دریافت جایزه مگنیتسکی توسط محمدجواد وفایی ثانی و تهدیدات وزیر خارجه آمریکا

محمدجواد وفایی ثانی قهرمان بوکس ایران جوایز حقوق بشری را دریافت کرد و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از فشارهای اقتصادی علیه تهران خبر داد.

محمدجواد وفایی ثانی قهرمان سابق بوکس ایران و زندانی در حال انتظار برای اجرای حکم اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد، جایزه حقوق بشری مگنیتسکی را در بخش فعال برجسته حقوق بشر دریافت کرد. روزنامه گاردین در گزارشی روز جمعه ۲۲ آبان منتشر کرد که این جایزه در مراسمی در لندن به این ورزشکار ۳۱ ساله تعلق گرفت. او در پیامی کتبی از زندان اعلام کرد که این افتخار را به نام همه کسانی می‌پذیرد که برای دستیابی به ایرانی آزاد زندانی یا به اعدام محکوم شده‌اند.

تاریخچه پرونده و محکومیت اعدام ورزشکار

وفایی ثانی که در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت شد، به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق و افساد فی‌الارض سه بار به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور نیز در مهر ۱۴۰۴ حکم اعدام او را تأیید کرد و پس از رد درخواست تجدیدنظر، گروه‌های حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع او هشدار داده‌اند. جایزه مگنیتسکی که به نام سرگئی مگنیتسکی حقوقدان روسی نام‌گذاری شده، از سال ۲۰۱۵ به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود و فعالان حقوق ورزشکاران معتقدند دست‌کم هفت ورزشکار زندانی در ایران در معرض خطر اعدام هستند.

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گزارش وزارت بهداشت درباره شیوع دیابت در ایران

معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ایران اعلام کرد حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت بالای ۲۵ سال کشور به دیابت یا پیش‌دیابت مبتلا هستند. علیرضا مهدوی روز شنبه ۲۳ آبان به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس نتایج آخرین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر حدود هفت تا هشت میلیون ایرانی بالای ۲۵ سال دیابت دارند و بیش از ۱۳ میلیون نفر دیگر در مرحله پیش‌دیابت قرار دارند. او چاقی و کم‌تحرکی را از عوامل اصلی افزایش ابتلا به دیابت نوع دو در سنین پایین دانست و گفت حدود یک‌چهارم مبتلایان به دیابت در ایران از بیماری خود آگاهی ندارند.

استراتژی دیپلماتیک آمریکا و تهدیدهای نظامی

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ۲۲ آبان در نشست سالانه انجمن فدرالیست در واشینگتن گفت فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی به اندازه‌ای شدید است که واشینگتن نیازی به اقدام نظامی تازه نمی‌بیند اما هدف اصلی آمریکا جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او رهبران جمهوری اسلامی را روحانیون شیعه تندرو با ذهنیتی توسعه‌طلبانه توصیف کرد و هشدار داد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند امنیت منطقه و جهان را تهدید کند.

واکنش به پرواز پهپاد در پایگاه هوایی بریتانیا

نیروهای آمریکا روز جمعه ۲۲ آبان به احتمال پرواز پهپادهای غیرمجاز بر فراز پایگاه هوایی لیکن‌هیث در بریتانیا واکنش نشان دادند و وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد وضعیت به حالت عادی بازگشته است. این رویداد چند روز پس از آن رخ داد که وزارت دادگستری آمریکا سه مرد را به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در طراحی حمله‌ای احتمالی به پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد و ارتش آمریکا حداقل ۱۲ هواپیما را از پایگاه میلدنهال خارج کرد.

نشست تاریخی سه قدرت جهانی در چین

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ رؤسای جمهور آمریکا روسیه و چین روز پنجشنبه آینده در نشستی تاریخی در شهر شنژن چین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این نخستین نشست سه‌جانبه رهبران این سه قدرت جهانی خواهد بود که در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود و نشان‌دهنده تحولات جدی در روابط بین‌الملل است.