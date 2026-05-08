گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز منتشر شده است. هم‌زمان، امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی سه نفر زخمی شدند. همچنین، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چند شهر از جمله تهران، سیرک و کنارک منتشر شد. آمریکا با هدف جلوگیری از تردد نفت‌کش‌های ایرانی، بندرهای این کشور را تحت محاصره قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دسترسی به داروهایی مانند کلونازپام و آسنترا با اختلال جدی مواجه شده است.

