شهرام شعیبی مدیرکل سازمان غذا و دارو از ابلاغ ضوابط جدید برای شرکت‌های پخش شیرخشک خبر داد. توزیع تا روز بیست و پنجم ماه تکمیل و نظارت بر داروخانه‌ها تشدید شد.

شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو خبر از ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی بازار شیرخشک داد. این اقدام با هدف ایجاد نظم در زنجیره توزیع و اطمینان از دسترسی مستمر خانوارها به این محصولات ضروری اتخاذ شده است.

تکلیف قانونی شرکت‌های پخش برای توزیع

بر اساس دستورالعمل ابلاغی به مدیران عامل شرکت‌های پخش شیرخشک معمولی و رژیمی، توزیع باید دقیقاً مطابق با الگوی مصرف و ظرفیت‌های تعیین‌شده انجام شود. طبق این ضوابط جدید، فرایند توزیع هر ماه باید حتماً حداکثر تا روز بیست و پنجم به پایان برسد. این محدودیت زمانی برای جلوگیری از کمبودهای ناگهانی و تضمین تأمین منظم داروخانه‌ها در سراسر کشور اعمال گردیده است.

Also read مالزی ماه آینده بیش از 6800 شهروند میانمار، از جمله مسلمانان روهینگیا را بازمی‌گرداند

قطع توزیع به داروخانه‌های متخلف

مدیرکل سازمان غذا و دارو تأکید کرد که عرضه شیرخشک به داروخانه‌هایی که سهمیه آن‌ها بر اساس ضوابط سازمان قطع شده است، اکیداً ممنوع می‌باشد. شرکت‌های پخش موظف‌اند این قطع سهمیه را به‌طور دقیق و بدون فوت وقت اجرا کنند. این سیاست با هدف پاک‌سازی شبکه توزیع از واحدهای غیراستاندارد و ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر بین فعالان این بخش طراحی شده است.

واکنش به گزارش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

این تصمیمات فوری در پی دریافت گزارش‌های متعددی از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اتخاذ شده است. هدف اصلی از یکپارچه‌سازی نظارت بر توزیع، جلوگیری از عرضه خارج از چارچوب‌های قانونی و جلوگیری از نوسانات قیمت ناشی از عرضه‌های غیرمجاز بوده است. تمرکز بر شفافیت در عملکرد شبکه توزیع به عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار گرفته است.

نظارت مستمر و اقدامات قانونی علیه متخلفین

واحد‌های پایش زنجیره تأمین سازمان غذا و دارو به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی روند توزیع شیرخشک را رصد می‌کنند. شعیبی هشدار داد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط ابلاغی، اقدامات قانونی لازم علیه شرکت‌های پخش متخلف در اسرع وقت انجام خواهد شد. این نظارت‌ها برای اطمینان از اینکه موجودی بازار متعادل باقی بماند و قیمت‌ها دست‌کاری نشود، تشدید شده است.

تأثیر بر مدیریت موجودی و پایداری بازار

اجرای دقیق این دستورالعمل‌های توزیع نقشی کلیدی در مدیریت بهتر موجودی‌های انبار شرکت‌های پخش و توزیع عادلانه‌تر محصولات دارد. شعیبی خاطرنشان کرد که رعایت الزامات از سوی تمامی شرکت‌های پخش برای حفظ پایداری زنجیره تأمین شیرخشک امری ضروری است. این هماهنگی باعث می‌شود تا خانواده‌ها با دغدغه کمتر به خرید شیرخشک دست بزنند و از کمبودهای غیرمتعارف در بازار جلوگیری شود.