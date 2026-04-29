درگیری شدید در کنگره آمریکا بر سر جنگ با ایران؛ انتقادها از وزیر دفاع آمریکا

نشست بررسی جنگ آمریکا علیه ایران در کنگره ایالات متحده به صحنهای پرتنش و مملو از درگیریهای لفظی میان نمایندگان کنگره و پیت هگست ، وزیر دفاع این کشور، تبدیل شد.
این جلسه که با هدف ارزیابی وضعیت جنگ و بررسی استراتژیهای آتی آمریکا برگزار شده بود، به سرعت به بستری برای انتقادهای تند و پاسخهای دفاعی تبدیل گشت. نقطه آغازین این تنشها، اظهارات یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بود که با ابراز تردید در مورد تداوم و اثربخشی جنگ، خواستار بازنگری در سیاستهای اتخاذ شده شد.
در واکنش به این انتقاد، پیت هگست با لحنی خشمگین و تند، منتقدان خود را به سخره گرفت و آنها را متهم به ترویج سخنان بیپروا، بیخاصیت و شکستطلبانه کرد. او به طور خاص، دموکراتهای کنگره و برخی جمهوریخواهان را مسئول ایجاد فضای ناامیدی و تضعیف روحیه جنگی در آمریکا دانست.
هگست با یادآوری طولانی بودن جنگهای پیشین آمریکا در عراق، افغانستان و ویتنام، استدلال کرد که جنگ فعلی با ایران نیز نیازمند صبر و استقامت است و قضاوت زودهنگام در مورد آن صحیح نیست. او با تاکید بر اینکه تنها دو ماه از آغاز درگیریها میگذرد، از منتقدان خواست تا به تاریخ جنگهای گذشته آمریکا توجه کنند و از تکرار اشتباهات قبلی جلوگیری نمایند.
وزیر دفاع آمریکا، نسبت به برچسب زدن این جنگ به عنوان یک باتلاق، واکنش نشان داد و آن را مایه شرمساری خواند. این اظهارات، خشم نماینده ست مولتون را برانگیخت و او با زیر سوال بردن ادعای هگست مبنی بر پیروزی آمریکا در جنگ، به تحولات اخیر در تنگه هرمز اشاره کرد. مولتون با پرسشی مستقیم از هگست، خواستار توضیح او در مورد بستن تنگه هرمز توسط ایران شد و از او پرسید: آیا این اقدام را پیروزی میدانید؟
هگست در پاسخ به این پرسش، به محاصره دریایی غیرقانونی ایران توسط آمریکا اشاره کرد، اما مولتون با لحنی کنایهآمیز، این اقدام را به مثابه یک بازی دیپلماتیک بیمعنی توصیف کرد و پرسید: پس آنها ما را محاصره کردند و ما هم محاصره آنها را محاصره کردیم؟! این نماینده کنگره همچنین از هگست خواست تا توضیح دهد که آیا طراحان این جنگ، خطر بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران را در نظر گرفته بودند یا خیر.
در پاسخ به تایید هگست، مولتون با اشاره به اعزام ناوهای مینروب آمریکا به سنگاپور چند هفته پیش از آغاز جنگ، پرسید: چرا در صورت پیشبینی این خطر، ناوهای مینروب را به سنگاپور فرستادید؟ این سوال، نشاندهنده تردید مولتون در مورد آمادگی و برنامهریزی آمریکا برای مقابله با این سناریو بود. تنشها در جلسه به اوج خود رسید زمانی که مولتون به اظهارات پیشین هگست اشاره کرد که گفته بود: به آنها هیچ امان و هیچ رحمی نشان نخواهیم داد.
مولتون با یادآوری کنوانسیون ژنو، این اظهارات را جنایت جنگی خواند و به هگست هشدار داد که این نوع سخنان، مصداق قتل محسوب میشود. در ادامه جلسه، سالود کارباخال، نماینده دیگری از کنگره آمریکا، هگست را مورد تمسخر قرار داد و به ماجرای روایت جعلی او از کتاب مقدس اشاره کرد.
کارباخال با یادآوری اینکه هگست چندی پیش در دیدار با نظامیان آمریکایی، جملاتی را منتسب به کتاب مقدس قرائت کرده بود که در واقع از فیلم سینمایی پالپ فیکشن انتخاب شده بودند، گفت: ما یک نقطه مشترک داریم؛ من هم طرفدار فیلم پالپ فیکشن هستم! این اظهارات، خندهای را در میان حاضران برانگیخت و به شدت اعتبار هگست را زیر سوال برد.
رو کانا، نماینده دیگری از کنگره آمریکا، جنایت جنگی ایالات متحده در حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب را یادآور شد و از هگست پرسید: این حمله و موشکهایی که استفاده شد، چقدر برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه داشت؟ این سوال، نشاندهنده تلاش نمایندگان کنگره برای افشای هزینههای پنهان و پیامدهای ناگوار جنگ برای مردم آمریکا بود.
به طور کلی، این جلسه به صحنهای از آشفتگی و اختلاف نظر تبدیل شد که نشاندهنده شکاف عمیق در کنگره آمریکا در مورد سیاستهای جنگی این کشور است. انتقادهای تند نمایندگان کنگره، اعتبار پیت هگست را به شدت زیر سوال برد و او را در موقعیتی دشوار قرار داد. این نشست، نشاندهنده افزایش فشارها بر دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل بحران با ایران است
