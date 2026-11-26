گزارش تحلیلی از درگیری شدید تیم‌های والیبال پاس گرگان و تهران‌بیشه چمستان در ایزدشهر و عملکرد باشگاه بارسلونا در بازی با صباح و قهرمانی پارس جنوبی.

مسابقه والیبال هفته ششم لیگ برتر میان تیم‌های تهران‌بیشه چمستان و پاس گرگان در ورزشگاه ایزدشهر با درگیری‌های شدید فیزیکی و واکنش پلیس به پایان رسید. این رویداد که در جریان آن تماشاگران و بازیکنان درگیر شدند، منجر به تخلیه پلیسی ورزشگاه و امنیت‌سازی محیط برای خروج ایمن تیم مهمان شد. تیم پاس گرگان در این دیدار با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید و توانست جایگاه سوم جدول گروه نخست لیگ را حفظ کند.

جزئیات درگیری فیزیکی در ایزدشهر و واکنش پلیس

بر اساس گزارش‌های واصله، تنش‌ها پیش از شروع رسمی بازی آغاز شده بود و هواداران تیم میزبان تهران‌بیشه چمستان با پرتاب بطری به داخل زمین و فریاد زدن شعارهای توهین‌آمیز، فضا را متشنج کردند. پس از پایان بازی و ثبت پیروزی دو بر سه برای پاس گرگان، تعدادی از هواداران تیم تهران‌بیشه چمستان به سمت رختکن تیم مهمان هجوم بردند. این اقدام باعث شد بازیکنان و کادر فنی پاس گرگان مجبور شوند به مدت حدود دو ساعت در رختکن پنهان بمانند تا از آسیب دیدن خود جلوگیری کنند.

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در نهایت پلیس با پراکنده کردن افراد حاضر در اطراف سالن، امکان خروج ایمن برای اعضای تیم پاس گرگان را فراهم کرد. اعضای تیم پاس گرگان اعلام کردند که رفتارهای ناشایست بازیکنان میزبان و الفاظ رکیک، شرایط را به شدت پیچیده کرده بود. همچنین در درگیری‌های دیگری که در جریان بود، شیشه درب ورودی رختکن شکسته شد و تعدادی از بازیکنان زخمی شدند. باشگاه فرد البرز مدعی شد که امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی، با حمله به سمت رختکن فرد البرز باعث جراحت ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شده است.

پیروزی قاطع بارسلونا در باکو با گل‌های گوردون و آدیمی

باشگاه بارسلونا در سفر به باکو و روبرو شدن با تیم صباح، با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی رسید. آنتونی گوردون در دقیقه ۳۱ نخستین گل آبی‌واناری‌ها را به ثمر رساند و در دقیقه ۵۱ نیز دومین گل خود را زد تا تیم هانسی فلیک با اختلاف دو گله به رختکن برود. کریم آدیمی در دقیقه ۵۵ با دریافت پاس آلخاندرو بالده، اختلاف را به سه گل رساند و جوی لنس میکلز در دقیقه ۶۳ برای صباح گلزنی کرد.

گابریل ژسوس در دقیقه ۶۰ با پاس کریستین نواچوکو، چهارمین گل بارسلونا را ثبت کرد و تکلیف بازی را قطعی نمود. بارسلونا بدون دریافت حتی یک کارت زرد یا قرمز از میدان خارج شد و با اختلاف زیادی بر حریف غلبه کرد. این تیم نشان داد که با وجود تغییرات در ترکیب و استفاده از بازیکنان ذخیره، همچنان برتری کامل فنی دارد. هانسی فلیک با استراحت دادن به ستاره‌های اصلی، فرصت بازی را به گاوی، بالده، رافینیا و اریک کانسلو داد.

تحلیل عملکرد و مصدومیت‌ها در بازی بارسلونا

سرمربی آلمانی بارسلونا، هانسی فلیک، ترکیب جدیدی را برای این دیدار انتخاب کرد تا به بازیکنانی که در مسابقات قبلی بیشتر در میدان بودند، استراحت دهد. لامین یامال در ترکیب اصلی ماند، اما رافینیا و کانسلو نیمکت‌نشین شدند. در نیمه نخست، بارسلونا با سردرگمی و اشتباهاتی در ارسال پاس مواجه بود، اما با شروع نیمه دوم کنترل کامل بازی را به دست گرفت. این تیم در ۱۵ دقیقه اول نیمه دوم سه گل دیگر به ثمر رساند.

متأسفانه آلخاندرو بالده، مدافع کناری بارسلونا، در اواخر بازی مصدوم شد. او پس از دادن پاس گل به آدیمی، به سختی راه می‌رفت و مجبور شد از میدان خارج شود. این مصدومیت نگران‌کننده برای سرمربی بارسلونا بود، زیرا بالده نقش مهمی در خلق موقعیت‌ها داشت. با این حال، تیم با اختلاف گل بالا برنده شد و بدون کارت زرد از مسابقه خارج گردید. موفقیت بارسلونا در باکو، نشان‌دهنده عمق ترکیب و قدرت فنی این باشگاه در سطح اروپا است.

تثبیت صدرنشینی پارس جنوبی در لیگ یک

در جریان بازی حساس هفته یازدهم لیگ یک، تیم پارس جنوبی با برتری سه بر یک موفق شد فرد البرز را شکست دهد. این پیروزی باعث شد پارس جنوبی با کسب ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کند. تیم فرد البرز با شکست در این مسابقه، فرصت صعود به رتبه دوم لیگ یک را از دست داد. این نتیجه نشان‌دهنده اهمیت هر امتیاز در رقابت‌های بالای جدول لیگ یک والیبال است.