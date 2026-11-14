دستورکار جلسه مجلس ۲۴ آبان ۱۴۰۵ و لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری مالیاتی طرح پهنه

جلسه علنی مجلس ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با ریاست قالیباف آغاز شد و لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری مالیاتی طرح پهنه و لایحه گمرکی اندونزی در دستور کار قرار گرفت.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به کار کرد و نمایندگان با دستورکارهای متعددی روبرو شدند. مهم‌ترین موضوعات این جلسه شامل بررسی لایحه عضویت دولت در سازوکار همکاری مالیاتی طرح پهنه و همچنین بررسی لایحه موافقتنامه دوجانبه با اندونزی بود. این نشست با هدف پیشبرد قوانین بودجه سنواتی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برگزار شد.

اولویت‌های بررسی لایحه طرح پهنه و اندونزی

محمدباقر قالیباف در ابتدای دستورکار به گزارش‌های مهم کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره کرد که نیازمند بررسی دقیق بودند. یکی از محوری‌ترین موارد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی بود که توسط کمیسیون اقتصادی بررسی شده بود. این لایحه گامی عملی در جهت تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با همسایگان منطقه‌ای محسوب می‌شود.

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همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه نیز در اولویت بررسی قرار گرفت. این طرح با هدف ایجاد یک شبکه همکاری مالیاتی چندجانبه طراحی شده و حضور ایران در آن می‌تواند به شفافیت بیشتر در امور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بین‌المللی کمک کند. نمایندگان با توجه به اهمیت اقتصادی این طرح، آن را موضوعی جدی و قابل توجه دانستند.

مسائل امنیتی و تغییرات ساختاری وزارت اطلاعات

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گزارش خود را در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به مجلس ارائه داد. این گزارش با تأکید بر تهدیدات امنیتی جدید و نیاز به تقویت امنیت سایبری و اطلاعاتی تدوین شده است. در همین راستا، تقاضای دوفوریت در خصوص طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۳ و همچنین قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ نیز مطرح شد.

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح مربوط به حذف شرط اجتهاد برای انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانون‌گذاری در ساختارهای امنیتی و اجرایی کشور است. همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف پنج و چهار جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز در دستور کار قرار گرفت که پیچیدگی‌های حقوقی خاصی دارد.

گزارش‌های کمیسیون اقتصادی و روابط با روسیه

علاوه بر موارد امنیتی و اقتصادی داخلی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز نیز مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی با کشور همسایه شمالی و حمایت از کسب‌وکارهای دوجانبه تدوین شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه نظارت بر اجرای دقیق این مفاد را بر عهده دارد.

نکته قابل توجه دیگر در این جلسه، موضع شورای نگهبان در مورد طرح حضانت از اطفال بود. شورای نگهبان این طرح را خلاف شرع دانست که می‌تواند بازخوردهای اجتماعی و حقوقی قابل توجهی داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که تضاد منافع بین صلاحدید فقهی و خواسته‌های اجتماعی در حال افزایش است و نیازمند گفت‌وگوی بیشتر بین قواست.

جمع‌بندی دستاوردهای جلسه روز یکشنبه ۲۴ آبان

به طور کلی جلسه روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با محوریت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و اصلاح ساختارهای داخلی برگزار شد. حضور در سازوکارهای بین‌المللی مانند طرح پهنه و گسترش روابط با کشورهایی مانند اندونزی و روسیه، نشان‌دهنده تلاش برای خروج از انزوا و ایجاد بازارهای جدید است. همچنین تغییرات در قوانین وزارت اطلاعات و حذف شرط اجتهاد، نشان از پویایی حقوقی در سطح بالا دارد.

نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت‌های متعدد نشان دادند که آمادگی کافی برای پیشبرد این دستاوردها را دارند. پیگیری گزارش‌های کمیسیون‌های عمران و امنیت ملی نیز اهمیت ویژه‌ای در امنیت و زیرساخت‌های کشور خواهد داشت. این جلسه گامی مهم در جهت تنظیم دقیق‌تر قوانین بودجه سال ۱۴۰۵ و رفع ابهامات حقوقی موجود بود که می‌تواند در بلندمدت ثبات اقتصادی و امنیتی را بهبود بخشد.