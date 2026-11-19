ناهید شعشعانی، مدیر دوبلاژ و صداپیشگی پیشکسوت، شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان در ۷۷ سالگی پس از بیماری درگذشت. جزئیات زندگی و هنر این هنرمند محبوب را بخوانید.

ناهید شعشعانی ، هنرمند پیشکسوت و مدیر دوبلاژ ایران ی که صدای او خاطرات کودکی میلیون‌ها ایرانی را ساخته بود، شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در سن ۷۷ سالگی درگذشت. این خبر تلخ توسط انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ایران تأیید شد و مشخص گردید که این هنرمند محبوب پس از چندین ماه مبارزه با بیماری، دار فانی را وداع گفته است.

سوابق درخشان ناهید شعشعانی در دنیای انیمیشن

نام اصلی ناهید شعشعانی فاطمه بود که در سال ۱۳۲۷ در تهران متولد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۴۸ در عرصه دوبله آغاز کرد. در طول بیش از پنج دهه فعالیت هنری، او علاوه بر صداپیشگی، مدیریت دوبلاژ بسیاری از آثار مهم سینمایی و سریالی را نیز بر عهده داشت. صدای گرم و مادرانه او به یکی از شنیدنی‌ترین عناصر در تولیدات انیمیشن ایرانی تبدیل شده بود که برای چندین نسل از تماشاگران تلویزیون ماندگار شد.

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از شناخته‌شده‌ترین نقش‌های کارتونی که با صدای ناهید شعشعانی زنده شدند، می‌توان به شخصیت مادر هاچ در انیمیشن محبوب "هاچ زنبور عسل" و همچنین نقش عمه خانم در سریال "حنا دختری در مزرعه" اشاره کرد. او در سریال‌های دیگری مانند "داستان‌های دهکده" صداپیشه خاله هتی و در انیمیشن "سارا، شاهزاده کوچک" نیز گوینده شخصیت عمه مارتا بود. شعشعانی در مصاحبه‌های گذشته خود اشاره کرده بود که تفاوت‌های شخصیتی زیادی میان او و شخصیت حساس و بداخلاق عمه مارتا وجود داشته است.

هنرمند فقید در کنار صداپیشگی، مدیریت دوبلاژ نسخه‌های فارسی آثار بزرگ جهانی مانند "اسپایدرمن"، "بتمن" و "وودی وودپکر" را نیز بر عهده داشت. یکی از افتخارات کاری او مدیریت دوبلاژ سریال محبوب "پرستاران" به مدت بیش از ۱۲ سال بود. علاوه بر این موارد، حضور صدای او در انیمیشن "زهره و زهرا" و شخصیت مالی گرو در فیلم سینمایی "آخرین تک‌شاخ" از دیگر نقاط عطف حرفه‌ای او محسوب می‌شود.

همسفر هنری ناهید شعشعانی و میراث مهدی آژیر

ناهید شعشعانی همسر مهدی آژیر، از برجسته‌ترین و خلاق‌ترین صداپیشگان تاریخ کارتون در ایران بود. این زوج هنرمند در سال ۱۳۴۷ با یکدیگر ازدواج کردند و حاصل این پیوند دو دختر به نام‌های شیده و شیلا است که هر دو بعدها وارد عرصه دوبله شدند. مهدی آژیر که به دلیل مهارت کم‌نظیرش در خلق صداهای متنوع برای شخصیت‌های کارتونی شناخته می‌شد، در سال ۱۳۶۶ در سن ۴۵ سالگی درگذشت.

از نقش‌های ماندگار مهدی آژیر می‌توان به صداپیشگی تنسی تاکسیدو در سریال معروف خود، شیلا در "ماجراهای سندباد" و بانکو در "ماجراهای گالیور" اشاره کرد. او همچنین صدای دانلد داک، بو بو خرسه در "یوگی و دوستان" و دارکوب در "وودی و وودپکر" را بر عهده داشت. حضور آژیر در مجموعه‌های عروسکی مانند "هادی و هدی" به عنوان گوینده شخصیت پدر و نیز صداپیشگی آقای پتی‌بل در "مهاجران" و پدر آنت در "بچه‌های کوه آلپ" از دیگر خاطرات تلویزیونی او بود.

همکاری مشترک ناهید شعشعانی و مهدی آژیر در انیمیشن "آخرین تک‌شاخ" جایگاه ویژه‌ای در کارنامه هر دو هنرمند دارد. در این اثر، ناهید شعشعانی صدای مالی گرو را اجرا کرد و مهدی آژیر نیز به جای شخصیت اسکلت سخنگو صحبت نمود. این پروژه آخرین همکاری مشترک این زوج هنرمند در عرصه صداپیشگی کارتون بود و نشان‌دهنده هماهنگی شگفت‌انگیز آن‌ها در خلق شخصیت‌های مختلف است.

برنامه‌های تشییع و واکنش‌های انجمن گویندگان

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ایران با صدور بیانیهای تأیید درگذشت ناهید شعشعانی، خداحافظی با این هنرمند بزرگ را به صنعت فیلم و تلویزیون ایران تسلیت گفت. این انجمن اعلام کرد که زمان و مکان دقیق مراسم تشییع پیکر این صداپیشه پیشکسوت به زودی و متعاقباً به اطلاع عموم مردم و هنردوستان خواهد رسید.

مرگ ناهید شعشعانی پایان یک دوره طلایی در تاریخ دوبله ایران است. صدای او که با شخصیت‌های مهربان و دلسوز گره خورده بود، همواره نمادی از عشق و محبت برای کودکان و بزرگسالان بود. اکنون نوبت به بستگان و همکاران او در انجمن گویندگان می‌رسد تا با برگزاری مراسم یادبود، از زحمات دهه‌ها کارِ این هنرمند خستگی‌ناپذیر تجلیل کنند.