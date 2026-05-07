پدافند هوایی ایران دو پهپاد دشمن را منهدم کرد و در پاسخ به حمله به نفتکش ایرانی، به یگان‌های متعرض دشمن در تنگه هرمز حمله کرد. این درگیری‌ها باعث شنیده شدن انفجارهای متعدد در استان هرمزگان شد. همچنین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند و عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های خود را برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها برداشتند.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد که پدافند هوایی جمهوری اسلامی دو پهپاد دشمن را بر فراز بندرعباس و قشم منهدم کرده است.

این خبرگزاری با اشاره به عملیات نظامی، تاکید کرد که نیروهای دفاعی ایران با دقت و سرعت به تهدیدات هوایی پاسخ داده‌اند. در همین حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام آگاه نظامی، اعلام کرد که انفجارهای شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به حمله ارتش ایالات متحده به یک نفتکش ایرانی مربوط بوده است.

این رسانه همچنین نوشت که جمهوری اسلامی در پاسخ به این حمله، به «یگان‌های متعرض دشمن» در تنگه هرمز حمله کرده و آنها را به عقب‌نشینی واداشته است. گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که صداهای متعدد انفجار در چندین نقطه از استان هرمزگان، از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب شنیده شده است. ساکنان این مناطق از لرزش شیشه‌ها و احساس موج انفجار خبر داده‌اند.

در غرب جزیره قشم، چندین صدای انفجار در فاصله زمانی حدود ساعت ۲۱:۲۵ تا ۲۲:۰۲ گزارش شده و برخی از ساکنان از مشاهده نور در آسمان و شنیده شدن صداهای انفجاری خبر داده‌اند. در بندرعباس نیز چند مورد صدای انفجار در فاصله زمانی حدود ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۴ گزارش شده است. هم‌زمان، گزارش‌هایی از بندر خمیر درباره شنیده شدن انفجارهای پیاپی و نسبتا شدید در حوالی ساعت ۲۱:۳۰ دریافت شده است.

برخی ساکنان بندر کنگ نیز از شنیدن صداهای متعدد و احتمال پرتاب یا لانچ یک شیء ناشناس در حوالی ساعت ۲۱:۵۰ خبر داده‌اند. در محدوده‌های ساحلی قشم، از جمله اطراف اسکله‌ها، گزارش‌هایی از شنیده شدن چند صدای انفجار و مشاهده نور در آسمان منتشر شده است. همچنین در مناطق سیریک و میناب، صداهای انفجار و مشاهده نور یا حرکت جسم نورانی در آسمان گزارش شده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «برخی منابع» انفجارهای اسکله بهمن قشم را ناشی از «اقدام خصمانه دولت امارات» عنوان کرد و نوشت که انفجارهای بندرعباس نیز به «مقابله پدافند با دو ریزپرنده» بوده است. این رسانه تاکید کرد: «هنوز این موضوع به صورت رسمی تایید و اعلام نشده است. در صورتی که این مساله تایید شود امارات هزینه اقدام خصمانه خود را خواهد پرداخت.

» خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اهداف این حملات را «بخش‌های تجاری اسکله بهمن» توصیف کرد. این رسانه همچنین اعلام کرد صداهای انفجاری که شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در حوالی بندرعباس شنیده شد، به «تبادل آتش میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و دشمن» مرتبط بود. رسانه عصر ایران نیز نوشت که بررسی‌ها در بندرعباس نشان می‌دهد در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن بخش‌هایی تجاری اسکله بهمن هدف قرار گرفته است.

چند پیام دریافتی از ساکنان بندرعباس از هدف قرار گرفتن «سوله‌های محل نگهداری پهپاد» در اسکله بهمن قشم حکایت دارد. ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند این ادعا را به‌طور مستقل تایید کند. ونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال از گفت‌وگو با اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، و اتفاق نظر بر سر مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. او نوشت: «تماس بسیار خوبی با رییس کمیسیون اروپا داشتم.

درباره موضوعات زیادی گفت‌وگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم‌نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد، نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد.

» او در ادامه نوشت که همچنان منتظر است اتحادیه اروپا به تعهدات خود در چارچوب توافق تجاری ترنبری عمل کند و هشدار داد در صورت پایبند نماندن اروپا به این توافق، تعرفه‌های وارداتی علیه این اتحادیه افزایش خواهد یافت. وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و سعودی نوشت که عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که پس از آغاز «پروژه آزادی» در خصوص استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی‌شان اعمال کرده بودند، برداشته‌اند و اکنون دولت آمریکا به دنبال ازسرگیری هدایت امن کشتی‌ها در خلیج فارس است.

این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت: «دولت ترامپ اکنون به دنبال ازسرگیری عملیاتی است که با پشتیبانی دریایی و هوایی، کشتی‌های تجاری را هدایت می‌کند. هنوز روشن نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد، هرچند مقام‌های پنتاگون جدول زمانی‌ای ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، ازسرگیری عملیات می‌تواند همین هفته انجام شود.

» دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد که عملیات پروژه آزادی که با هدف هدایت امن کشتی‌ها آغاز شده بود، برای پیشرفت مذاکرات پس از ۳۶ ساعت از آغاز عملیات، متوقف شد. به نوشته وال‌استریت ژورنال، این عملیات به ناوگان عظیمی از هواپیماها متکی بود تا از کشتی‌های تجاری در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی محافظت کند؛ موضوعی که پایگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی و کویت را برای اجرای آن حیاتی می‌کرد.

اما به گفته این رسانه، این ماموریت بزرگ‌ترین اختلاف در روابط نظامی عربستان و آمریکا در سال‌های اخیر را رقم زد؛ اختلافی که مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی در سطح بالا میان ترامپ و ولیعهد عربستان را به دنبال داشت و خطر فروپاشی یک توافق امنیتی دیرینه میان واشنگتن و ریاض را افزایش داد. رسانه‌های داخل ایران و پیام‌های دریافتی ایران‌اینرنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران از جمله بندرعباس، قشم و میناب خبر می‌دهند.

یکی از کاربران ایران‌اینترنشنال نیز در پیامی نوشت که ساعت ۲۲:۱۵ در قشم و بندرعباس صدای چندین انفجار شنیده شد و پدافندها فعال شدند. شهروند دیگری حوالی ۲۲:۳۰ به وقت ایران نوشت: «من از بندرعباس گزارش می‌دم. همین نیم ساعت پیش، شامگاه پنجشنبه، صدای انفجار مهیبی شنیدیم اما مشخص نیست از کجا بود.





درگیری نظامی تنگه هرمز پدافند هوایی پهپاد نفتکش ایرانی برنامه هسته‌ای عربستان سعودی کویت ایالات متحده اتحادیه اروپا

