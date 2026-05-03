گزارشی از درگذشت حسین حسین‌خانی، تشدید فضای امنیتی در تهران، انتقال نفت عراق به سوریه، تصمیمات اوپک‌پلاس، محکومیت سرکوب رسانه‌ها و مشکلات دسترسی به اینترنت در ایران.

حسین حسین‌خانی ، مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر، در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. این خبر در حالی اعلام می‌شود که تهران در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بوده است.

رویداد۲۴ گزارش داده که شنبه، بسیاری از اداره‌ها و ارگان‌های دولتی تحت تاثیر دستورالعمل‌های رسمی و غیررسمی قرار گرفته و به نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آماده‌باش کامل» صادر شده بود. منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز تایید کرده‌اند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده لوازم شخصی خود را جمع‌آوری کرده و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.

تعطیلی ادارات شهرداری تهران نیز در این روزها گزارش شده و مراجعه‌کنندگان با درهای بسته مواجه شده‌اند. بخشنامه‌ای فوری برای دورکاری کارمندان شهرداری به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» صادر شده بود، اما در نهایت بخش بزرگی از بدنه اداری به محل کار فراخوانده شد. در عرصه بین‌المللی، عراق دومین محموله نفت کوره خود را از طریق کامیون به سوریه منتقل کرده تا از طریق دریا صادر شود. این اقدام در پی بسته شدن تنگه هرمز صورت گرفته است.

پیشتر نیز یک محموله زمینی به مقصد اسپانیا ارسال شده بود. مقامات مرزی عراق اواخر فروردین، گذرگاه مرزی الیعربیه-ربیعه با سوریه را پس از بیش از یک دهه بازگشایی کردند. معاون وزیر نفت عراق نیز اعلام کرده که این کشور قادر است ظرف هفت روز پس از پایان بحران تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند.

در همین حال، اوپک‌پلاس یکشنبه از توافق برای افزایش محدود تولید نفت در ماه ژوئن خبر داد، تصمیمی که با توجه به احتمال ادامه اختلال در عرضه نفت خلیج فارس، اثر قابل‌توجهی نخواهد داشت. این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و اقتصادی دارد و نشان می‌دهد اوپک‌پلاس در صورت فروکش کردن درگیری‌ها، آماده افزایش عرضه نفت است.

در حوزه حقوق بشر و آزادی بیان، سازمان حقوق بشری هانا سرکوب نظام‌مند رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را در جمهوری اسلامی محکوم کرده و اعلام کرده که «خبر جرم می‌شود و حقیقت در برابر دستگاه امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد». این سازمان، قطع و محدودسازی اینترنت را تلاشی سازمان‌یافته برای جدا کردن جامعه از حقیقت و خاموش کردن صدای قربانیان دانسته و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه بازداشت‌شدگان به دلیل بیان و گزارشگری شده است.

در داخل کشور، مشکلات دسترسی به اینترنت برای فعالان علمی نیز گزارش شده است. رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده که اساتید برای استفاده از اینترنت مجبور به استفاده نوبتی و در صف هستند. همچنین، در حوزه سیاست خارجی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر موضع قاطع جمهوری اسلامی در برابر «زورگویی‌های آمریکا» تاکید کرده و اعلام کرده که این کشور برای تهدیدات واشینگتن «هیچ اهمیتی» قائل نیست.

در بریتانیا نیز نخست‌وزیر این کشور دستور داده تا افرادی که در تجمع‌های اعتراضی شعار «جهانی‌سازی انتفاضه» سر می‌دهند، تحت تعقیب قرار گیرند و این شعار را نمونه‌ای از «افراط‌گرایی نژادی» دانسته است. اسرائیل نیز اعلام کرده که در حال خرید جنگنده‌های جدید برای تقویت برتری هوایی خود است و یک شهروند ایرانی نیز در پیامی به ایران‌اینترنشنال، به تفاوت دسترسی به اینترنت بین فعالان و بلاگرها در شرایط سخت اقتصادی اشاره کرده است





