بوکسور زندانی ایرانی محمدجواد وفایی ثانی جایزه مگنیتسکی را دریافت کرد. جزئیات حکم اعدام، پیام‌های او از زندان وواکنش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را بخوانید.

محمدجواد وفایی ثانی ، بوکسور ۳۱ ساله و زندانی سیاسی در ایران، موفق به دریافت جایزه برجسته مگنیتسکی در بخش فعالان حقوق بشر شد. او این افتخار را در پیامی ویدئویی از زندان وکیل‌آباد مشهد ارسال کرد و با تأکید بر استواری بر عهده خود، اعلام نمود که تا زمان آزادی مردم ایران در برابر ظلم تسلیم نخواهد شد. این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و نشان‌دهنده توجه فزاینده جهان به وضعیت حقوق بشر در ایران است.

جزئیات حکم اعدام و موضع‌گیری‌های حقوق بشری

وفایی ثانی تاکنون سه بار به اعدام محکوم شده و یکی از هفت ورزشکاری است که در ایران با خطر اعدام مواجه هستند. طبق گزارش عفو بین‌الملل، او در سپتامبر ۲۰۲۴ و پس از محاکمه‌ای که این سازمان آن را به‌شدت ناعادلانه توصیف کرد، برای سومین بار به اتهام افساد فی‌الارض به مرگ محکوم شد. این ورزشکار از زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و دوره‌های طولانی را در سلول انفرادی سپری کرده است.

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ویلیام براودر، رئیس بنیاد عدالت مگنیتسکی و رئیس کمیته جوایز، پرونده وفایی ثانی را نمادی از وضعیت بسیاری از ایرانیانی دانست که به دلیل مخالفت با حکومت با خطر مرگ روبه‌رو هستند. او افزود: مهم‌تر از همه این است که محمدجواد هنوز زنده است. به همین دلیل این جایزه اهمیت دارد. هر بار که جهان به او توجه می‌کند، کشتن بی‌سروصدای او دشوارتر می‌شود.

واکنش‌های جهانی و وضعیت ورزشکاران زندانی

ادامه زندانی بودن وفایی ثانی با محکومیت گسترده بین‌المللی از سوی چهره‌های برجسته ورزشی، سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان حقوقی روبه‌رو شده است. آن‌ها خواستار آزادی فوری او و لغو حکم اعدامش شده‌اند. زهره عبدالله‌خانی، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر برای ورزش، اعلام کرد که وضعیت واقعا بحرانی است و اکنون هفت ورزشکار، از جمله وفایی ثانی، در معرض خطر اعدام هستند.

این نگرانی‌ها پس از کشته شدن سیاوش جمشیدی خیرآبادی، ورزشکار تکواندو، و غلامرضا خانی شکرآب، مبارز هنرهای رزمی ترکیبی، که در ماه مه به دار آویخته شد، شدت گرفته است. حتی کسانی که با دیدگاه سیاسی وفایی ثانی موافق نیستند، از شنیدن صدایش حمایت می‌کنند. این همگرایی سیاسی برای دفاع از زندگی ورزشکاران، پیامی مهم در فضای حقوق بشری به شمار می‌رود.

آمار اعدام و تأثیر بر جامعه و ورزش

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۷۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۷۹ نفر از آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده‌اند. این سازمان در گزارشی در ماه اکتبر، صدور دست‌کم ۱۰۶ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه را مستند کرده است که ۳۵ نفر از آن‌ها تا زمان انتشار گزارش اعدام شده بودند.

در زندان وکیل‌آباد، محل نگهداری وفایی ثانی، پنج نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده و ۱۵ نفر دیگر با حکم اعدام روبه‌رو هستند. اهدای جایزه به وفایی ثانی در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها درباره وضعیت ورزشکاران زندانی ایرانی افزایش یافته است. وفایی ثانی در پیام خود خواهان ایرانی آزاد و دموکراتیک است؛ کشوری که در آن مردم آزادانه رای بدهند و هیچ‌کس به دلیل مخالفت سیاسی زندانی یا اعدام نشود.