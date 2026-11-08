دریافت جایزه بیتا توسط سیما بینا در دانشگاه استنفورد

سیما بینا خواننده موسیقی نواحی، جایزه بیتا را در دانشگاه استنفورد دریافت کرد. مروری بر سخنرانی، جایگاه هنری او و شرایط برگزاری این مراسم ویژه در آمریکا.

سیما بینا ، خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، شامگاه شنبه ۱۶ آبان یا هفتم نوامبر، شانزدهمین جایزه بیتا را در دانشگاه استنفورد دریافت کرد. این مراسم باشکوه که در سالن مموریال دانشگاه برگزار شد، با حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر همراه بود. استقبال گسترده از این رویداد منجر به جابجایی آن از سالن‌های کوچک‌تر به سالن بزرگ مموریال شد تا گنجایش کافی برای تماشاگران فراهم شود.

جایزه بیتا و پیشینه حمایت‌های مالی

جایزه بیتا برای هنرهای ایرانی از سال ۲۰۰۸ با حمایت مالی بیتا دریاباری، نیکوکار و حامی فرهنگ ایرانی، در دانشگاه استنفورد تأسیس شد. دریاباری با ایجاد صندوقی ویژه برای حمایت از زبان و ادبیات فارسی، زمینه گسترش آموزش فرهنگ ایران و برگزاری سالانه این مراسم را فراهم کرد. بر اساس تعریف رسمی دانشگاه استنفورد، این جایزه به هنرمندانی اهدا می‌شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود، دستاوردهای برجسته‌ای در هنر و فرهنگ ایران داشته و در دفاع از حق آفرینش آزادانه نقش موثری ایفا کرده‌اند.

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سخنرانی سیما بینا و یادآوری تلاش‌ها

سیما بینا در ابتدای سخنرانی خود، یاد جان‌باختگان انقلاب ملی ایران را گرامی داشت و از جوانانی که با عنوان "جوانان قلعه پیر" شناخته می‌شوند، سخن گفت. او به مرور خاطرات و فراز و نشیب‌های نزدیک به هفت دهه فعالیت هنری خود پرداخت و مسیری را ترسیم کرد که برای حفظ صداها، زبان‌ها و روایت‌های شفاهی مردم ایران آغاز شده بود. بینا تأکید کرد که این راه تنها خوانندگی نبوده، بلکه تلاشی مستمر برای حفظ میراث زبانی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

نقد وضعیت هنری و نقش عباس میلانی

عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه استنفورد، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد که این جایزه سال‌ها پیش باید به سیما بینا اهدا می‌شد. میلانی با اشاره به جایگاه کم‌نظیر این هنرمند در موسیقی ایران، گفت که کسی را به شایستگی او سراغ ندارد که هم در خوانندگی موسیقی دستگاهی و محلی و هم در پژوهش و گردآوری نغمه‌های فولکلور چنین تلاش گسترده‌ای کرده باشد. او همچنین بر ایستادگی سیما بینا در برابر محدودیت‌های تحمیل‌شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این هنرمند در برابر ممنوعیت‌ها سر خم نکرد و یک‌تنه به راه خود ادامه داد.

جایگاه تاریخی جایزه و سایر دریافت‌کنندگان

جایزه بیتا تاکنون به چهره‌های سرشناسی همچون سیمین بهبهانی، محمدرضا شجریان، بهرام بیضایی، شهرنوش پارسی‌پور، احسان یارشاطر، کیهان کلهر و شهرام ناظری اهدا شده است. این جوایز نشان‌دهنده اهمیت بالای هنرمندان ایرانی در دیاسپورا و جهان است. سیما بینا از جمله زنانی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷، با وجود محدودیت‌های شدید بر آوازخوانی زنان، فعالیت هنری و پژوهشی خود را متوقف نکرد و به آموزش و ثبت ترانه‌هایی پرداخت که پیش‌تر تنها به شکل شفاهی منتقل می‌شدند.

اجرای موسیقی و احساسات هنرمند

بخش دیگری از مراسم به نمایش فیلم کوتاهی ساخته باربد گلشیری اختصاص داشت که زندگی و مسیر هنری سیما بینا را روایت می‌کرد. در پایان مراسم، سیما بینا با همراهی مهرداد اعرابی، مزدک علی‌پور و آرش بحرالعلومی، چند قطعه شاخص از موسیقی محلی ایران را اجرا کرد. سیما بینا در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال ابراز خرسندی کرد و گفت امروز خود را متعلق به همه اقوام ایران می‌داند. او افزود که خوشحال است که این قدردانی، بار دیگر او را در کانون توجه مردمی قرار می‌دهد که خود را وامدار آنان و میراث فرهنگی‌شان می‌داند.