر از رئیس‌جمهور و دولت، به‌ویژه بهروز آذر معاون زنان رئیس‌جمهور، گزارش تبعات تعطیلی مدارس را ارائه داد. او گفت که در پی این گزارش، مصوبه‌ای برای تعریف چارچوب‌های جدید تعطیلی مدارس به تصویب رسید تا آموزش و پرورش بدون مجوز وزیر این وزارتخانه تعطیل نشود. وی از طراحی بخش نخست این چارچوب‌ها با عنوان "مدیریت آموزش در شرایط جنگ" خبر داد و از وزیر کشور برای ابلاغ این دستورالعمل به استانداران سراسر کشور قدردانی کرد.

بررسی آسیب‌های فیزیکی و اختلالات آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با تشریح آسیب‌های ناشی از جنگ به نظام تعلیم و تربیت، گفت که در زمان جنگ با دو نوع آسیب مواجه می‌شویم. نخست تخریب فیزیکی مدارس و مراکز آموزشی است که در جریان جنگ، ۱۵۰۰ واحد آموزشی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدند. نمونه بارز آن مدرسه شجره طیبه میناب بود. البته بخش مهمی از خسارت‌های فیزیکی جبران شده و با همت خیرین، ۱۲۸۸ واحد آموزشی بازسازی و به چرخه آموزش بازگشتند.

دومین آسیب جنگ اختلال در فرایند آموزش به دلیل مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت، ترس و اضطراب خانواده‌ها است. در چنین شرایطی ممکن است مدارس به‌صورت ناگهانی به آموزش مجازی روی بیاورند، آن هم در شرایطی که گاهی زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در استمرار آموزش و تربیت دانش‌آموزان، ادامه داد که بخشی از مسئولیت آموزش و تربیت به خانواده بازمی‌گردد. اگر همبستگی خانواده‌ها، به‌ویژه مادران و بانوان، در کنار فرزندان وجود نداشت، با خسارت‌های عجیب و غریبی مواجه می‌شدیم.

وزیر آموزش و پرورش از تلاش معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های آموزشی از طریق برگزاری کلاس‌های جبرانی خبر داد. او تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها، واقعیت این است که هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. همایش "روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد برگزار شد.