اسپیس‌ایکس با موفقیت فضاپیمای استارشیپ را پس از ۱۴ دور مدار زمین با بازوهای مکانیکی در تگزاس دریافت کرد. این رویداد گامی بزرگ به سمت کاهش هزینه سفرهای فضایی و مأموریت‌های آینده ناسا و مریخ است.

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک روز شنبه ۲۳ آبان برای نخستین بار موفق شد فضاپیمای استارشیپ را پس از بازگشت از مدار زمین، با بازوهای مکانیکی برج پرتاب در ایالت تگزاس آمریکا در هوا بگیرد. این دستاورد گام مهمی در ساخت موشک‌های کاملا چندبارمصرف به شمار می‌رود که می‌تواند هزینه سفرهای فضایی را به‌شدت کاهش دهد.

جزئیات عملیات بازپس‌گیری فضاپیما

پیش از این، راکت‌های فضایی در بازگشت به سوی کره زمین طعمه حرارت بسیار بالا در اتمسفر می‌شدند، اتفاقی که شرکت اسپیس‌ایکس گفته بود می‌خواهد با ساخت راکت‌های قابل استفاده دوباره دیگر رخ ندهد. روز شنبه، در برابر چشم‌های صدها تماشاگر که با فاصله از ایستگاه فضایی در تگزاس ایستاده بودند، فضاپیمای اسپیس‌ایکس به نام استارشیپ از میان ابرها پیدا شد، با سرعتی کم به سوی سکوی پرتاب رفت و سرانجام توسط بازوهای چاپ‌استیک متوقف شد.

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تحلیل اهمیت استراتژیک و تکنولوژیک

پیشگامان صنعت هوافضا دهه‌ها بود که در پی ساخت راکت‌هایی بودند که بتوان بارها از آنها برای سفرهای فضایی استفاده کرد. دان هوت، سخنگوی شرکت اسپیس‌ایکس، در این باره گفت: این همان حلقه گمشده سفر فضایی بود، که از میان آتشی جهنمی عبور کنی و بازوهایی فولادی در میان زمین و هوا راکت را بگیرد. ما استارشیپ را گرفتیم و حالا دیگر همه چیز عوض می‌شود.

استارشیپ، سفینه این سامانه، پیش از فرود موفق ۱۴ بار در مدار زمین چرخ زد و ۲۲ ماهواره متعلق به شرکت استارلینک را در مدار زمین قرار داد. استارشیپ با ارتفاع حدود ۱۲۱ متر، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین سامانه پرتابی است که تاکنون ساخته شده است.

تأثیر بر برنامه‌های آتی ناسا و مریخ

این موشک قرار است در آینده انسان و محموله را به ماه و سپس مریخ منتقل کند و ستون اصلی برنامه بلندپروازانه ایلان ماسک برای ایجاد سکونتگاه انسانی در مریخ به شمار می‌رود. علاوه بر این، ناسا نیز نسخه‌ای ویژه از استارشیپ را برای استفاده به‌عنوان سامانه فرود فضانوردان در مأموریت‌های برنامه آرتمیس انتخاب کرده است که هدف آن بازگرداندن انسان به سطح ماه در سال‌های آینده است.

این موفقیت تکنولوژیک نشان‌دهنده تحولی بنیادین در صنعت هوافضا است که نه تنها امکان سفرهای تجاری فضایی را فراهم می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای اکتشافات عمیق‌تر فضایی در منظومه شمسی را نیز فراهم می‌آورد. تکرارپذیری این عملیات در آینده نزدیک، چشم‌انداز جدیدی را برای مأموریت‌های انسان به سیارات دیگر ترسیم می‌کند.