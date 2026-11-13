گزارش تحلیلی از حادثه پرواز پهپاد مشکوک در پایگاه لیک‌هنیت بریتانیا و مواضع نظامی سپاه پاسداران درباره تخریب رادار آمریکا و تنش‌های اخیر در تنگه هرمز.

نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا صبح روز شنبه ۲۳ آبان ماه تأیید کرد که نیروهای مستقر در پایگاه هوایی لیک‌هنیت در بریتانیا ، شامگاه جمعه ۲۲ آبان ماه نسبت به گزارش‌های مبنی بر فعالیت مشکوک پهپادی واکنش نشان داده‌اند. این رویداد در حالی رخ داد که تنش‌های منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن به دلیل حملات متقابل در تنگه هرمز و آب‌های اطراف خاورمیانه به اوج خود رسیده است و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها به زیرساخت‌های غربی افزایش یافته است.

جزئیات حادثه پهپادی در پایگاه لیک‌هنیت

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروهای حفاظت نیروی هوایی آمریکا که در این پایگاه مستقر هستند، بلافاصله به گزارش پرواز پهپاد بدون مجوز پاسخ داده‌اند. سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرد که پس از اقدامات انجام‌شده، این ماجرا به پایان رسیده و تاکنون هیچ گزارش یا خبری مبنی بر آسیب دیدن پرسنل، هواپیماها یا زیرساخت‌های حیاتی پایگاه منتشر نشده است. مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که برای روشن شدن جزئیات کامل این رویداد، با مقامات آمریکایی به همکاری کامل ادامه می‌دهند. با این حال، در اظهارات نقل‌شده از مقامات دو کشور، هنوز منشاء یا هویت دقیق اپراتور این پهپاد مشخص نگردیده است.

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زمینه امنیتی حملات پیشین به فرفورد

بررسی این حادثه در لیک‌هنیت نیازمند نگاهی به زمینه‌های امنیتی اخیر بریتانیا است. هفته‌های پیش از این رویداد، آمریکا بمب‌افکن‌هایی را که در حملات به ایران استفاده شده بود، از بریتانیا خارج کرد و هواپیماهای سوخت‌رسان خود را به آلمان منتقل نمود. این جابجایی‌های استراتژیک پس از آن رخ داد که گروهی از مردان در نیمه‌شب ۲۷ سپتامبر با ون‌های سفید به پایگاه هوایی فرفورد نزدیک شدند. گزارش وال‌استریت ژورنال نیز حاکی از آن است که انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان به آلمان، در پی دریافت تهدیدهای مستقیم از سوی حکومت ایران انجام شده است. دادستان‌های آمریکایی نیز اخیراً دو مرد را در ارتباط با این رویداد فرفورد متهم کرده‌اند و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یکی از اعضای یک گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، برای حمله به فرفورد برنامه‌ریزی کرده بوده است.

واکنش‌های نظامی سپاه پاسداران و تهدیدات متقابل

همزمان با تحولات اروپا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۲ خود مدعی شد که نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافی‌جویانه، رادار هشدار زودهنگام ارتش آمریکا در جزیره بحرین را منهدم کرده است. این اقدام در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک در استان هرمزگان انجام شد. سپاه پاسداران این عملیات را هشداری جدی برای پایان دادن به آنچه تحریکات هوایی و قاچاق نفت از تنگه هرمز نامید، توصیف کرد و ابراز داشت که در صورت تکرار حملات، نیروی هوافضای سپاه برای پاسخ‌گویی بدون محدودیت آماده خواهد است. همچنین این نهاد شرکت‌هایی را که با آمریکا در زمینه انتقال نفت همکاری می‌کنند، به اقدامات تنبیهی شدیدتر تهدید نمود.

تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و ادعاهای جدید

تنش‌های منطقه‌ای با گزارش‌های متعدد دیگری نیز همراه بوده است. رویترز چهارشنبه به نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی تاسیسات ناوبری دریایی در جزیره دیدمار عمان را هدف قرار داده است. در یک رخداد جداگانه، سپاه پاسداران جمعه مدعی شد که یک نفتکش حامل گاز مایع پس از برخورد با مین در تنگه هرمز دچار انفجار شده است، هرچند این ادعا هنوز به‌طور مستقل تایید نشده است. مرکز سنتکام نیز در واکنش به اطلاعیه سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پهپاد تهاجمی یک‌طرفه پرتاب‌شده از سوی سپاه به طرف بحرین، پیش از رسیدن به اهدافشان سرنگون شدند. این در حالی است که مقام‌های تهران و واشنگتن تهدیدهای نظامی متقابل خود را تشدید کرده‌اند و چشم‌انداز دستیابی به توافق برای پایان جنگ از طریق مذاکرات تیره‌تر از قبل شده است.

پیامدهای منطقه‌ای و هشدارهای دیپلماتیک

رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا در ماه اکتبر هشدار داده بود که حکومت ایران تلاش‌های خود را برای حمله به اهدافی در بریتانیا افزایش داده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در مصاحبه با شبکه المیادین چهارشنبه ۲۰ آبان ماه اعلام کرد که در صورت حمله دوباره آمریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور در اروپا نیز ممکن است هدف قرار گیرند. تهران تمام اتهامات مربوط به فعالیت‌های مخرب در بریتانیا و حادثه سیریک را رد می‌کند و سال‌هاست که مقام‌های بریتانیایی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در طرح‌های ترور مخالفان و حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی متهم می‌کنند. همچنین در اروپای شرقی، آلمان روسیه را مسئول تلاش برای حمله به فرودگاه لایپزیگ-هاله در ماه اوت دانست که منجر به پیدا کردن پهپادی حامل مواد منفجره در این مرکز لجستیکی مهم ناتو شد.