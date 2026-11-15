استاندار تهران با اشاره به پاک‌تر بودن هوای شمال و آلودگی جنوب شهر، دستوراتی برای محدودیت ترافیک و نظارت بر صنایع صادر کرد.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ وضعیت آلودگی هوای پایتخت را تشریح کرد. وی با تاکید بر حذف کامل مازوت‌سوزی از استان تهران و نیروگاه‌های اطراف آن، خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان شد. این مقام اجرایی بیان داشت که با تدابیر صورت گرفته طی یکی دو سال اخیر، مشکل سوخت مازوت توسط وزارت نفت و سازمان محیط زیست حل شده است.

تفکیک کیفیت هوا در شمال و جنوب تهران

استاندار تهران بیان داشت که در مناطق شمالی استان تهران وضعیت هوا نسبتا پاک‌تر است اما در قسمت جنوبی تهران و شهرستان‌های جنوبی غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد. دلیل اصلی این تفاوت سرعت باد کاهش یافته و سکون هوا در بخش‌های جنوبی استان عنوان شده است. بر همین اساس جلسه اضطراری کارگروه آلودگی هوای استان برگزار شد و تصمیماتی اتخاذ گردید که از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسیده است.

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الزامات ایمنی برای گروه‌های آسیب‌پذیر

اولین توصیه به مردم توجه به خودمراقبتی است به‌ویژه برای گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر شامل کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص. این قشر باید از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و در صورت نیاز به حضور در فضای باز از ماسک‌های مورد تأیید کارشناسان استفاده نمایند. استاندار تهران اعلام کرد که سوخت بنزین مصرفی در تهران یورو ۴ و استاندارد است و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

دستورهای ویژه برای کاهش ترافیک شهری

با توجه به زیرساخت‌های فراهم‌شده در یک ماه گذشته به دستور رئیس‌جمهور توصیه شده است که جلسات را به‌صورت غیرحضوری و برخط برگزار کنند. این اقدام برای کاستن از میزان تردد در سطح شهر تهران انجام می‌شود. استاندارد تهران همچنین اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک را در سطح شهر ابلاغ کرده و شهرداری و پلیس راهور بر اجرای این طرح‌ها نظارت خواهند داشت.

کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک

بخش عمده‌ای از آلایندگی‌های تهران ناشی از منابع متحرک است اما مدیریت منابع ثابت نیز در دستور کار قرار دارد. برای کارخانه‌هایی که می‌توانند منشأ آلایندگی باشند از جمله کارخانجات شن و ماسه و کارخانه‌های سیمان توصیه‌هایی از سوی سازمان محیط زیست ابلاغ می‌شود. این واحدها موظف‌اند مطابق پروتکل‌های مربوطه عمل کنند تا بتوانند منشأ آلایندگی‌ها را مدیریت کنند. استاندار تهران با اشاره به عدم وجود مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های اطراف تهران خاطرنشان کرد که طی یکی دو سال اخیر با همکاری وزارت نفت و سازمان محیط زیست این چالش برطرف شده است.