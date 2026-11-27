تصاویر منتشر شده از شهر باتومی در گرجستان نشان می‌دهد که تنش‌های جدی بین هواداران باشگاه ترکیه‌ای بشیکتاش و نیروهای پلیس این کشور رخ داده است. این درگیری‌ها همزمان با برگزاری دیدار مرحله گروهی لیگ اروپا بین تیم بشیکتاش و باشگاه هاپوئل بیرشوا از اسرائیل آغاز شد و منجر به بازداشت چندین نفر و مجروح شدن مأموران امنیتی گردید.

در رویدادی که توجه رسانه‌های ورزش ی و سیاسی منطقه را به خود جلب کرد، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از شهر باتومی در کشور گرجستان ، صحنه‌هایی از درگیری فیزیکی و تنش‌های شدید میان هواداران باشگاه فوتبال بشیکتاسترکیه و نیروهای پلیس گرجستان را به نمایش گذاشته است.

این حوادث در آستانه و حین برگزاری دیدار حساس مرحله گروهی لیگ اروپا رخ داد که در آن تیم بشیکتاش در مقابل تیم هاپوئل بیرشوا، نماینده کشور اسرائیل، قرار گرفته بود. زمینه اصلی این ناآرامی‌ها زمانی ایجاد شد که برخی از هواداران بشیکتاش، بنری با شعارهای حمایت از فلسطین را در سکوهای ورزشگاه برافراشتند. این اقدام باعث خشم برخی از تماشاگران و مقامات شد و در نهایت منجر به توقف موقت بازی شد.

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توقف موقت بازی در باتومی

جریان مسابقه در دقیقه بیست و پنجم بازی به حالت تعلیق درآمد و پس از یک وقفه سی دقیقه‌ای، بازی مجدداً از سر گرفته شد، هرچند که اوضاع در ورزشگاه همچنان پرتنش باقی مانده بود. وزارت کشور گرجستان در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها، پانزده نفر از هواداران بازداشت شده‌اند. این اعلامیه همچنین اشاره کرد که در اثر این حوادث، سه مأمور پلیس نیز مجروح شدند.

مقامات امنیتی گرجستان، هواداران باشگاه بشیکتاش را به کندن صندلی‌های ورزشگاه و پرتاب آن‌ها به سوی مأموران انتظامی متهم کردند و این اقدام را یک حمله سازماندهی شده علیه نیروهای حفظ نظم خواندند. با این حال، این ادعاها مورد تایید کامل قرار نگرفت و روایت متفاوتی از سوی باشگاه بشیکتاش ارائه شد.

این باشگاه فوتبال با صدور بیانیّه‌ای، اعلام کرد که پلیس گرجستان پس از مشاهده بنر حمایت از فلسطین، با خشونت بی‌رویه و افراطی نسبت به هواداران بی‌دفاع واکنش نشان داده است. بشیکتاش تأکید کرد که این اقدامات پلیس هیچ توجیه قانونی نداشته و باشگاه این موضوع را به عنوان نقض حقوق هواداران و امنیت عمومی ثبت کرده است.

شکایت بشیکتاش به یوفا

در پی این وقایع، باشگاه بشیکتاش اعلام کرده است که شکایت رسمی و مفصلی را به اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا تقدیم کرده است تا نسبت به رفتار پلیس گرجستان و نحوه مدیریت امنیت در ورزشگاه اعتراض نماید. این شکایت احتمالاً منجر به بررسی‌های بیشتر از سوی نهادهای نظارتی فوتبال اروپا خواهد شد.

از سوی دیگر، مقامات گرجستانی تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی باشگاه ترکیه‌ای را رد کردند و بر این باور هستند که اعمال خشونتانه توسط هواداران صورت گرفته و واکنش پلیس در حد متعارف و برای حفظ نظم عمومی بوده است. این درگیری‌ها نه تنها برای فوتبال گرجستان و ترکیه، بلکه برای تصویرسازی ورزش در فضای خاورمیانه و اروپا نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

پاسخ مقامات گرجستان

تداوم تنش‌ها در دیدارهای آینده و واکنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور در هفته‌های آینده قابل پیش‌بینی است. این رویداد نشان می‌دهد که ورزش در عصر حاضر نمی‌تواند از مباحث سیاسی و اجتماعی جدا باشد و هرگونه اقدام نمادین در ورزشگاه‌ها می‌تواند پیامدهای جدی و غیرقابل پیش‌بینی‌ای به همراه داشته باشد. هواداران ورزش‌های تیمی همواره نقش پررنگی در ایجاد جوهای حمایتی یا تنش‌زا دارند و مدیریت این جوی توسط مقامات امنیتی و سازمان‌دهندگان بازی، نیازمند هوشیاری و پروتکل‌های دقیق است.