دستاوردهای اقتصادی گیلان در گرو اصلاح تخصیص منابع بانکی

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به فاصله زیاد نسبت تسهیلات به سپرده در این استان نسبت به میانگین کشوری، خواستار عدالت در توزیع منابع مالی و رفع تعهدات ارزی برای محصولات کشاورزی شد.

سامان نظری ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان ، در نشست با معاون اجرایی رئیس‌جمهور خواستار بازنگری جدی در نحوه تخصیص منابع بانکی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی شد.

فاصله معنادار منابع بانکی در گیلان

بر اساس آمار پایان شهریورماه ۱۴۰۵، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در گیلان ۵۳ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۷۹ درصد است. نظری با اشاره به فاصله قابل توجه گیلان با میانگین کشور در این شاخص بیان کرد: استان از نظر جذب منابع و سپرده‌های بانکی رتبه ششم کشور را دارد، اما در زمینه تسهیلات پرداختی در رتبه بیست‌ونهم قرار گرفته است. موضوعی که نشان‌دهنده عدم تناسب میان منابع تجهیزشده و تسهیلات اختصاص‌یافته به اقتصاد استان است. مابه‌التفاوت سپرده‌های استان پس از کسر سپرده قانونی حدود ۳۷۳ همت است، در حالی که مانده تسهیلات پرداختی حدود ۲۱۳ همت برآورد می‌شود. انتظار بخش خصوصی این است که در نظام تخصیص منابع بانکی، ابتدا استان‌های کم‌برخوردار مورد توجه قرار گیرند.

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اصلاح قوانین برای شرایط منطقه‌ای

رئیس اتاق بازرگانی گیلان، دومین مطالبه بخش خصوصی را اصلاح نگاه یکسان به استان‌هایی با شرایط اقتصادی متفاوت دانست. تراکم جمعیتی گیلان حدود ۱۸۰ نفر در هر کیلومترمربع است و زیرساخت‌ها باید پاسخگوی جمعیت شناور و مسافران باشند. فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش ترافیک از پیامدهای این شرایط برشمده شده است. نظری پیشنهاد کرد ردیف بودجه‌ای ویژه برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گیلان تعریف شود. استان می‌تواند به‌عنوان پایلوت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور انتخاب شود و از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای تأمین و واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف در این زمینه استفاده شود.

چالش‌های رفع تعهدات ارزی

رئیس اتاق بازرگانی گیلان اصلاح رویکرد دولت در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی را از دیگر مطالبات جدی بخش خصوصی دانست. نظری با اشاره به ماهیت فسادپذیر محصولات کشاورزی اضافه کرد: برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی، بخشی از محصولات کشاورزی در جریان حمل‌ونقل به دلیل ضایعات، افت کیفیت یا عدم پذیرش خریدار، به فروش قطعی نمی‌رسند. با وجود این شرایط، صادرکنندگان همچنان با تعهد بازگشت ارز بر مبنای کل ارزش صادراتی مواجه هستند. اگرچه سهم این بخش از ارزش صادرات غیرنفتی کشور محدود است، اما نقش آن در معیشت تولیدکنندگان، اشتغال‌زایی و فعال‌سازی زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بسیار فراتر از سهم آماری آن در صادرات است.

نیاز به سازوکارهای حمایتی متناسب

رئیس اتاق بازرگانی گیلان خواستار بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی متناسب با ماهیت محصولات فسادپذیر شد. محصولاتی مانند چای و سبزیجات که در مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست می‌دهند، باید در مقررات بازگشت ارز با شرایط متفاوتی نسبت به محصولات بادوامی مانند خشکبار و پسته مورد توجه قرار گیرند.