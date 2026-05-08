درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز آغاز شده است. جمهوری اسلامی با وجود حملات، مذاکرات را متوقف نکرده و همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. همچنین، گزارش‌هایی از ادامه حملات موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی منتشر شده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز از ساعاتی پیش آغاز شده است.

به گزارش شبکه اسرائیلی کان، جمهوری اسلامی با وجود حملات در تنگه هرمز، مذاکرات را متوقف نکرده و همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، پس از ابراز نارضایتی امارات متحده عربی از موضع قاهره در جریان جنگ در ایران، به امارات متحده عربی سفر کرد. بر اساس گزارش‌های دریافتی جمعه ساعت ۱۶:۴۶ در خیابان جی تهران صدای پدافند شنیده شد. همزمان یک شهروند گزارش داد که در سیرک، دوباره صدای انفجار شنیده شده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بر رعایت حسن همجواری با کشورهای همسایه و احترام به تمامیت ارضی آن‌ها تاکید کرده است. این در حالی است که همزمان گزارش‌هایی از ادامه حملات موشکی و پهپادی به مواضعی در امارات متحده عربی منتشر می‌شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت در سفر به پکن با وزیر خارجه چین درباره جنگ ایران، وضعیت تنگه هرمز، تحولات غرب آسیا و توسعه روابط تجاری گفت‌وگو کرده است.

امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اعلام کرد تنها راه‌حل بحران تنگه هرمز، پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی آمریکا است. پس از گزارش برخی شهروندان به ایران اینترنشنال درباره وقوع انفجار و شنیدن صدای آن در کنارک، یک شهروند ویدیویی ارسال کرده و آن را مربوط به این انفجار در ظهر جمعه ۱۸ اردیبهشت روایت کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «پاسخ ما به طرح آمریکا برای پایان جنگ در دست بررسی است. » فاکس‌نیوز در شبکه ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا جمعه حملات هوایی بیشتری انجام داده و چند نفتکش خالی را که قصد عبور از محاصره دریایی را داشتند، هدف قرار داده است. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان تاکید می‌کند.

در همین حال، گزارش‌هایی از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحرکات نظامی در تنگه هرمز منتشر شده است. تحلیلگران معتقدند که این تحولات ممکن است به تشدید بحران در منطقه منجر شود. همچنین، برخی منابع گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی در حال تقویت مواضع دفاعی خود در تنگه هرمز و افزایش آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است.

این در حالی است که جامعه بین‌المللی نگران گسترش جنگ در منطقه و تأثیرات آن بر امنیت جهانی است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز درگیری‌های نظامی مذاکرات ایران و آمریکا حمله موشکی امارات متحده عربی

United States Latest News, United States Headlines