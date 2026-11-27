حمله هواداران المپیک مارسی به تماشاگران لوسکی صوفیه منجر به زخمی شدن ۱۱ نفر شد. مکرون و یوتووا این خشونت را محکوم کردند و پلیس جزئیات دقیق را افشا کرد.

دیدار تیم‌های المپیک مارسی و لوسکی صوفیه در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا ، تحت تاثیر درگیری‌های خشونت‌آمیز پیش از بازی قرار گرفت. این حوادث منجر به زخمی شدن ۱۱ هوادار بلغاری و اعزام ۵ نفر به بیمارستان شد و محکومیت شدید ایلیانا یوتووا ، رئیس‌جمهوری بلغارستان را به همراه داشت. تنها ۱۰ دقیقه پیش از سوت آغاز مسابقه در ورزشگاه ولودروم مارسی، گروهی از هواداران تیم میزبان با ترک سکوهای خود به سمت جایگاه هواداران تیم میهمان هجوم بردند. این گروه پس از عبور از موانع، وارد بخش ویژه حدود ۵۰۰ هوادار لوسکی صوفیه شدند. دو طرف به پرتاب اشیا و مواد آتش‌زا به سمت یکدیگر پرداختند که باعث ایجاد هرج و مرج گسترده در ورزشگاه شد.

جزئیات دقیق مصدومیت‌ها و واکنش‌های پلیس

بر اساس اعلام پلیس مارسی، در جریان این درگیری‌ها پنج هوادار بلغاری به دلیل آسیب‌های چشمی، ضربه به سر و دررفتگی شانه به بیمارستان منتقل شدند. شش نفر دیگر نیز در محل مداوا شدند و از مجموع ۱۱ مصدوم، تمامی آسیب‌دیدگان از هواداران تیم بلغاری بوده‌اند. پلیس تاکید کرد که تمامی آسیب‌دیدگان از هواداران تیم بلغاری بوده‌اند و تاکنون گزارشی از بازداشت عوامل این درگیری منتشر نشده است. اگرچه نیروهای امنیتی توانستند پیش از شروع بازی آرامش را برقرار کنند و مارسی در نهایت با تک‌گل دقیقه ۲۸ امین گویری از روی نقطه پنالتی پیروز شد، اما تنش‌ها، به‌ویژه در فاصله بین دو نیمه، نیز ادامه داشت. این گزارش نشان می‌دهد که امنیت در ورزشگاه‌های اروپا همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.

Also read استرالیا دو فرد را به اتهام 'حملات یهودستیزانه از طرف سپاه' تحریم کرد

محکومیت‌های سیاسی و موضع سرمربیان باشگاه‌ها

این حوادث واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. خولیو ولاسکز، سرمربی لوسکی صوفیه، این درگیری‌ها را "غیرقابل قبول برای فوتبال" خواند و برونو ژنسیو، سرمربی مارسی، نیز آن را "بسیار تاسف‌بار" توصیف کرد. باشگاه مارسی هم از آغاز تحقیقات برای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا خبر داد. در بالاترین سطح سیاسی، ایلیانا یوتووا، رئیس‌جمهوری بلغارستان، تصاویر منتشرشده از ورزشگاه را "تکان‌دهنده" خواند و در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "حمله به هواداران بلغاری، هتک حرمت به ورزشی است که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به هم پیوند می‌دهد. همه باید بتوانند بدون ترس از امنیت خود، تیمشان را تشویق کنند."

امانوئل مکرون نیز اقدامات خشونت‌آمیز علیه هواداران بلغاری را "به‌شدت" محکوم کرد. بر اساس اعلام کاخ الیزه، رئیس‌جمهور فرانسه با تأکید بر اینکه این خشونت‌ها "جایی در ورزش و فضای عمومی ندارند"، در حاشیه نشست سران اروپا در بروکسل با رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، گفت‌وگو کرد. او به هم‌تاغلای بلغاری اطمینان داد که "این اقدامات بدون مجازات نخواهند ماند". این دیپلماسی ورزشی نشان‌دهنده حساسیت بالای دو کشور نسبت به امنیت هواداران است.

پیامدهای حقوقی و اقدامات آتی مراجع نظارتی

پس از این حوادث، مراجع ذی‌صلاح اروپایی باید وارد عمل شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده این درگیری‌ها برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌های انضباطی لیگ اروپا ارجاع داده خواهد شد. از سوی دیگر، مالکان باشگاه لوسکی صوفیه اعلام کرده‌اند که در صورت عدم رسیدگی مناسب، از سازوکارهای قانونی بین‌المللی استفاده خواهند کرد. این موضوع می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین برای باشگاه میزبان یا حتی محرومیت آن از میزبانی مسابقات آینده شود. هواداران بلغاری نیز خواستار برخورد قاطع با عناصر خشن و تضمین امنیت کامل برای سفرهای بعدی شده‌اند.