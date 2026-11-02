دزدی دریایی سومالیایی قایق ماهیگیری ایرانی را ربود + جزئیات حادثه

مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا ربوده شدن قایق ماهیگیری ایرانی آذینی ۲۳ در آب‌های نزدیک سومالی توسط دزدان دریایی را تایید کرد. جزئیات کامل حادثه و وضعیت خدمه در این خبر بررسی شده است.

مرکز امنیت دریایی وابسته به اتحادیه اروپا رسما تایید کرد که یک قایق ماهیگیری ایرانی به نام آذینی ۲۳ روز پنج‌شنبه هفتم آبان‌ماه در آب‌های نزدیک سواحل سومالی مورد حمله و ربوده شدن قرار گرفت. این کشتی کوچک که دارای بیست و سه خدمه بود، توسط دزدان دریایی مسلح سومالیایی دستگیر شد و دو تن از خدمه این کشتی نیز نگهبانان سومالیایی بودند. این رویداد در حالی رخ داد که نگرانی‌ها درباره افزایش ناامنی‌های دریایی در منطقه به شدت افزایش یافته است.

جزئیات ربایش قایق آذینی ۲۳ در دریای عرب

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از آگهی مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند، این کشتی در شمال شرقی سواحل سومالی ربوده شده است. این آگهی رسمی روز شنبه نهم آبان منتشر شد و تأیید کرد که عملیات ربایش در نزدیکی ساحل ایالت نیمه‌خودمختار پانتلند یا ارض البنط انجام شده است. مقام‌های امنیتی این ایالت اعلام کردند که هشت دزد دریایی مسلح به کشتی ایرانی حمله کرده و کنترل آن را به دست گرفته‌اند. حضور دو نگهبان سومالیایی در میان خدمه نشان می‌دهد که پیش از این نیز اقداماتی برای محافظت از کشتی در مناطق پرخطر انجام شده است.

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افزایش مجدد تهدیدات دزدی دریایی در شرق دریای سرخ

از سال ۱۴۰۳ حوادث مربوط به دزدی دریایی در شرق دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب پس از حدود یک دهه بی‌قراری، بار دیگر به اوج خود رسید. دزدان دریایی که اغلب ریشه در سومالی دارند، با سوءاستفاده از تمرکز نیروی دریایی کشورهای غربی بر جلوگیری از حملات گروه حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، از سال ۲۰۲۳ بارها به شناورهای تجاری و ماهیگیری حمله کرده‌اند. این تغییر استراتژی نیروهای امنیتی بین‌المللی، فضای امنیتی را برای فعالیتهای مجرمانه دریایی باز گذاشته است.

بازگشت تهدیدات و واکنش‌های بین‌المللی به دزدی دریایی

در سال ۲۰۱۱ زمانی که حمله دزدان دریایی سومالی به قایق‌های ماهیگیری و سیاحتی به بالاترین حد خود رسید، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی به این نتیجه رسیدند که باید برای حفظ امنیت ناوگان خود به شرکت‌های امنیتی متوسل شوند. اضافه شدن نیروهای مسلح به خدمه کشتی‌ها و همزمان اعزام گسترده ناوهای مجهز خارجی به خلیج عدن، باعث شد که موارد سرقت توسط دزدان دریایی سومالی کاهش یابد. اما اکنون با تغییر اولویت‌های امنیتی غرب، این تهدیدات دوباره در حال زنده شدن هستند و امنیت دریایی منطقه را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

اثرات اقتصادی و امنیتی ربایش کشتی‌های ایرانی

این رویداد نه تنها یک شکست امنیتی برای ناوگان ماهیگیری و تجاری ایران است، بلکه نشان‌دهنده خطرات جدی برای ترانزیت دریایی در آب‌های بین‌المللی است. قیمت جهانی نفت روز دوشنبه یازدهم آبان با انتشار گزارش‌هایی از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر، بیش از سه درصد کاهش یافت. بهای معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه، در معاملات اولیه در مقایسه با روز جمعه حدود سه درصد کاهش یافت و به ۱۱۰ دلار برای هر بشکه استاندارد ۱۵۹ لیتری رسید. روز جمعه و با افزایش نگرانی‌ها درباره آغاز دوباره جنگ در خاورمیانه، قیمت جهانی نفت با رسیدن به هر بشکه ۱۱۷ دلار به بالاترین میزان در ماه جاری میلادی رسیده بود.

خبرگزاری رویترز انتشار گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها از جمله اکسیوس درباره تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصتی به دیپلماسی در قبال ایران را از دلایل کاهش قیمت نفت خوانده است. به نوشته این خبرگزاری، با این حال احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان بر بازار نفت سایه انداخته است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، می‌گوید محمدباقر قالیباف کماکان مذاکره‌کننده ارشد ایران است، اما روند مدیریت دیپلماسی کشور در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.