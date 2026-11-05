وزیر آموزش و پرورش درگذشت دکتر علی‌اصغر فانی وزیر اسبق را تسلیت گفت و از زحمات او در مسیر تعلیم و تربیت کشور قدردانی کرد. این خبر تاسف‌بار برای جامعه فرهنگیان ضایعه‌ای بزرگ است.

پژمان پزشیکان ، وزیر آموزش و پرورش ، در پیامی رسمی درگذشت دکتر علی‌اصغر فانی ، وزیر پیشین این وزارتخانه را تسلیت گفت. او با بیان اینکه مرحوم فانی بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین سپری کرده است، بر خدمات ارزشمندی که این سیاستمدار برجسته در عرصه فرهنگ و آموزش به جا گذاشته، تاکید ورزید.

تسلیت وزیر آموزش و پرورش به خانواده فانی

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش با لحنی محترمانه و رسمی خطاب به جامعه معلمان و بازماندگان منتشر شد. پژمان پزشیکان تصریح کرد که مرحوم فانی از خدمتگزاران باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور بوده است و تلاش‌های او در جهت ارتقای نظام آموزشی شایسته تقدیر است.

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وزیر آموزش و پرورش در ادامه پیام خود، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان را مسئلت داشت. همچنین صبر و سلامتی را برای خانواده محترم ایشان و همه بازماندگان خواستار شد تا این غم بزرگ را با شکیبایی تحمل کنند.

آثار و خدمات دکتر فانی در نظام آموزشی

دکتر علی‌اصغر فانی به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار در تاریخ وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شود. تمرکز اصلی خدمات او بر خدمت به معلمان و فرهنگیان و بهبود شرایط آموزشی برای نسل‌های آینده بوده است. میراث فانی همچنان در نهادینه شدن ارزش‌های آموزشی در جامعه ایران دیده می‌شود.

تلاش‌های او برای تربیت نسلی آگاه و مومن، بخش جدایی‌ناپذیر از دوران فعالیت‌های سیاسی و اجرایی او بوده است. جامعه آموزشی کشور با فقدان چنین چهره‌ای، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر را تجربه می‌کند که یاد و خاطره او همواره زنده خواهد ماند.

واکنش‌ها به درگذشت وزیر پیشین آموزش و پرورش

این خبر تاسف‌بار بازتاب‌های گسترده‌ای در میان فعالان حوزه فرهنگ و دانش‌آموزان ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان و مدیران آموزشی، درگذشت فانی را پایان یک دوره مهم در تاریخ آموزش و پرورش ایران می‌دانند. همدلی گسترده‌ای میان مقامات و مردم برای تسلیت به خانواده این وزیر پیشین دیده می‌شود.

در این شرایط، مسئولان وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارند تا با حفظ کرامت و احترام، مراسم یادبودی شایسته برای این چهره برجسته برنامه‌ریزی کنند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد نظام آموزشی به پاسداشت تلاش‌های پیشینیان در مسیر توسعه فرهنگی و آموزشی کشور است.