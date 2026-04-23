کتابی که به بررسی شکلگیری و توسعه صنعت پهپاد در ایران، استراتژیهای کلیدی ایران در تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در صنعت نظامی جهانی و نقش پهپادهای ایرانی در منازعات منطقهای میپردازد.
در میانه تنشهای فزاینده و درگیریهای منطقهای، کتابی از اکرم خریف، کارشناس نظامی، با عنوان «در سایه شاهد» منتشر شده است که به بررسی عمیق شکلگیری و توسعه صنعت پهپاد در ایران میپردازد.
این اثر، استراتژیهای کلیدی ایران را در تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در صنعت نظامی جهانی، با وجود تحریمها و محدودیتهای اعمال شده توسط آمریکا، تشریح میکند. گزارشهای نظامی حاکی از نقش پهپادهای ایرانی در فعالیتهای حزبالله لبنان در مرز با اسرائیل است و بررسی بقایای تجهیزات به ارتباط بین پهپادهای مورد استفاده توسط حوثیها در یمن و صنعت ایران اشاره دارد.
نقطه عطف این تحولات، سپتامبر ۲۰۲۲ بود، زمانی که خبر انتقال فناوری پهپاد ایران به ارتش روسیه منتشر شد و تصاویر پهپادهای «ژرانیوم ۲» (شاهد ۱۳۶) در آسمان کییف، پایتخت اوکراین، به نمایش درآمد. این کتاب به این سوال اساسی پاسخ میدهد که چگونه کشوری که چهار دهه تحت تحریمهای سنگین بوده، توانسته است قواعد بازی را در منازعات بینالمللی تغییر دهد و چه عواملی زمینه این موفقیت را فراهم کردهاند.
تحریمها، رهبران ایران را به دنبال یافتن راهحلهای خلاقانه و غلبه بر چالشها سوق داد و اعتماد به تخصص مهندسان داخلی را تقویت کرد. ایران شبکههایی در خارج از کشور ایجاد کرد تا نیازهای خود را تامین کند و در برخی موارد به فناوریهای غیرنظامی روی آورد. اما مهمترین عامل، تدوین و اجرای استراتژیهای مبتنی بر صبر و پایداری در شرایط کمبود امکانات بود.
پیش از انقلاب اسلامی، ارتش ایران از نظر تسلیحاتی در رتبه پنجم جهان قرار داشت و نیروی هوایی آن حتی از همتایان آلمانی، چینی و اسرائیلی خود پیشرفتهتر بود، اما وابستگی شدید به صنعت نظامی آمریکا و قطع روابط پس از انقلاب، چالشهای بزرگی را ایجاد کرد. جنگ هشت ساله با عراق، نیاز مبرم به فناوری را آشکار کرد و ایران را به سمت خودکفایی در این زمینه سوق داد.
ایده ساخت پهپادهای کوچک و ارزانقیمت برای شناسایی مواضع دشمن در دانشگاه اصفهان شکل گرفت و با تلاش دانشجویان و مهندسان، نمونههای اولیه ساخته و به سپاه پاسداران ارائه شد. این تلاشها در ابتدا با تمسخر مواجه شد، اما پس از پرواز موفقیتآمیز یک نمونه اولیه در سال ۱۹۸۳، دستور تشکیل گردان رعد و آغاز یک برنامه رسمی برای توسعه پهپادها صادر شد.
این برنامه از کارگاه دانشجویی به سپاه پاسداران منتقل شد و زمینه ساز تحولات بزرگی در صنعت دفاعی ایران شد. این کتاب، داستان تلاش و نوآوری ایرانیان در شرایط سخت تحریم را روایت میکند و نشان میدهد که چگونه با تکیه بر توان داخلی و خلاقیت، توانستند به یک قدرت در صنعت پهپاد تبدیل شوند
