حملات پهپادی و توپخانه‌ای سپاه پاسداران در مریوان علیه نیروهای حزب حیات آزاد کردستان باعث درگیری‌های شدیدی شد؛ هنوز پیشروی هیچ‌یک از طرفین صورت نگرفته است.

از صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در مناطق کوهستانی اطراف مریوان ، درگیری‌های شدید میان نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نیروهای شاخه نظامی حزب حیات آزاد کردستان به نام پژاک آغاز شد. به گزارش منابع مطلع محلی، سپاه با حملات پهپادی و واحد توپخانه‌ای به مناطق مرزی و ارتفاعات مریوان وارد عملیات شد، اما تاکنون در هیچ یک از محورهای درگیری پیشروی قابل توجهی نداشت.

مکان و زمان وقوع درگیری

درگیری از صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در مناطق کوهستانی اطراف مریوان می‌باشید؛ این نقاط، منطقه‌ای حساس در سرزمین درگیری نیرویی و انقلاب پارتی است. میل سویی که در این لحظات رخ داد، تأکید بر بروز استثنائی و ناآرامی در منطقه شد.

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آغاز حملات سپاه و واکنش حزب حیات آزاد کردستان

سپاه پاسداران با اجرای عملیات سریعپذیر شامل لانچ پهپاد‌های نظامی و جمعات توپخانه‌ای، سعی در تسخیر مناطق صعودی مریوان داشت. در عین حال، نیروهای پایدار حزب حیات آزاد کردستان به صورت تاکتیکی حاضر و در پس‌زمینه، با تاکتیک‌های مقاومت سنتی و مهارت در شرایط دشوار کوهستانی، به مقاومت از پیش پایان دهند. تاکنون هیچ شاهدی از شکست یا شکست کامل نیروهای سپاه گزارش نشده است.

تأثیرات و آینده قریب‌الوقوع در مریوان

حد بلورکن و جاذبه‌های محل، هنوز تمایز جزیی در شناسنامه برای تلفات یا مجروحان منتشر نشده است. اما در صحنه‌ی این درگیری، نیروهای هر دو طرف ممکن است به دلیل خود رتحیات درگیر شوند، با قهرمانی و اختلافات شرطی.

از سوی دیگر، دولت ترس از پایداری و سفر به‌موجود می‌تواند سعی در بستن مذاکرات یا حل‌رغبت در این بریک کند. روزهای آینده برای ردیابی حوادث، مسیر خط خلبی رئیس اجرائیه و محتوای اشعالی کشیده می‌شود. حافظه‌ی فرهنگی را پیش‌فرض می‌کند که نسری جدید ارزشهای واقعی موافقت باقی می‌مانند.