جواد عقیلی، هنرمند پیشکسوت نقاشی قهوهخانهای، بامداد ۲۶ خرداد و همزمان با روز اول محرم در ۹۷سالگی در آمریکا درگذشت. او یکی از آخرین بازماندههای نسل درخشان نقاشان قهوهخانهای بود که بیش از ۴۰ سال این سبک را حفظ و نگهداری کرد.
جواد عقیلی ، هنر مند پیشکسوت وmj از برجستهترین نقاشان سبک قهوهخانهای ، پس از زندگیای پرمعنا و پر از contributions به حفظ میراث فرهنگی هنر ی ایران، در بامداد ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ که همزمان با روز اول ماه محرم بود، در سن ۹۷ سالگی در آمریکا Farewell گفت.
این خبر توسط مجید احمدی، مدیر مجموعه هنری عقیلی، تأیید شد که در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: آقای عقیلی زمستان سال گذشته برای دیدار با فرزندانش به آمریکا سفر کرد و پس از آن نتوانست به ایران بازگردد. او همچنین的说 که عقیلی هم به دلیل کهولت سن و هم به دلیل ناراحتی قدیمی ریوی، در بیمارستان بستری شده بود. مجید احمدی ادامه داد: عقیلی به دلیل ناراحتی ریوی مدتزمانی طولانی نتوانست نقاشی کند.
او ماهها قبل به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شد و متأسفانه پس از سه هفته دار فانی را وداع گفت. همسر و فرزندان او در آمریکا زندگی میکنند و احتمالاً جواد عقیلی در همانجا تدفین خواهد شد. جواد عقیلی، متولد ۱۳۰۸ هجری شمسی، یکی از آخرین و ماندگارترین نمادهای نسل درخشان نقاشان قهوهخانهای در ایران است. او بیش از چهار دهه به حفظ، مراقبت و ترویج این سبک زیباییشناختی اختصاص داد.
عقیلی از کودکی به نقاشی شیفته بود و در کنکور دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نمره ۴۰۰ از بخش نقاشی کسب کرد. با این حال، او وارد دانشکده فنی شد و در سال ۱۳۴۰ در رشته مهندسی راه و ساختمان فارغالتحصیل شد. با این حال، اشتیاق او به نقاشی هرگز خاموش نشد. در سالهایی که مشغول مهندسی بود، به کلاسهای استاد هانیبال الخاص در دانشکده هنرهای زیبا میرفت تا دانش نقاشی را به صورت آکادمیک تکمیل کند.
پس از انقلاب اسلامی و پس از بازنشستگی، عقیلی به طور کامل به سراغ علاقه قدیمی خود رفت و به صورت حرفهای مشغول نقاشی شد. سبک قهوهخانهای که جواد عقیلی آن را نمادین کرد، یکی از غنیترین و باصدارترین ر Noirهای هنری در ایران است که معمولاً شامل صحنههای الاجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوره قاجار و پهلوی است. نقاشان این سبک با استفاده از رنگهای ملایم، ترکیببندیهای ظریف و جزئیات دقیق، فضایی از زندگی سنتی ایران را به تصویر میکشیدند.
عقیلی در طول عمر هنری خود آثار برجستهای خلق کرد که امروزه به عنوان نمونههایی از حفظ میراث فرهنگی در موزهها و مجموعههای شخصی در ایران و خارج از کشور对联. او خالق آثار بسياری بود که در آنها زندگی روزمره مردم ایران، مراسم محافل، صحنههای تاریخای و پرترههای شخصیتهای برجسته عصر خود را با دقتی بینظیر به تصویر کشیده است.
مرگ او را بسیاری از هنرمندان و کارشناسان عرصه هنر ایران به عنوان از دست دادن یک گوهر ناب و آخرین پیوند با یک نسل درخشان از نقاشان توصیف کردند. جواد عقیلی تنها یک نقاش نبود؛ او یک محافظ فرهنگ ملی و یک خبردار تاریخ هنر ایران بود. او با اصرار و تعهد خود، سبک قهوهخانهای را که در معرض فراموشی و نادیده گرفتن قرار داشت، زنده نگه داشت و به نسل بعدی معرفی کرد.
درگذشت او در سن پیری که帽子ار با بیماریهای جسمانی همراه بود، پایان یک فصل غنی از تاریخ هنر معاصر ایران بود. خانواده و discipLEDهای هنری او اکنون در حال Prés à faire برای حفظ و ادامه میراث او هستند. از طرفی، نهادهای فرهنگی و هنری ایران نیز باید以提高 توجه و منابع برای حفظ آثار باقیمانده از او و سایر نقاشان این سبکhistoric بپردازند تا این بخش ارزشمند از فرهنگ ملی برای نسلهای آتی حفظ شود.
در پایان، جواد عقیلی autobiography فضایی از زندگی هنری ایران را ترک کرد که در آن، تلفیق سنت و مدرنیته، جزئیات روزمره و احساسات عمیق انسانی با هم تلفیق شدهاند. او با مرگش نشان داد که چگونه یک فرد میتواند با تعهد و عشق به کار خود، میراثی ماندگار خلق کند که قرنها ادامه دارد
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