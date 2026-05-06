تد ترنر، بنیانگذار سیانان و یکی از نیکوکاران برجسته جهان، درگذشت. او با تاسیس سیانان، اخبار تلویزیونی را دگرگون کرد و با کارهای خیرخواهانه خود، تاثیرگذار بود. ترنر در سال ۱۹۹۸ «بنیاد سازمان ملل» را تاسیس کرد و یک میلیارد دلار به این نهاد اهدا کرد. او همچنین «ابتکار تهدید هستهای» را بنیانگذاری کرد و در سال ۱۹۹۱ توسط نشریه «تایم» بهعنوان «مرد سال» معرفی شد.
به نوشته روزنامه «گاردین»، «مارک تامپسون» رئیس و مدیرعامل «CNN Worldwide» در بیانیهای گفت: « تد ترنر ، بنیانگذار سیانان ، بهشدت متعهد، جسور، بیباک و همیشه آماده حمایت از ایدههایش و اعتماد به قضاوت خود، بود.
» به گزارش ایسنا، وی افزود: «او روح حاکم بر سیانان بود و خواهد ماند. تد ترنر غولی است که ما بر شانههای او ایستادهایم و امروز لحظهای را برای قدردانی از او و تاثیرش بر زندگیمان و جهان اختصاص میدهیم. » ترنر با راهاندازی سیانان در سال ۱۹۸۰، اخبار تلویزیونی را دگرگون کرد و سپس به یکی از نیکوکاران برجسته جهان تبدیل شد.
او در سال ۱۹۹۸ «بنیاد سازمان ملل» را تاسیس کرد و یک میلیارد دلار به این نهاد اهدا کرد که رکوردی بیسابقه محسوب میشود. بر اساس اعلام این بنیاد، هدف ترنر از تاسیس آن، نشان دادن اهمیت سرمایهگذاری در سازمان ملل و جذب شرکای جدید برای همکاری با این نهاد بود.
وی همچنین «ابتکار تهدید هستهای» را بنیانگذاری کرد؛ یک سازمان غیرانتفاعی که خود را نهادی جهانی در حوزه امنیت معرفی کرده و در راستای کاهش تهدیدات ناشی از سلاحهای هستهای، بیولوژیک و فناوریهای نوژهور تلاش میکند. در سال ۱۹۹۱، نشریه «تایم» او را بهدلیل «تاثیرگذاری بر روند رویدادها و تبدیل بینندگان در ۱۵۰ کشور به شاهدان فوری تاریخ» بهعنوان «مرد سال» معرفی کرد.
ترنر در دهه ۱۹۹۰ شرکت رسانهای خود، «Turner Broadcasting System» که شامل سیانان نیز میشد را به شرکت «Time Warner» فروخت. او در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که به «زوال عقل اجسام لویی» (یک بیماری پیشرونده مغزی) مبتلا شده است. ترنر در سال ۲۰۲۵ نیز برای مدت کوتاهی بهدلیل نوع خفیفی از ذاتالریه در بیمارستان بستری شد. بر اساس گزارش سیانان، از او پنج فرزند، ۱۴ نوه و دو نتیجه بهجا مانده است.
خبر درگذشت او همچنین توسط سخنگوی خانوادهاش به روزنامه نیویورک تایمز تایید شده است. تد ترنر با کارهای خیرخواهانه و تاثیرگذار خود، نامی جاودان در تاریخ رسانه و نیکوکاری بهجا گذاشت. او نه تنها در دنیای رسانه بلکه در حوزههای اجتماعی و سیاسی نیز تاثیرگذاری داشت. از جمله اقدامات قابل توجه او، حمایت از حقوق بشر و محیط زیست بود.
ترنر همچنین در زمینه آموزش و پرورش و توسعه فناوریهای نوین سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داد. او همیشه به عنوان یک پیشرو و رهنما در صنعت رسانه شناخته میشد و توانسته بود با ابتکارات خود، تغییرات اساسی در این صنعت ایجاد کند. تد ترنر با روحیه جسورانه و بیباکانه خود، همیشه به دنبال تغییرات مثبت بود و تلاش کرد تا جهان را به جای بهتری تبدیل کند.
