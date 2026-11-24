پس از پایان دیدار لیگ یک در استادیوم انقلاب کرج، درگیری بازیکنان فرد البرز و پارس جنوبی جم به شکایت متقابل و بازداشت یک مدافع انجامید. این پرونده در کلانتری با مصالحه پایان یافت.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که بازیکنان و اعضای دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی جم در پایان دیدار لیگ یک ، در مسیر منتهی به رختکن استادیوم انقلاب کرج با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری بالا گرفت و نیروی انتظامی تعدادی از بازیکنان و مسئولان دو تیم را به کلانتری منتقل کرد.

این دیدار حساس از هفته یازدهم لیگ یک بود که تیم پارس جنوبی جم آن را با نتیجه سه بر یک برد. این پیروزی با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی پارس جنوبی جم را تثبیت کرد. فرد البرز نیز در صورت پیروزی می‌توانست به رتبه دوم لیگ یک برسد.

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جزئیات درگیری در ورزشگاه انقلاب کرج

درگیری بازیکنان فرد البرز و پارس جنوبی جم از ابتدای سالن آغاز شد و زد و خورد آنان باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شد. به نوشته ورزش سه، این درگیری به زخمی شدن تعدادی از بازیکنان دو تیم انجامید.

باشگاه فرد البرز پس از پایان بازی مدعی شد که امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی جم، با حمله به سمت رختکن فرد البرز و شکستن شیشه‌های ورودی آن، باعث آسیب دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شده است. این باشگاه همچنین اعلام کرد که با حضور نیروی انتظامی و شکایت باشگاه فرد البرز، این مدافع بازداشت شده است.

ایوب چراغی، مدیر تیم پارس جنوبی جم، گفته که بازیکنان تیم میزبان آغازکننده درگیری بوده‌اند. او به بررسی محتوای ضبط‌شده توسط دوربین‌های مدار بسته ورزشگاه اشاره کرد و گفت که این فیلم‌ها موضوع را نشان می‌دهد.

ادعاهای متقابل فرد البرز و پارس جنوبی جم

مدیران دو تیم درباره آغازگر درگیری و مسئول شکستن شیشه‌ها دیدگاه‌های کاملاً متضاد دارند. هر یک از دو باشگاه، طرف مقابل را مسئول اصلی حوادث رخ‌داده در ورزشگاه انقلاب کرج می‌داند.

محمدرضا اکبریان، مدیر فرد البرز، با استناد به گزارش پلیس و عوامل اجرایی ورزشگاه که در محل حضور داشتند، گفته است که یکی از بازیکنان پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته است. به گفته او، این بازیکن به رختکن فرد البرز حمله کرده و بر اساس گزارش پلیس و مسئولان ورزشگاه، حکم جلب او نیز صادر شده بود.

اکبریان افزود که با این حال، به دنبال درخواست و اصرار فراوان مدیران باشگاه پارس جنوبی جم و همچنین تماس برخی مقامات فدراسیون، باشگاه فرد البرز و بازیکنی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود رضایت دادند و این بازیکن آزاد شد.

مصالحه در کلانتری و لغو شکایت‌ها

درگیری ورزشگاه انقلاب کرج که به شکایت متقابل دو تیم از یکدیگر منجر شده بود، در نهایت در کلانتری با مصالحه پایان یافت. ورزش سه گزارش داده که این توافق با دخالت ماموران نیروی انتظامی به دست آمد.

به نوشته این رسانه، مدیران دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی جم به همراه بازیکنانی که در درگیری حضور داشته و زخمی شده بودند، به کلانتری رفتند. با وجود شدت حوادث رخ‌داده در ورزشگاه، اعضای دو تیم پس از گفت‌وگو با یکدیگر در کلانتری به صلح رسیدند.

در ادامه این گفت‌وگوها، مراسم آشتی‌کنان کوچکی میان بازیکنانی که با یکدیگر درگیر شده و دچار آسیب‌دیدگی شده بودند برگزار شد. در نهایت شکایتی که برخی بازیکنان دو تیم علیه یکدیگر تنظیم کرده بودند نیز لغو شد.

گزارش‌های منتشرشده به نتیجه نهایی درباره وضعیت پرونده امیرمهدی جانملکی پس از لغو شکایت‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند. همچنین در این گزارش‌ها، تاثیر این حوادث بر برنامه‌های آینده لیگ یک و وضعیت جدول رقابت‌ها مشخص نشده است.