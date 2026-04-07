درگیری مسلحانه در استانبول: یک کشته و دستگیری مهاجمان در نزدیکی سرکنسولگری اسرائیل

درگیری مسلحانه در نزدیکی سرکنسولگری اسرائیل در استانبول به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن یک مهاجم و زخمی شدن دو نفر دیگر شد. این حادثه در نزدیکی مجتمع یاپی کردی پلازا در منطقه لِوِنت، جایی که سرکنسولگری اسرائیل در آن قرار دارد، رخ داد. مصطفی چيفتچی، وزیر کشور ترکیه ، با اعلام این خبر، اظهار داشت که سه نفر مهاجم در این درگیری شرکت داشتند که با پلیس درگیر شدند و دو پلیس نیز در این حادثه زخمی شدند. وی افزود: «سه نفری که در این درگیری حضور داشتند، خنثی شدند.
در این میان دو پلیس ما به طور سطحی زخمی شدند.» وزیر کشور ترکیه همچنین به شناسایی هویت مهاجمان اشاره کرد و گفت که این افراد با یک خودرو اجارهای از شهر ازمیت به استانبول آمده بودند. طبق اطلاعات ارائه شده، یکی از مهاجمان با یک سازمان که از مذهب سوءاستفاده میکند، ارتباط داشته است، و دو تروریست دیگر برادر بوده و یکی از آنها سابقه مرتبط با مواد مخدر داشته است. داوود گل، استاندار استانبول، نیز اطلاعات مشابهی را تایید کرد و اعلام کرد که سه مهاجم در این حادثه دخیل بودند که یک نفر کشته و دو نفر زخمی و دستگیر شدند، همچنین دو پلیس نیز در این درگیری زخمی شدند. مقامات استانبول اعلام کردند که هیچ دیپلمات اسرائیلی در دو سال و نیم گذشته در این سرکنسولگری حضور نداشته است. آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، از آغاز تحقیقات توسط دادستانی کل کشور در این مورد خبر داد. پس از وقوع این حادثه در حدود ساعت ۱۲:۱۵ به وقت محلی، تعداد زیادی از نیروهای پلیس به محل اعزام شدند. سرکنسولگری اسرائیل در طبقات بالای این ساختمان واقع شده است. تصاویر منتشر شده توسط بیبیسی ترکیه نشان میدهد که مهاجمان مسلح به سلاحهای بلند و کلت درگیر درگیری با پلیس شدهاند. در این تصاویر، یک نفر بیحرکت روی زمین افتاده و درگیری بین پلیس و دو مهاجم مسلح ادامه دارد، در حالی که یکی دیگر از مهاجمان هدف قرار گرفته و بر روی زمین میافتد. وزارت کشور ترکیه در بیانیهای هویت سه مهاجم را اعلام کرد و از آنها با عنوان «تروریست» یاد کرد. بر اساس این بیانیه، مهاجم کشته شده «یونس ا س» نام دارد و با یک «سازمان تروریستی که از مذهب سوءاستفاده میکند» در ارتباط بوده است. این عبارت معمولاً توسط مقامات برای اشاره به گروههایی مانند القاعده و داعش استفاده میشود. با این حال، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نام مهاجمان زخمی «اُنور چ» و «اَنس چ» اعلام شده است و گفته میشود «اُنور چ» سابقه مرتبط با مواد مخدر داشته است. تحقیقات در مورد ارتباطات دیجیتالی این سه مهاجم ادامه دارد و بازجویی از مهاجمان زخمی نیز در جریان است. این حادثه، به دلیل نزدیکی به سرکنسولگری اسرائیل و ماهیت درگیری مسلحانه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بررسیهای قضایی و امنیتی در حال انجام است تا جزئیات بیشتری در مورد این حادثه و انگیزههای مهاجمان روشن شود. دولت ترکیه به طور جدی در حال پیگیری این موضوع است و اقدامات لازم برای حفظ امنیت و آرامش در منطقه را انجام میدهد. این حادثه بار دیگر بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت تاکید میکند. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد و مقامات در تلاش هستند تا تمام جوانب این رویداد را روشن کنند و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری نمایند
