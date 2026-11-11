دستورالعمل جدید تعطیلی مدارس سایپا و جنگ تا ۷۲ ساعت

علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل جدید مدیریت تعطیلات خبر داد. طبق این مقررات، تعطیلی سراسری ممنوع و تصمیم‌گیری منطقه‌ای بر اساس سطح تهدید انجام می‌شود.

علی محبی ، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، جزئیات مهمی را درباره تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید مدیریت تعطیلات مدارس در کشور منتشر کرد. وی اعلام داشت که رویکرد سیستم آموزشی باید به سمتی حرکت کند که تعطیلی‌های سراسری و یکسان برای تمام نقاط ممنوع شود. این تغییر رویکرد با مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته و دستورالعمل نهایی با امضای وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به تمامی استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

لغو تعطیلی سراسری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای

به گفته علی محبی، یکی از عوامل اصلی که در گذشته منجر به تعطیلی گسترده مراکز آموزشی می‌شد، شرایط جنگی بود. اما طبق دستورالعمل جدید، دیگر تعطیلی سراسری مدارس وجود نخواهد داشت. در عوض، برای هر منطقه آموزشی مستقل، تصمیم‌گیری بر اساس سطح تهدیدی که توسط مراکز امنیتی یا صداوسیما اعلام می‌شود، انجام خواهد گرفت. وضعیت آموزشی دقیقاً متناسب با سطح تهدید مشخص می‌شود و سناریوی آموزشی مخصوص هر دوره تحصیلی پیش‌بینی شده است.

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محدودیت زمانی ۷۲ ساعت برای تعطیلی مطلق

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تأکید کرد که تعطیلی مطلق حتی در شرایط بحرانی جنگ نیز حداکثر به مدت ۷۲ ساعت مجاز است. پس از پایان این بازه زمانی، جلسه‌ای مجدداً تشکیل می‌شود تا درباره ادامه تعطیلی یا بازگشت به آموزش حضوری یا غیرحضوری تصمیم‌گیری شود. همچنین آموزش غیرحضوری نیز در این دستورالعمل حداکثر ۷۲ ساعت تعریف شده است و پس از آن زمان باید دوباره در جلسه تصمیم‌گیری شود.

تجربه سال گذشته و لطمات دیداری به آموزش

علی محبی با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته گفتند که چند ماه پایانی سال تحصیلی کاملاً غیرحضوری برگزار شد. از تاریخ ۹ اسفند که جنگ شروع شد، مدارس تا پایان سال تحصیلی تعطیل ماندند و لطمات زیادی به فرآیند یادگیری وارد شد. در راهنمای ارسالی به استان‌ها به‌صورت شفاف توضیح داده شده که نوع وضعیت آموزشی باید متناسب با سطح تهدید تعیین شود و استثنائات و ملاحظات مربوط به خانواده‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

اولویت حفظ جان دانش‌آموزان و آموزش جایگزین

وی دو قاعده اصلی دستورالعمل را چنین توضیح داد: حفظ جان دانش‌آموزان بالاتر از هر چیز است و آموزش نیز اولویت اصلی است و باید برگزار شود. بر همین اساس، در برخی مناطق و در شرایط جنگ، حضور فیزیکی برای خانواده‌های مضطرب اختیاری می‌شود و برای جبران غیبت، آموزش جایگزین پیش‌بینی شده است. این دستورالعمل شامل همه مدارس اعم از دولتی و غیردولتی و تمام انواع مدارس می‌شود.

عوامل شمول تعطیلی و نقش شورای تأمین

علی محبی درباره عوامل دیگر تعطیلی گفتند که ما ۶ عامل برای تعطیلی مدارس داریم که جنگ یکی از آن‌هاست. دستورالعمل مربوط به جنگ ابلاغ شده و دولت به آموزش و پرورش تکلیف کرده است که با کمک شاخص‌ها، دستورالعمل سایر عوامل را نیز تنظیم کند. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این دستورالعمل‌ها را آماده کرده و منتظر تشکیل جلسه برای نهایی‌سازی و ابلاغ است. عوامل دیگر شامل ناترازی انرژی، شرایط نامساعد جوی، حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و بیماری‌هاست.