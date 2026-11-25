گزارش از درگیری فیزیکی در ورزشگاه فرد البرز و آشتی در کلانتری، همچنین واگذاری رسمی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا.

درگیری فیزیکی شدید و شکستن شیشه‌های رختکن در بازی تیم‌های فوتبال پارس جنوبی جم و فرد البرز ، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این حادثه که منجر به زخمی شدن برخی بازیکنان شد، پس از چندین روز درگیری لفظی و فیزیکی در کلانتری به آشتی ختم گردید. در همین حال، در صحنه‌های جداگانه‌ای از فوتبال ایران، اعتراضات به عملکرد داور در بازی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز خبرساز شد.

خبردار درگیری فیزیکی در ورزشگاه فرد البرز

بازی حساس هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران میان تیم پارس جنوبی جم و فرد البرز با نتیجه سه بر یک به سود تیم خوزستانی به پایان رسید. این پیروزی باعث شد پارس جنوبی جم با کسب ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کند. اما آنچه در حاشیه این بازی رخ داد، جنجال بزرگی را ایجاد کرد. به گزارش‌های منتشر شده، درگیری‌ها از ابتدای سالن شروع شد و شدت آن به حدی بود که باعث شکستن شیشه درب ورودی رختکن تیم میزبان گردید. این حمله فیزیکی منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم فرد البرز شد.

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برداشت‌های متضاد باشگاه‌ها از مسئولیت درگیری

باشگاه فرد البرز در بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که امیرمهدی جانملکی، مدافع تیم پارس جنوبی جم، با حمله مستقیم به سمت رختکن و شکستن شیشه‌ها، عامل اصلی این درگیری بوده است. بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی با صدور حکم جلب، امیرمهدی جانملکی را بازداشت کرد. در مقابل، ایوب چراغی، مدیر تیم پارس جنوبی جم، با تکذیب این ادعا اعلام کرد که بازیکنان میزبان آغازگر درگیری بوده‌اند و محتوای ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته نیز این موضوع را تایید می‌کند. محمدرضا اکبریان، مدیر باشگاه فرد البرز نیز تأکید کرد که بر اساس گزارش پلیس، حکم جلب برای بازیکن پارس جنوبی صادر شده بود.

آشتی در کلانتری و لغو شکایت طرفین

علی‌رغم شدت اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه، این ماجرا در پایانه امنیتی به پایان رسید. اعضای دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی جم به همراه بازیکنان آسیب‌دیده و درگیرکننده، تحت نظیر نیروی انتظامی به کلانتری منتقل شدند. پس از گفت‌وگوهای انجام شده، دو طرف به صلح رسیدند و یک مراسم آشتی‌کنان کوچک میان بازیکنان برگزار شد. با اصرار مدیران باشگاه پارس جنوبی جم و برخی مقامات فدراسیون، باشگاه فرد البرز و بازیکن مصدوم رضایت دادند و شکایت تنظیم شده لغو شد. این در حالی است که در فوتبال ایران، حانی هاتب داور بازی الجزیره و گل‌گهر نیز به دلیل مصرف نوشیدنی الکلی و وضعیت غیرطبیعی مورد اعتراض قرار گرفت.

واگذاری رسمی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ به آمریکای شمالی

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسماً به کنسرسیوم آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این مسابقات با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار، بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود این رویداد میزبان بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر باشد و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد برای کشورهای میزبان ایجاد کند. این ارقام بی‌سابقه، نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و اجتماعی این رویداد برای میزبانان است.

واگذاری جام جهانی ۲۰۳۵ به بریتانیا و واکنش‌های سیاسی

همزمان با تعیین میزبان ۲۰۳۱، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ نیز به بریتانیا، شامل انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز واگذار شد. این نخستین باری است که بریتانیا پس از سال ۱۹۶۶ میزبان مسابقات جام جهانی فیفا خواهد بود. دونالد ترامپ در صفحه تروث سوشال خود از میزبانی آمریکا افتخار کرد و گفت این مسابقات تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا دارد. سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا نیز اعلام کرد که آمریکا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود و انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود.