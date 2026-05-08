درگیری ایران و آمریکا در تنگه هرمز و تحولات اخیر در منطقه

درگیری‌های جدید ایران و آمریکا در تنگه هرمز، اعدام دانشجوی اتهام‌دار جاسوسی، افزایش قیمت مواد ساختمانی و تحولات نفتی در جزیره خارک از جمله اخبار مهم روزانه هستند.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز درگیری با نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با رسانه‌های ایران اظهار کرد: « تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم است؛ یعنی وقتی جایگاهی در دست شما باشد که بتوانید با یک تصمیم کل اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار دهید، امکانی بسیار بسیار بزرگ است.

» او افزود: «ما تنگه هرمز را هیچ‌گاه از دست نخواهیم داد. اماراتی‌ها تنبیه شده‌اند و بیشتر تنبیه خواهند شد. » این اظهارات در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که این کشور کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی نیز نهاد جدیدی را برای کنترل کشتی‌رانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است.

خبرنگار وب‌سایت آکسیوس جمعه گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، در نشستی با نخست‌وزیر قطر برای گفت‌وگو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی حضور دارد. آموزشکده توانا گزارش داد عرفان شکورزاده، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران، برای اجرای حکم اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است.

آموزشکده توانا نوشت عرفان شکورزاده بهمن‌ماه ۱۴۰۳ از سوی اطلاعات سپاه با اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» بازداشت و به اعدام محکوم شد و حکم صادرشده علیه او به‌تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده است. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد گفت: «متاسفانه آنچه دشمن می‌خواست با بمباران ایجاد کند، یک عده با سودجویی می‌خواهند ایجاد کنند؛ این گرانی همانقدر مردم را ناراضی میکند که دشمن می‌خواست با حملات و بمباران خود به آن دست پیدا کند، این‌ها همه پیاده‌نظام آمریکا در داخل کشور هستند.

» علم‌الهدی ادامه داد: «دو تا کوره ذوب آهن فولاد مبارکه را دشمن بمباران کرده است، در حالیکه همچنان تولید در حال انجام است و هم تولیدات گذشته به اندازه بیش از یکسال مصرف داخلی و صادرات انبار شده است. در این مشهد ما به هر آهن فروشی مراجعه کنید، یکی دو زمین انبار تیرآهن و میل گرد قرار داده است، پس چرا یکمرتبه قیمت را گران کردید؟

» بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده‌ و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کرده‌اند. ابوالفضل پایدار ۱۷ ساله بود که در اعتراضات دی‌ماه کشته شد. احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری بندرلنگه گفت به دلیل انفجار «کنترل‌شده» پرتابه عمل‌نکرده در مناطق مختلف شهرستان، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت وجود دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهواره‌ای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آب‌های اطراف جزیره خارک، اصلی‌ترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان می‌دهد. این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده می‌شود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است. داده‌های به‌دست‌آمده از ماهواره‌های سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کرده‌اند.

لئون مورلند، پژوهشگر رصدخانه «درگیری و محیط زیست»، گفت: «ظاهر این لکه با نفت سازگار است» و برآورد کرد مساحت آن حدود ۴۵ کیلومتر مربع است. لوئیس گادارد، هم‌بنیان‌گذار موسسه دیتا دسک، که در حوزه اقلیم و بازار کالا فعالیت می‌کند، نیز این ارزیابی را تایید کرد و گفت این لکه می‌تواند بزرگ‌ترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حدود ۷۰ روز گذشته باشد.

در حال حاضر، علت این نشت احتمالی و منشا آن مشخص نیست. مورلند گفت تصاویر مربوط به ۱۸ اردیبهشت نشانه‌ای از ادامه نشت فعال را نشان نمی‌دهد. نیروهای نظامی آمریکا و نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند. جزیره خارک محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت ایران است و بخش عمده این نفت به چین ارسال می‌شود.

این منطقه پیش‌تر نیز در جریان جنگ هدف حملات آمریکا قرار گرفته بود. ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت طرح تعیین «رژیم حقوقی» تنگه هرمز آماده شده و به محض آغاز به کار مجلس در صحن علنی تصویب و به «قانون بازدارنده» تبدیل می‌شود. عباس عراقچی و هاکان فیدان، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه عصر جمعه طی یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و رایزنی کردند.

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران را به‌دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کرده‌اند. در این بیانیه آمده است نفتکش‌های «سی استار ۳» و «سودا» در ۱۸ اردیبهشت، پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. یک جنگنده اف‌ای-۱۸ از ناو هواپیمابر جرج دبلیو بوش، با شلیک مهمات دقیق به دودکش این کشتی‌ها، آن‌ها را از ادامه مسیر بازداشت.

همچنین در ۱۶ اردیبهشت، نفتکش «حسنا» نیز هنگام حرکت به‌سوی ایران هدف قرار گرفت. در این عملیات، جنگنده‌ای از ناو آبراهام لینکلن، با شلیک گلوله‌های ۲۰ میلی‌متری، سکان کشتی را از کار انداخت. سنتکام اعلام کرد هر سه نفتکش بدون بار بودند و دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کنند. این نهاد همچنین گفت بیش از ۵۰ کشتی تجاری دیگر نیز برای اجرای محاصره مجبور به تغییر مسیر شده‌اند





